Главная / НОВОСТИ ПОЛИТИКИ / «Дерзайте», переведенное как «борзейте»

04.04.2017 ДАЮ, как всегда, отправную точку: «Во время недавнего визита на Мальту Петр Порошенко провел встречу с премьер-министром Республики Хорватия Андреем Пленковичем и отметил «уникальный опыт Хорватии в реинтеграции временно оккупированных территорий». (forua.com).

Есть непреложное правило политобозрения – тыкать пальцем в слова или события, которые могут «сыграть» пару нот, а то и целую гамму в будущем. «Уникальный опыт Хорватии в реинтеграции временно оккупированных территорий» – это, любезные соотечественники, две карательные операции Хорватии против Сербской Краины. Благодаря американцам, удачные. Хорваты, между прочим, католики, сербы – православные.

Маленький экскурс в историю. В 1941 году усташами под руководством Анте Павелича было создано пронацистское Независимое государство Хорватия, которое проводило геноцид сербов, евреев и цыган. Такой себе хорватский вариант бандеровцев, сиречь предателей. Их разбили партизанские отряды Иосипа Броз Тито, тоже, кстати, хорвата. Тито был настоящим мужиком, и ни под кого не ложился, даже под Сталина. Тито создал Республику Югославия, весьма успешную в Европе, что его и погубило. Как только Тито умер, а в СССР завелась либеральная сволочь, Югославию растерзали. Делали это США, с чувством и удовольствием.

Вожделея об опыте Хорватии и восхищаясь быстротой и скоростью покорения населенной сербами Краины, наш президент, конечно же, не понимает главного. Блиц-криг в Донбассе невозможен по сути. И Россия не даст, и силенок мало, и население Донбасса не сербы, и США не влезет никогда – они всегда чувствуют, где им немедленно настучат по бестолковке.

Но желание «сегодня, сразу и не позже какого-нибудь понедельника» раздавить непокорных, конечно же, присутствует. Мечтания, знаете ли, никто отменить не смог. Вспоминается гоголевский Хлестаков. Пока ты «ревизор», а чего бы и не помечтать?! «Лабарданс», одним словом…

Но перейдем к делам нашим грешным. У нас-то они не дела грешные, а заботы повседневные. Например, есть у нас священная американская корова Ульяна Супрун. Насколько она священная, точно не знаю, но на остальном настаиваю точно. Как неоригинально шутят в Интернете, «если министр здравоохранения похож на смерть, традиционная коса не нужна».

И она, Супрун, делает все, чтобы соответствовать образу. Например, министр-американка просит Порошенко ввести санкции против российских лекарств. Оно, конечно, идет в русле русофобии, но российские лекарства процентов на 70 дешевле западных аналогов. И «что мы будем иметь с гусь, кроме шкварок?», – задавались вопросом в старой доброй Одессе. А много чего имеем, видно даже навскидку. Несложно перечислить: запрет ДЕШЕВЫХ российских лекарств – этот ввоз ДОРОГИХ препаратов из США. Отсюда простой вывод: девушка сидит на откатах от американских фармакологических корпораций. Там многомиллиардные обороты. Откаты миллионные. И ей хватает, и дядям украинским кое-что достанется.

«Вы хочите песен, их есть у меня»: «По информации Антикоррупционной прокуратуры, по фактам, сообщенным СМИ, САП зарегистрировала уголовное производство в отношении возможных злоупотреблений со стороны должностных лиц Минздрава и передала материалы для проверки в НАБУ. «По результатам проверки НАБУ закрыла производство», – сказал чиновник ведомства. В САП уточнили, что уголовное производство было закрыто 30 марта».

А уголовное производство в отношении должностных лиц Министерства здравоохранения было открыто 27 февраля 2017 года с квалификацией по ч.2 ст. 210 УК. В СМИ неоднократно заявлялось о срывах сроков поставок жизненно необходимых лекарств, снабжение больных которыми гарантировано государством. И вот, нате вам – не итог, а очередной фуфлыжник, в стиле украинских СМИ.

Есть такой политолог Тарас Березовец, которого цитирует журнал «Країна». Он – обсуживающий персонал Администрации президента Порошенко. Я его процитирую только с одним комментарием – офигеть! «Украина среди беднейших стран Европы. Молодежь едет на обучение в Восточную Европу и там остается. За последние 20 лет население уменьшилось на 10 миллионов человек. А из каких государств могут прибывать к нам? В худшем случае – из азиатских или африканских, что будет приводить к социальным и религиозным конфликтам. В Украине на государственном уровне проблему уменьшения населения не решают. Тем временем надо работать с гражданами соседних стран. В частности, к нам должны были бы бежать от путинского режима».

А почему бы к нам не бежать от меркелевского или обамовского режима? Прибежали – и счастье обрели…

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