06.04.2017

Ситуація

Нова система оплати за природний газ, яка багато кому підняла платежі, викликала обурення й протести українців. Враховуючи настрої народу, деякі місцеві ради прийняли звернення до керівництва країни з вимогою скасувати абонплату за газ.

Народний гнів

БЛИЗЬКО півсотні людей прийшло минулого понеділка до відділення обслуговування споживачів «Полтавагазу» протестувати проти нової системи оплати за блакитне паливо.

Як відомо, з 1 квітня Національна комісія з регулювання у сфері енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП) запровадила нову систему оплати за природний газ. Якщо раніше споживачі блакитного палива отримували одну платіжку, то тепер матимуть дві. Вони сплачуватимуть окремо за вартість газу, а також за його доставку та розподіл серед споживачів.

Нова система зобов’язує платити всіх, хто під’єднаний до мережі газопостачання, незалежно від того, чи користуються вони блакитним паливом. Абонплату потрібно вносити щомісяця.

– Ми власним коштом прокладали газ у своєму селі, купуючи труби, наймаючи техніку й монтажників, а тепер маємо ще й платити за транспортування палива по нашій же розподільчій мережі. Це власники облгазів винні нам за користування нашими трубопроводами, – з обу­ренням говорила одна з учасниць акції протесту.

– Зась газовим олігархам, ганьба владі, яка їх покриває, – вигукували мітингувальники.

До протестувальників керівниц­тво «Полтавагазу» не вийшло. Через охоронців офісу людям було переказано, що у регіоні не вповноважені обговорювати дії центральних відомств.

Запланована НКРЕКП додаткова плата за приєднання споживачів до системи газопостачання вийме з кишені кожної родини, котра користується блакитним паливом, десь 50-130 гривень, залежно від обсягів споживання та типу лічильника газу. Більше платити доведеться навіть тоді, якщо ви користуєтеся газовою плитою, щоб лише закип’ятити воду.

Такий газовий зашморг призведе до ще більшого зубожіння населення. Адже життя в Україні і так занадто дороге, а тарифи все зростають.

Зважаючи на ці обставини, ряд сільських, селищних, міських, районних і обласних рад країни прийняли звернення до керівництва держави щодо скасування даної постанови НКРЕКП, яка передбачає додаткову плату за приєднання споживачів до системи газопостачання. На Полтавщині такі рішення ухвалили Великобагачанська райрада та Кременчуцька міськрада. Звернення до президента України, АМКУ та Генпрокуратури щодо скасування абонплати за підключення до газової мережі зареєстровано у Полтавській обласній раді. Його розглянуть під час засідання сесії облради, що пройде найближчими днями.

Влада злякалася

А ОСЬ у Сумах депутатський корпус міста зібрався на позачергову сесію, аби ухвалити звернення до керівників держави про необхідність негайно скасувати абонентську плату за газ.

«Ми переконані, що в умовах економічної кризи, надзвичайних інфляційних процесів у державі, постійного зубожіння населення рішення НКРЕКП – це фактично розгортання справжньої економічної війни проти українців», – наголошується в листі депутатів Сумської міськради до глави держави, керівника уряду та голови Верховної Ради України. Народні обранці вимагають встановити економічно обґрунтовану ціну на газ; провести термінову ротацію голови НКРЕКП, терміново опублікувати складові тарифу на видобування, транспортування та розподіл блакитного палива; створити в Україні ринок природного газу.

Звернення до керівництва країни про негайне скасування абонентської плати за газ прийняли також деякі місцеві ради Волині, Закарпаття, Чернігівської області. Побоюючись, що оголошене запровадження абонплати за доставку та розподіл природного газу побутовим споживачам може стати каталізатором сплеску протестного руху, прем’єр-міністр України Володимир Гройсман заявив, що уряд добиватиметься перегляду рішення про зміну формули оплати за газ. У свою чергу НКРЕКП повідомила про намір відтермінувати введення абонплати за підключення до газової мережі. Але це поки що слова. Конкретних рішень щодо їх реалізації немає.