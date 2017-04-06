Главная / КОНСУЛЬТАЦИИ / Если нет воды горячей, жаловаться не спеши

06.04.2017 Ваше здоровье Когда в квартиру подается горячая вода – хорошо это или плохо? Соображениями на данную тему делится санитарный врач Наталья ЯРЕМЧУК.

– Наталья Степановна, многие читатели жалуются, что горячая вода в их квартиры подается нерегулярно. А вот Ольга Шинкарук из Вишневого Киевской области пишет: «Раньше и я возмущалась, когда не было горячей воды. А недавно прочла, что качество горячей воды в квартирах киевлян и жителей Киевской области намного ниже, чем холодной, что горячую воду не хлорируют, из-за этого в ней много бактерий и вирусов, мыться ею, а тем более пить, нельзя». Так ли это?

– Слухов о воде ходит много, особенно накануне выборов в горсоветы. Политики пугают людей ужастиками о низком качестве воды, подаваемой в квартиры, и все с одной целью – получить депутатские мандаты. Власть меняется, но проблемы водоканалов не решаются, а качество воды не улучшается. Что касается слухов о горячей воде, то, согласно санитарным нормам, и горячая вода в наших квартирах, и холодная должны быть одинакового качества. Есть разные способы приготовления горячей воды для потребителей, но исходным сырьем служит холодная питьевая вода, хлорированная, прошедшая санитарную проверку. Никто хлорку не экономит при приготовлении горячей воды. Но пить воду из «горячего» крана я бы не советовала. Трубы для подачи горячей воды быстрее выходят из строя, чем трубы для холодной воды. Пока горячая вода дойдет до квартиры, в ней могут появиться нежелательные примеси.

– Николай Бобрик из Фастова Киевской области пишет, что установил бойлер для подогрева воды. «Если день не попользуюсь им – из бойлера неприятно пахнет. Часа два приходится сливать воду, чтобы запах выветрился. Что это может означать?» – интересуется читатель.

– Нужно сдать воду на анализ в лабораторию. Думаю, проблема в термостойких бактериях, которые не погибают даже в горячей воде. Из-за них на стенках бойлера появляется бактериальная пленка, она и вызывает неприятный запах. Бойлер надо регулярно промывать, а воду перед использованием пропускать через фильтры.

– Оксана Щербаченко из Одессы раньше пила только бюветную воду. Но зимой она сломала ногу, теперь ей тяжело ходить к бювету. Читательница спрашивает, можно ли без вреда для здоровья пить воду из крана.

– Можно. Но перед употреблением водопроводную воду надо отстоять в течение восьми часов, пропустить через фильтр, дехлорировать, прокипятить. И вы получите идеальную по качеству воду, доступную рядовому гражданину. Не верьте ужастикам про отвратительное качество водопроводной воды. Эти слухи распускают заинтересованные люди, имеющие прибыль от продажи систем очистки воды, от продажи очищенной и бутилированной воды. В крупных городах санитарные врачи иногда несколько раз в час проверяют качество водопроводной воды. И в том, что в Украине не было массовых эпидемий, вызванных низким качеством питьевой воды, заслуга моих коллег.

– Михаил Зеленчук из Чернигова просит подробней рассказать, как дехлорировать водопроводную воду.

– Налейте вечером в широкую эмалированную кастрюлю воду, пусть она ночь постоит. Бросьте в кастрюлю одну таблетку аптечного витамина С, который хорошо связывает хлор, нейтрализуя его. Утром верхнюю треть воды перелейте в другую кастрюлю, желательно пропустить эту перелитую воду через обычный угольный фильтр. Затем доведите воду до кипения, пусть она покипит 3-5 минут. В результате вы получите отличную по качеству воду, которую можно смело пить всем!

– Наталья Степановна, житель Черкасской области Геннадий Ц. живет в частном доме. Он потратил огромные деньги, чтобы вырыть скважину для подачи артезианской воды. Но эта вода оказалась с привкусом бензина. Отнесли ее на анализ, и выяснилось, что в воде остатки нефтепродуктов. Как это объяснить?

– Из-за круговорота воды в природе токсичные отходы промышленных предприятий, яды со свалок, кладбищ, скотомогильников могут попасть и в артезианские скважины. В прошлые годы нефтеотходы закачивали в подземные хранилища, создавая подземные свалки для жидких отходов. Как оказалось, это было страшной ошибкой, потому что оттуда нефтепродукты просачивались глубже, загрязняя водоносные пласты. Намного безопасней пить воду из крана, чем из собственного бювета.

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