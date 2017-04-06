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Главная / ПОТРЕБИТЕЛЬ / Долги становятся все более тяжкими

06.04.2017 Тенденции 2017 По сообщению Госстата, население Украины по состоянию на февраль текущего года задолжало за коммуналку 26,2 миллиарда гривен, что эквивалентно почти миллиарду долларов. В вожделенной Европе тарифы на услуги ЖКХ дешевеют, а в Украине свет и газ дорожают еще на 30 процентов.

ПРИ этом месячный рост задолженности по сравнению с январем составил 3,1 процента – 786,3 миллиона гривен. К примеру, в январе 2017 года киевляне не оплатили практически четверть от начисленных сумм за тепло и горячую воду. Больше всего долг украинцев вырос за отопление – на 706,2 миллиона гривен (до 11,8 миллиарда). За газ задолженность увеличилась на 96,6 миллиона гривен, превысив 10 миллиардов гривен.

Больше всего не платят за услуги ЖКХ в Киеве – 2 688,554 миллиона гривен долга, в Днепропетровской области 1 941,661 миллиона гривен и в Харьковской – 1 872,666 миллиона гривен. За газоснабжение – в Днепропетровской – 1 565,438 миллиона гривен, в Харьковской –

1 542,465 миллиона и Одесской области – 1 476,060 миллиона гривен.

В то же время наибольшая задолженность по квартплате в феврале зафиксирована в Днепропетровской области – 547,384 миллиона гривен и в Киеве – 447,235 миллиона гривен.



МЕЖДУ тем киевляне вынуждены массово пересчитывать суммы в платежках за тепло. И чаще всего оказывается, что они завышены в разы, а цифры взяты с «потолка». Как утверждают эксперты, поставщики тепла накручивают цифры, чтобы перекрыть убытки из-за волны неплатежей.

С каждым месяцем количество недовольных киевлян, которые обращаются в теплоснабжающие компании, неуклонно растет. К примеру, согласно официальной статистике «Киевэнерго», среднегодовое количество заявок на перерасчет квитанций за тепло и горячую воду увеличилось почти в несколько раз по сравнению с 2013 годом. По мнению экс-министра ЖКХ Алексея Кучеренко, этот отопительный сезон показал, что во многих квитанциях все поставщики завышали количество потребленного тепла в надежде, что не все обратятся за перерасчетом. «В некоторых домах объем потребленных гигакалорий вырос в два-четыре раза по сравнению с предыдущим отопительным сезоном. При этом действительно холодных дней этой зимой было немного», – говорит Кучеренко.



В СВОЮ очередь директор аналитического центра экономист Александр Охрименко также считает, что таким образом поставщики услуг стараются покрыть убытки из-за волны неплатежей. «После повышения цен энерго­снабжающие компании накопили огромные дебиторские задолженности. Поэтому, чтобы компенсировать убытки, вынуждены были начислять сумму, исходя из так называемого расчетного плана. То есть, чтобы люди, которые исправно платят, заплатили еще и за тех, кто платить отказывается», – разъясняет Охрименко.

Чиновники – народ предприимчивый и не собираются ждать милости от потребителей в виде добровольных расчетов по долгам. Так, черниговским должникам за услуги ЖКХ «Черниговводоканал» начал перекрывать канализацию. За прошедшую неделю произошло ограничение водоотведения более десятка должников в многоквартирных домах города. При общем высоком уровне платежей за услуги КП «Черниговводоканал» по городу Чернигову есть около 1,4 тысячи абонентов из более 122 тысяч абонентов предприятия, которые стабильно не платят за водоснабжение и водоотведение. Суммарно граждане вместе с предприятиями образовали долг около семи миллионов гривен.

Следует отметить, что такая мера подействовала. Значительное количество должников начали погашать долги. Но теперь, кроме уплаты долга, они должны возместить расходы водоканала по подключению к сети, а это дополнительно свыше 800 гривен. «Кроме принудительного отключения, владельцам зданий, в зависимости от диаметра труб и объемов потребления, выписывается еще и штраф», – говорится в сообщении пресс-службы «Черниговводоканала». Чего мелочиться, стричь, так стричь! Суммарно за несанкционированные подключения к водопроводу и канализации сумма наложенного штрафа может составить более 10 тысяч гривен.

Жителям Украины в ближайшее время придется платить за газ еще в два раза больше. Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил Александр Сергиенко – директор аналитико-исследовательского центра «Институт города».

Ранее Национальная комиссия, осуществляющая госрегулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, на заседании 23 марта приняла решение с 1 апреля 2017 года увеличить оптовую рыночную цену на электроэнергию на 1 процент вместо ранее утвержденного снижения ставки на 5,8 процента. Как объяснил глава комиссии Дмитрий Вовк в Facebook, повышение цены связано с необходимостью импорта энергетического угля за рубежом для обеспечения стабильной работы энергосистемы страны. «Несомненным на сегодня является дефицит угля (как и природного газа) и необходимость его приобретения за границей по цене до100 долларов за тонну», – написал он.

В проекте решения комиссии отмечается, что прогнозный баланс электроэнергии на 2017 год предусматривает потребление ТЭС и ТЭЦ Украины 26 миллионов

541,6 тысячи тонн угля. В том числе его импорт в текущем году ожидается в объеме 5,6 миллиона тонн, в том числе во II-IV кварталах – 5,302 миллиона тонн.

Напомним, в результате блокады торгового сообщения с ЛНР и ДНР запасы угля на украинских ТЭС близки к нулю.

Ценник на тепло из нетрадиционных источников будут рисовать местные чиновники. Передача права устанавливать коммунальные тарифы на места, на которой наста­ивает президент Порошенко, обретает все более реальные очертания.

Рядовым гражданам Украины придется расплачиваться за головотяпство высшего руководства страны, то ли допустившего, то ли самолично устроившего блокаду Донбасса…

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