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04.04.2017 Советы юриста Письма на юридическую тематику свидетельствуют, что не все наши читатели знают законы и потому порой видят правонарушения там, где их нет, а иногда и сами нарушают законы. Письма читателей «РГ» комментирует юрист Нинель ЗУБЧЕНКО.

«Недавно разболелся у меня зуб. В районной поликлинике возле кабинета стоматолога всегда длиннющие очереди. А напротив моего дома открылась частная зубная клиника. Я решил пойти туда. Зуб полечили быстро, но ободрали меня как липку. Пришлось все карманы выворачивать, пока насобирал сумму для оплаты услуг стоматолога. Я из разговоров в зубном кабинете понял, что врач и медсестра – муж и жена. Насколько я знаю, в одном учреждении не могут работать родственники, чтобы не было коррупционных связей. Или я неправ?»



Михаил Никифорович.

Киевская область.



«УВАЖАЕМЫЙ Михаил Никифорович! Если речь идет о государственной клинике, то, согласно Закону Украины «Про запобігання корупції», врачи не могут иметь в прямом подчинении близких родственников или сами быть в подчинении у близких родственников. Но это требование не касается частных медицинских учреждений».



«Вечером я ехал на автомобиле, очень торопился, но правил не нарушал. Возле переезда меня остановили полицейские: им показалось, будто я «їхав з вихилясами, криво». Стражи порядка потребовали, чтобы я прошел осмотр на состояние наркологического и алкогольного опьянения. Я отказался, потому что спешил и был абсолютно трезв. А меня за это через суд оштрафовали. Могу ли я обжаловать такое решение суда? Есть ли у меня шанс отстоять свои права?»

Александр Л.

Херсонская область.



«УВАЖАЕМЫЙ Александр! Статья 130 Кодекса Украины об административных правонарушениях предусматривает для гражданина, управляющего транспортным средством, за отказ пройти осмотр на состояние алкогольного или наркотического опьянения или за отказ обследоваться по поводу употребления медицинских препаратов, снижающих внимание и скорость реакции, штраф в размере 600 необлагаемых минимумов доходов граждан с лишением права управлять транспортным средством на один год. За отказ пройти обследование у нарколога вас наказали справедливо».



«На фирме, где я работаю охранником, ночью травили тараканов и мышей, используя сильные яды. Утром я заступил на смену, а в помещении стоял такой смрад, что у меня разболелась голова. Никто из сотрудников также не смог находиться в помещении. Но в 9 часов утра пришел директор и приказал всем занять рабочие места. «Кто не хочет – пишите заявление об увольнении!» – сказал начальник. И все пошли на свои места. Отдежурил и я положенное время, хотя после смены голова раскалывалась. Имел ли наш начальник право так поступить? Куда нам жаловаться на его действия, если решим это делать?»



Андрей О. Черниговская область.

«УВАЖАЕМЫЙ Андрей! Кодексом законов о труде, частью 5 статьи 153 предусмотрено, что на предприятии должны быть созданы безопасные условия труда. Собственник предприятия или управляющий не имеют права требовать от сотрудника работы, связанной с явной угрозой для жизни. От такого задания сотрудник вправе отказаться. Пожаловаться на работодателя, создающего опасные для здоровья условия на предприятии, можно в профсоюзный комитет или в инспекцию по труду. Если вы боитесь преследований за критику, попросите инспектора по труду, чтобы ваша фамилия не разглашалась при расследовании.

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