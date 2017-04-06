06.04.2017

Театральные премьеры

В прошедшее воскресенье в Национальном театре русской драмы имени Леси Украинки состоялась премьера спектакля «Враг народа» по пьесе норвежского драматурга Генрика Ибсена в постановке известного литовского режиссера Йонаса Вайткуса. Произведение, созданное более 130 лет назад, оказалось очень созвучно нашему беспокойному времени.

Так кто же враги народа?

ЙОНАС Вайткус сравнивает Стокманна с князем Мышкиным. Действительно, среди аморального большинства герой выглядит идиотом – опять-таки с точки зрения аморального большинства.

Но можно назвать немало произведений мировой литературы, в которых герой противостоит толпе. Самый известный пример – Гамлет. А разве Чацкий Грибоедова не подходит под этот типаж с поправкой на эпоху и национальные особенности конкретного исторического времени?

Словно стая свирепых гиен, набрасываются на Стокманна норвежские фамусовы, скалозубы, молчалины и репетиловы. Вердикт тот же – герой сошел с ума.

Один в поле не воин. У Стокманна есть сочувствующие, но нет союзников. Его предают на каждом шагу. Фразу «И ты, Брут?» он мог бы повторять не раз в течение действия, в том числе в адрес самых близких, казалось бы, людей.

Трагическая история. Друзья народа становятся его врагами и наоборот.

Бунт против сплоченного большинства

ТАК какие же открытия делает благородный рыцарь, врач местного курорта? Первое касается самого курорта. Томас Стокманн обнаруживает, что его некогда полезные воды отравлены безрассудной хозяйственной деятельностью. Этот факт приобретает впоследствии символический смысл – отравлены источники человеческой морали и порядочности. Это второе открытие. Третье – сплоченное большинство, на которое так рассчитывал Томас, предлагая проект по оздоровлению курорта, всегда ополчается против правды. Четвертое открытие – парадоксальное: самый сильный человек – человек одинокий.

Со сцены звучат страстные, прочувствованные, обличительные монологи, утопающие в осуждающей какофонии обывательского болота.

«В доме, где не метут, не проветривают ежедневно, в таком доме люди в какие-нибудь два-три года теряют способность мыслить и поступать нравственно, – провозглашает герой. – От недостатка кислорода и совесть чахнет. А у нас в городе сильная нехватка кислорода, раз все это сплоченное большинство может быть настолько бессовестно, что готово строить городское благополучие на трясине лжи и обмана».

Стокманн становится изгоем, лишившимся средств к существованию. В финале, когда герой принимает решение покинуть родной город и уехать туда, «где сердцу оскорбленному найдется уголок», он разве что не кричит: «Карету мне, карету!». В остальном – вылитый Чацкий. Та же история про горе от ума.

Считается, что у пьесы Ибсена «Враг народа» открытый финал, в котором теплится надежда на благополучные перемены. Хорошо, конечно, быть настроенным оптимистично, но в минуты тягостных раздумий кажется, что благополучного разрешения финала быть не может.

Накал страстей и град бутылок

ВСЕ сценические приемы Йонас Вайткус направляет на усиление интриги и пафоса пьесы. Мизансцены подчеркивают постоянное противостояние Стокманна окружению. Герои словно по разные стороны баррикад или у дуэльного барьера.

Предложенный режиссером накал страстей требует от актеров полной эмоциональной отдачи. Исполнители главных ролей – Александр Кобзарь (Томас Стокманн) и Юрий Гребельник (Петер Стокманн) – играют экспрессивно, с надрывом и, как мне показалось, чуть-чуть даже переусердствуют.

Интересно стенографическое решение (Игорь Несмиянов). Огромная подвешенная на колосниках пирамида из пластиковых бутылок, сверкающая в свете юпитеров, в конце постановки обрушивается на сцену. В этом видится символ неизбежности трагедии при наплевательском отношении к природе и отказе от моральных и нравственных принципов.

Из актеров второго плана отмечу игру Олега Роенко (владелец типографии Аслаксен), создавшего колоритный, запоминающийся образ.

«Предложение виднейшего литовского режиссера поставить пьесу Ибсена в Киеве, на нашей сцене, необычайно своевременно. Надеюсь, у этого спектакля будет счастливая долгая жизнь», – говорит художественный руководитель театра имени Леси Украинки Михаил Резникович.