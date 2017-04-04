04.04.2017

Гончарство

я познакомился случайно. В супермаркете в дни Масленицы среди множества действ меня привлекла выставка-продажа гончарных изделий этого мастера. Люди с интересом рассматривали их, выбирали и покупали то, что понравилось. Обстоятельный разговор с гончаром состоялся позже в его частном доме неподалеку от центра города.

«Кто-то свыше надоумил»

В ГОСТИНОЙ и других комнатах, особенно на полках в пристройке-мастерской хозяин показал десятки и десятки красивых гончарных изделий – кувшины, горшочки, тарелки, вазы, кружки, статуэтки. Здесь же замесы глины, гончарные электростанки, печи для выжигания.

– Леонид, как давно вы приобщились к гончарству?

– Я только в 45 лет начал этим заниматься. После школы был авиационный техникум, потом армия, после армии физико-математический факультет нашего Запорожского национального университета. После распада СССР работал в частном бизнесе.

А с 2010 года, это в мои 45 лет, мне регулярно стали сниться сны о крутящемся гончарном круге, о глине. Все это я прежде видел только по телевизору. Решил, что сны мои не случайные. И вот словно кто-то свыше меня надоумил: в 2011 году поехал в Киев учиться гончарству. Уже гораздо позже выяснилось, что прадедушка занимался гончарством в Кобеляках Полтавской губернии. Потом семья переехала в Запорожье, отец стал работать на моторостро­ительном заводе.

В Киеве Леонид много узнал об особенностях глины и методах работы с ней, открыл для себя целый мир разновидностей глин. Оказалось, существует добрая тысяча ее видов разных цветов. Глина всегда сопутствует воде (река, ручей, озеро, болото). Так, в Запорожском крае есть белая глина в Пологах. Она пригодна для литья изделий. Сначала для этого готовят шликер (мягкую массу), туда добавляют 8-10 компонентов (жидкое стекло, каолин, мел, хлориды, нитраты) и потом заливают в полуформы.

Своими руками

– ГОНЧАРНАЯ глина – это совсем другое, – объясняет Леонид. – Нужна пластика глины. Я свои изделия не крашу, чтобы все было натуральным. У меня глина, потом печка. Изготовил вот на таком электрическом круге вещицу (показывает станок – Авт.), высушил минимум пять дней (чем дольше, тем лучше: недосушенное изделие в печке может взорваться). Потом помещаю в муфельную печку, которая разгоняется до температуры 1200 градусов, и в среднем через шесть часов работа готова. Глину я получаю в форме монолитов, как куски масла или сыра. Потом режу на кусочки и добавляю водичку в корыто. И все время пробую, до полной готовности. Добиваюсь такой пластики, чтобы можно было дальше вымешивать глину, как тесто для выпечки хлеба. Вроде одинаковая мука у всех, одинаковый сахар, одинаковые дрожжи, но получаются разные пирожки. Точно так же и здесь.

Меня привлекает сам процесс. Из ничего, из куска глины рождается изделие, которым можно пользоваться: чаша, кружка. Вот, например, кувшин – смотришь на него и получаешь большое удовольствие, ощущаешь радость, словно от изделия исходит свет и тепло. И люди чувствуют этот свет, он как бы притягивает их, они останавливаются и смотрят, притрагиваются к вещи. Просто волшебство! А ведь своими руками это делается. Конечно, нужно большое желание и какие-то способности.

Школа мастерства для детей

– СУДЯ по фотографиям, вы к этому волшебству активно привлекаете детей?

– Вот в этой пристройке я открыл гончарную школу «Керамика» для детей. До этого я постоянно наблюдал во время поездок в села, на разные праздники и ярмарки, как ребята с большим интересом пробуют сами что-то сделать за гончарным кругом. Организовал мастер-классы, а потом открыл школу. Желающих ее посещать было много. Дети приезжали даже из других районов области. Вы бы видели, как светятся их лица, когда они садятся за станок. Ребенок становится автором чуда. Он на всю жизнь запомнит тот момент, когда сам сделал первый горшок. И всем будет показывать свое изделие. Это предмет гордости.

Я бываю в школах, детсадиках, на разных праздниках, где демонстрирую гончарное волшебство. Была даже очередь желающих учиться в моей школе. Но с началом войны в Донбассе она резко уменьшилась. Люди хотят кушать. Наступило «покращення». О курсах (это 12 уроков) даже речи нет. В большинстве ограничиваюсь одним уроком. Только отдельные детки и взрослые ходят подольше. Да, кусок хлеба это приносит. Но без масла. Жена Виктория помогает продавать изделия.

– Моя цель, – говорит Леонид, – дать деткам и взрослым ощущение волшебства. Хочу, чтобы человек понял, что если вложить в дело душу, можно и нужно многое сделать своими руками и получать свет и тепло, благодать Божью на месте, не выезжая в Америку, Китай или Францию.

Запорожье.

Фото автора и из семейного архива.



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