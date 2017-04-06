06.04.2017

В борьбе обретешь ты славу свою

В СОМБАТХЕЕ (Венгрия) прошел чемпионат Европы по борьбе среди молодежи (U-23), с которого украинцы везут девять наград. Наибольший успех выпал на долю женской половины сборной, ставшей победительницей в командном зачете.

В категории до 53 кг Лилия Горишна выиграла досрочно все свои схватки. В финале она за две секунды до конца встречи сумела уложить на лопатки воспитанницу криворожской школы вольной борьбы Лейлу Гурбанову, выступающую за Азербайджан.

Татьяна Кит (58 кг) также выиграла все поединки чемпионата, спокойно разобравшись в финале с Элин Нильсон из Швеции. В 2015 году Татьяна была бронзовым призером чемпионата мира, но в более легкой весовой категории.

А чемпионка мира 2015 года Оксана Гергель (60 кг) среди молодых довольствовалась бронзовой медалью. Такой же награды удостоена Ирина Пасечник в весе 75 кг.

Еще одну медаль принесла Украине Илона Семкив (48кг) из Долины Ивано-Франковской области, продемонстрировав прекрасную борьбу, на характере пройдя все непростые предварительные схватки. А вот в финале произошло непонятное. Илона одержала победу над россиянкой Анжеликой Ветошкиной со счетом 14:10. Но судьи решили отменить оценки рефери, лишив Семкив заслуженного «золота».

По три бронзовые медали завоевали борцы вольного и греко-римского стиля.

Среди вольников отличились Андрей Яценко (57 кг), Василий Михайлов (70 кг) и Мурази Мчедлидзе (97 кг), а в общекомандном зачете украинские ребята заняли пятое место.

У классиков на пьедестал почета поднялись Сергей Козуб (66 кг), Артур Политаев (71 кг) и Андрей Антонюк (80 кг).

Лиха беда начало

В СПЛИТЕ (Хорватия) проходит чемпионат Европы по тяжелой атлетике. Вероника Ивасюк, выступающая в категории до 58 кг, принесла нашей команде первую медаль.

21-летняя Ивасюк сумела в рывке поднять 95 кг, что позволило ей завоевать малое «серебро». К сожалению, в толчке она подняла 111 кг, чего не хватило, чтобы по сумме двух упражнений войти в тройку призеров – она с общим результатом 206 кг четвертая. На прошлом чемпи­онате Европы Вероника также стала четвертой, но тогда в сумме набрала на 8 кг меньше.

Проба сил перед Вроцлавом

В ДУБАЕ проходил третий этап Премьер-лиги Карате-1. В нем участвовали 700 спортсменов из 75 стран. Сборная Украины была заявлена небольшим составом участников, но, как говорят, главное не количество, а качество. В ОАЭ Украинская федерация карате отправила пять спортсменов, двое из которых поднялись на пьедестал почета.

Чемпионкой Open Dubai 2017 в весовой категории до 61 кг стала бронзовый призер ЧМ-2016 Анита Серегина. Украинка отмечается в призах на втором этапе подряд. В Дубае Анита выиграла все пять проведенных боев. На старте она была сильнее турчанки Зехры Кандемир (1: 0) и итальянки Лауры Пасква (2: 1). В четвертьфинале сразилась с обладательницей «бронзы» второго этапа сербкой Йованой Прекович

(1: 0). В шаге от финала Серегина сошлась с победительницей Роттердама-2017 Инь Сяоянь из Китая (1: 0). «Золотую» схватку со словачкой Ингридой Сучанковой Серегина завершила в свою пользу со счетом 2: 0.

Именно Анита будет представлять Украину на главном старте четырехлетия – Всемирных играх-2017 во Вроцлаве. Турнир по карате в рамках этого масштабного события запланирован на 25-26 июля.

Вторую награду Open Dubai 2017 в копилку «сине-желтых» положил чемпион парижского этапа Станислав Горуна. Он стал бронзовым призером в кумитэ среди мужчин до 75 кг. Борьбу за «золото» Станислав прекратил в четвертьфинале, где минимально уступил будущему победителю Скотту Томасу из США (3: 3).

В общекомандном зачете Украина заняла пятое место. Топ-3 сборных составили Иран, Испания и Италия. Представители 10 государств стали обладателями золотых наград. Одну из них завоевала одесситка Ирина Зарецкая, которая сейчас представляет Азербайджан.