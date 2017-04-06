06.04.2017

Конкурс-фестиваль «Акорди Хортиці»

Урочистою церемонією нагородження та гала-концертом переможців у концертному залі імені Глінки обласної філармонії завершився XVII Міжнародний конкурс-фестиваль дитячого та юнацького виконавського мистецтва «Акорди Хортиці», який протягом тижня тривав у Запоріжжі. Члени журі й глядачі були вражені яскравим феєрверком юних талантів.

ВІД імені голови обласної державної адміністрації учасників і переможців привітав директор департаменту культури, туризму, національностей та релігій ОДА, голова оргкомітету конкурсу-фестивалю Владислав Мороко. Він зазначив, що перемоги учасників конкурсу – це визнання їхніх здібностей, можливостей і великої праці. Титанічну роботу провело журі, визначаючи переможців, адже конкурсантів було, як ніколи, багато і всі вони демонстрували чудові результати. Щиру подяку Мороко висловив педагогам, які спрямовують талант юних вихованців і показують шлях до прекрасної музики й мистецтва.

Як повідомила директор конкурсу-фестивалю, директор Запорізької дитячої школи мистецтв № 1, голова правління Запорізького обласного благодійного фонду «Акорд», заслужений працівник культури України Віра Мартиненко, цього року на конкурс було подано близько 1000 заявок. Із них до заключного етапу пройшли понад 450, це приблизно 800 учасників – ансамблів і солістів віком від 7 до 19 років. Вони представляли всі регіони України, а також Литву, Сербію Англію, США та Нідерланди. Особливість нинішнього конкурсу-фестивалю – велика кількість різних колективів. Головна боротьба розгорнулася в номінації «соліст з оркестром» (діти грають на одній сцені з академічним симфонічним оркестром), яка є родзинкою цього конкурсу: із майже 120 заявок було відібрано 27. Переможців у різних номінаціях і вікових категоріях близько п’ятдесяти, тому журі для гала-концерту довелося вибирати найкращі номери.

Всі учасники конкурсу-фестивалю отримали дипломи, буклети, а переможці – призи й подарунки. Гран-прі XVII Міжнародного конкурсу-фестивалю дитячого та юнацького виконавського мистецтва «Акорди Хортиці» отримав 17-річний скрипаль Костянтин Лук’янюк із Чернівців, який на гала-концерті віртуозно виконав першу частину «Концерту № 1» для скрипки з оркестром Нікколо Паганіні. Свідоцтво переможця і сертифікат на 10 тисяч гривень йому вручив заступник міського голови Запоріжжя Анатолій Пустоваров. Він з приємністю відзначив, що молодь обирає культуру та мистецтво. «І те, що до Запоріжжя навіть у такий складний час приїхало стільки учасників із різних міст України та з інших країн, показує наскільки високо в нашому місті розвинута культура, – наголосив Пустоваров. – Розвиток культури і мистецтва потрібно підтримувати не лише духовно, але й матеріально. Тому другий рік поспіль виконком міської ради вручає грошовий приз кращому музиканту».

Як згодом стало відомо, Лук’янюк музикою захоплю­ється з п’яти років. Нині Костя закінчує навчання в музучилищі й поїде до США, де продовжить навчання в музакадемії, до якої успішно склав екзамени. Спеціальний приз як наймолодший талановитий скрипаль отримав 9-річний Аврелій Сергеєв із Сум, який посів перше та два третіх місця в різних номінаціях. «Мені сподобалося на цьому фестивалі, – з радістю поділився юний музикант. – Ще раніше мені купили маленьку скрипку, а бабуся швидко навчила нот. Беру участь у різних конкурсах. На «Акордах Хортиці» вперше, обов’язково приїду сюди ще».

Приємний заохочувальний приз від академічного симфонічного оркестру Запорізької обласної філармонії отримали Тетяна Бєлікова з Харкова та Марія Клименко із Чорноморська Одеської області – право виступити в наступному сезоні на концерті з цим оркестром.

У рамках фестивалю відбулися майстер-класи, методичні конференції, які мають велике значення як для юних музикантів, так і для викладачів. Незабутніми для учасників «Акордів» стали творча зустріч із заслуженою артисткою України Богданою Півненко (скрипка), майстер-класи заслуженого артиста України Олександра Рукомойнікова (саксофон) та викладача Запорізької дитячої музичної школи № 1 Юрія Бойченка (ударні інструменти). Гостей приймали запорізькі дитячі музичні школи, дитяча школа мистецтв та Запорізька обласна філармонія.

«Акорди Хортиці» – конкурс, який розвиває творчий потенціал, надає можливість показати свою майстерність, відкриває нові імена й таланти. Всі учасники свята музики висловили побажання довгих років життя цьому форуму талантів. За роки існування конкурсу в ньому взяли участь понад шість тисяч юних музикантів з Австрії, Вірменії, Грузії, Китаю, Сербії, Чехії, США, Японії, Литви, а також з усіх куточків Укра­їни. Багато хто з учасників минулих років нині успішно підкорює кращі сцени світу. Кількість учасників конкурсу постійно зростає.



Запоріжжя.