04.04.2017

Письма сообщают

Этот вопрос задает наш киевский подписчик Сергей Васильевич Смирнов, искренне огорченный тусклой перспективой родной страны. Такой же тональностью проникнута сегодня редакционная почта.

«Пишу и плачу»

«ДОРОГАЯ «Рабочая газета»! – обращается наша подписчица, бывшая учительница физики Ирина Платоновна Трофименко из Любашевки Одесской области. – Горе пришло в мою семью – под Авдеевкой был тяжело ранен мой внук Алешенька, а в госпитале врачи не смогли его спасти. Провожали парня на войну в Донбасс здоровым, а привезли в гробу. Хоронили его с почестями, да что ему теперь от этого… И наше горе меньшим не стало.

Разве думала я, что буду провожать на тот свет любимого внука. Мы так радовались его успехам, мечтали иметь в своем роду ученого агронома…

Как утешить сына и невестку? Они потеряли своего первенца, свою надежду. А как плакали его сестрички-близняшки. Слезами обливалась Светочка, девушка Алешеньки. Шла я вместе в процессией, и сердце мое разрывалось на части…

Мой покойный муж Федор Сильвестрович тоже умер от военных ран. Но тогда он защищал любимую Родину. А за что и за кого погиб внук?! Я уверена, что такие вопросы задают тысячи матерей, бабушек, жен, невест, потерявших на восточной войне самых дорогих людей. И сколько же это будет длиться? За какие грехи Всевышний наказал нас?

И еще называют себя демократами…

Когда в Японии случилось землетрясение, все правительство отказалось на год от зарплаты. А наши «слуги народа» поднимают свои оклады. Что это, если не откровенный грабеж?

Мою пенсию увеличили аж на 111 гривен. При этом подняли цены на продукты питания, тарифы на газ, электроэнергию, воду, услуги ЖКХ. Это называют реформами?!

Что останется от Украины, если вымрут украинцы?»

«Дошку на шию депутатам»

«ГНІТЮЧЕ враження справила на мене поведінка наших парламентарів, які знічев’я знову роздмухують мовну тему, – размышляет наша многолетняя подписчица, бывший педагог Наталья Николаевна Фенжерес из Житомира. – З цього приводу пригадую повчальну історію. У 1960 році після закінчення Київ­ського педагогічного інституту я поїхала за направленням на Волинь, в село Осовці Камінь-Каширського району викладати українську мову та літературу. До 1939 року ця місцевість перебувала під владою Польщі. В час мого там вчителювання ще були живі люди, які пережили той жахливий період. Вони мені розповіли, як навчалися в тодішній школі.

Українська мова заборонялась. Діти повинні були говорити тільки польською мовою. Але під час розмов між собою у них часто проскакували українські слова. Тоді в школі завели підступний спосіб боротьби з українською мовою. На мотузочку була почеплена дощечка. Її вішали на шию того учня, у якого прохопилося українське слово.

«Порушник» ходив з дощечкою і прислухався, хто ще скаже щось українською. Як тільки чув таке слово, відразу знімав з себе дощечку і вішав її на упійманого «порушника». Той, у свою чергу, також «полював» за такими, як сам, і перевішував дощечку на іншого і т. д. Але викоренити української мови так і не вдалося.

Чого б і в нас не ввести такий порядок? В школах, вузах, на підприємствах, в установах перевішувати дощечки на того, хто скаже слово російською. А у Верховній Раді запровадити великі дошки, бо там сидять «жирні коти». Нехай вони хоч дошки перевішують. Адже нічого корисного для народу вони не можуть придумати. Їхня робота зводиться тільки до прийняття антинародних законів, знищення пам’ятників, переіменування вулиць, заборони мови, підвищення тарифів. А народ стогне.

Але як тоді полякам не вдалося викоренити українську мову, так і теперішнім «грамотіям» не вдасться викоренити російську. Рідну мову не можна знищити. Адже російська мова для багатьох жителів України є рідною».

Работу в выходные не оплатили

«ОЧЕНЬ люблю вашу газету, но пишу впервые. Взяться за перо заставила досадная ситуация,– читаем в письме ветерана труда Нины Дмитриевны Андреевой из Белой Церкви Киевской области. – В этом году мне исполнится 80 лет. Но в выходные дни я подрабатываю подменным дежурным охранником. Раньше этой работе мы радовались: как-никак, лишняя копейка не мешает. В 2017 году нам вроде повысили минималку до 3200 гривен. Радость-то какая!

Я отработала сутки 1 января и сутки 7 января. Думала, что подзаработала. Увы! Получив платежку, очень огорчилась: за работу в эти дни мне начислили 363 гривны. При начислении доплаты к минимальной зарплате всю эту сумму высчитали. Получается, что я двое праздничных суток работала бесплатно. На каком основании меня обобрали?

В бухгалтерии мне показали какую-то инструкцию, вступившую в силу с 1 января этого года. В ней сказано, что работа в праздничные дни входит в минимальную зарплату. Кто сочинял этот закон? А утверждали его те, которые «заседают» в буфетах Верховной Рады, и когда Парубий приглашает их голосовать, они не вникают в содержание закона, им это не надо. Ведь они не работают в праздничные дни».

«Нам, славянам, к лицу мир!»

ТАК озаглавил письмо в «Рабочую газету» Сергей Васильевич Смирнов, чьи слова мы вынесли в общий заголовок сегодняшнего обзора. «Зачем нам нужен Запад с его моральными и духовными извращениями? – спрашивает он. – Зачем мы сунули голову в ярмо, от которого другие пытаются избавиться? Кроме непомерных долгов и угрозы лишиться своих земель, ничего хорошего нам не светит.

Америка не любит вспоминать своих прогрессивных писателей – Джека Лондона, Теодора Драйзера и других, которые посвятили жизнь борьбе за лучшее будущее, вскрыли пороки капитализма. Но чтобы понять это, разобраться во всем, стоило многим странам на своей шкуре ощутить «прелести» этого «рая». Мы их ощущаем на каждом шагу.

Вот подняли минимальную зарплату до 3200 гривен. А малообеспеченных пенсионеров забыли, оставив их на произвол судьбы. Если уж подняли минимальную зарплату, то до такого же минимума поднимите и минимальную пенсию, а не на 10 процентов. Мало того, работающим пенсионерам не дают даже этих 10 процентов. А пожалуешься – моментально уволят».