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04.04.2017 Задумайтесь, люди! СЕГОДНЯ народ Украины уже мало чем можно удивить. События, выходящие за рамки здравого смысла, накатываются на наши головы ежедневно и ежечасно. На конвейер поставлены сообщения СМИ об убийствах, воровстве высших чиновников, обвинения в сепаратизме. Вписались сюда эпопея со львовским мусором и «подвиги» героев гражданской войны в Донбассе, убивающие своей обыденностью… Все это настолько приелось и опостылело, что один из знакомых журналистов высказался в сердцах: «Не о чем писать, нет в Украине настоящих событий!»

В таком новостном калейдоскопе остановлюсь на одном событии, на первый взгляд, сугубо местного значения, касающемся только города Черновцы.

Недавно на сайте горсовета появилась петиция с требованием переименовать две улицы – 28 июня и 29 марта. Первая из них названа в честь воссоединения в 1940 году Северной Буковины с Советской Украиной, а вторая – в память об освобождении в 1944 году города от фашистских захватчиков.

Вот как мотивирует свое предложение автор петиции: «Задля належного вшанування пам’яті Героя та на виконання Закону України «Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки» пропонується перейменувати вулицю 28 червня в м. Чернівці, що отримала таку назву на честь входу 28 червня 1940 року у Чернівці радянських військ та початку режиму радянської окупації Буковини, на вулицю ЛЕОНІДА ДЕРГАЧА».

Инициатор переименования, считающий себя великим патриотом, сознательно или нет, факт возвращения исконно украинских земель в лоно родного государства определил как оккупацию. А задумался ли он хотя бы на минуту, какими последствиями может обернуться вбиваемая в голову общественности его идея, особенно сейчас, когда Украину сотрясают катаклизмы, способные окончательно разрушить нашу государственность? Скорее всего, на это у него не хватило ума. А теперь ответьте на вопрос: как легче разломать буханку хлеба – пополам или отщипывать по кусочку?

Утверждение гражданина Украины, что воссоединение с ней Северной Буковины было несправедливым, это не только прикрываемая так называемой декоммунизацией открытая попытка тем или иным способом расчленить тело государства, но и перечеркивание воли Буковинского народного вече. Оно состоялось в ноябре 1918 года и заявило, что буковинцы хотят в родную Украину. Красная армия, по большому счету, выполнила волю жителей края. Хоть и не сразу.

Безумие подобных национал-поводырей проявляется не только в переименовании улиц, переписывании истории, что само по себе мина замедленного действия, готовая взорваться в любое время. Оно страшно и тем, что растлевает души людей, особенно молодежи, отравляет их ядом лжепатриотизма, пропитанного коммерцией. И онлайн-голосование за вышеназванную идею – подтверждение тому.

Петиция набрала необходимое количество голосов буквально в течение нескольких дней. Голоса в ее поддержку поступали каждые пять минут. Такую работу можно провести только в хорошо организованном коллективе, члены которого поголовно имеют компьютеры и доступ к Интернету.

А это прежде всего студенческие группы. Молодежную аудиторию, находящуюся в прямой зависимости от преподавателя, легко направить в нужное русло даже намеком, например, что очередной зачет будет засчитан «автоматом», если немножко побыть «патриотом».

Черная рука вымарывателей истории уже коснулась многих других страниц не такого уж далекого прошлого нашего города. Переименованы улицы имени Павла Никитина – танкиста, погибшего при освобождении Черновцов в 1944 году, Хотинских комсомольцев-подпольщиков, казненных в 1942 году оккупантами, и еще полсотни улиц, названных в честь борцов с фашизмом.

Конечно, для переименования можно было выбрать улицы с какими-нибудь нейтральными названиями, таких в Черновцах достаточно, но национал-поводыри одержимо бьют под дых Истории, будущему молодых людей, лишая их прочной опоры для строительства по-настоящему справедливого государства.

И как тут не воскликнуть: «Безумцы, на чью мельницу вы льете воду?»

Виталий МЕЛЬНИК.

Черновцы.

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