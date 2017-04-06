06.04.2017

Обратите внимание!

Преступный мир взял на вооружение гипноз – мощное средство воздействия на человека…

Прощай, любимая мобилка!

«ДОБРЫЙ день, «Рабочая газета»! Алена из Николаева звонит. В Киеве орудуют воры-гипнотизеры? У нас их полно. Вот и я попалась»…

Наша читательница рассказала, что вечером стояла на остановке, ожидая маршрутку. Вдруг у нее зазвонил телефон. Алена достала из сумки мобилку, стала разговаривать. В это время подошел молодой человек. На правой руке у него был блестящий перстень. Этот перстень притягивал, как магнит, Алена не могла оторвать от него глаз. «Открой сумку!» – властно произнес мужчина. У Алены произошло какое-то помутнение сознания, она открыла сумку. «Отдай кошелек и телефон!» – продолжал он. Женщина повиновалась. Грабитель ушел, а Алена продолжала стоять на остановке, плохо соображая, что происходит. В ушах звенело, голова кружилась. Наконец она осознала, что ее ограбили. Но можно ли это назвать ограблением, если деньги и мобильный телефон Алена отдала сама?

«Предупредите читателей, чтобы были бдительны, – попросила николаевская собеседница. – Преступники все время совершенствуют методы обогащения за чужой счет. Вот они стали применять гипноз, надо вырабатывать устойчивость к внушению».

Золотая «зажигалка»

ЭТУ поучительную историю рассказал житель Ирпеня Киевской области Анатолий. «Я по делам поехал в Боярку (небольшой город в Киевской области. – Авт.). Возвращался. Стою на вокзале, жду электричку. Вдруг подходит мужчина лет 35, в дорогом черном пальто, вежливо спрашивает: «Закурить не дадите?» Я достал пачку сигарет. Подошедший длинными холеными пальцами взял сигарету, достал из кармана блестящую золотую зажигалку, щелкнул ею, и загорелся золотисто-синий огонек. Не знаю, что это была за зажигалка, но только она притягивала мой взгляд, как магнит. Я смотрел на огонек, а незнакомец негромко, но отчетливо и властно приказывал: «Достаньте кошелек! Отдайте его! Достаньте мобильный телефон! Отдайте его!» В полубессознательном состоянии я отдал деньги и мобильный телефон, сел в подошедшую электричку, и лишь когда она отъехала, до меня дошло, что я добровольно отдал деньги и телефон незнакомому человеку!»

Гипноз – оружие вора

«В ПОСЛЕДНЕЕ время все чаще преступники используют гипноз, – комментирует ситуацию психолог-психотерапевт Михаил Дорфман. – Одна из популярных газет сообщила, что киевлянку в магазине «Сильпо» загипнотизировал незнакомый мужчина, прикоснувшись пальцем к ее плечу. Женщина добровольно отдала незнакомцу мобильный телефон. То же самое произошло с посетительницей ресторана в другом районе города. На киевском жилмассиве Позняки уже несколько месяцев орудует неуловимый грабитель-гипнотизер. Он вступает с жертвой в разговор, наладив психологический контакт, произносит фразу: «Не оскудеет рука дающего». После этого жертва отдает преступнику все деньги и ценные вещи. Потерпевшие хорошо запомнили внешность гипнотизера: ему 40-50 лет, рост около 185 сантиметров, телосложение плотное, на лице легкая небритость. Мужчина кавказской внешности, одет дорого, на пальце правой руки массивный платиновый перстень. Одного прохожего гипнотизер заставил добровольно отдать ему 16 тысяч гривен, у другого отнял 10 тысяч гривен.

Самый верный способ защиты – самому овладеть техникой гипноза. Литературы на эту тему достаточно, она есть в открытом доступе, работают курсы для желающих стать гипнотизером. Гипноз – это изменение сознания других людей, подчинение их своей воле. Он известен более трех тысяч лет и применялся жрецами Древнего Египта, Индии, Тибета, целителями Востока. Гипноз успешно используется в медицине, он может исцелять душу и тело. Но в устах и руках злого человека гипноз способен натворить много зла. Если жертвой преступника-гипнотизера станет человек, страдающий, скажем, сердечно-сосудистыми заболеваниями, все может закончиться очень печально. Гипнозу поддаются около 30 процентов людей, в группе риска дети и старики.

Постоянно имейте в виду, что при посторонних нельзя пересчитывать деньги, если при вас крупная сумма. Старайтесь в людном месте не звонить по мобилке. Гипнотизер-грабитель попытается при помощи слов, яркого предмета, необычного запаха, музыки отключить ваше сознание и дать команду, которую вы воспримите бездумно. Постарайтесь защитить свое сознание от постороннего воздействия, быстро уходите от подозрительного человека, мысленно повторяя: «Я верю только себе! Чужие слова отскакивают от меня как от стенки горох!»