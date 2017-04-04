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Главная / КОНСУЛЬТАЦИИ / Шок для поджелудочной

04.04.2017 Ваше здоровье Так называемая сокотерапия приносит сотни миллионов долларов прибыли производителям соков и соковыжималок. «Но если говорить о лечении соками, то трудно определить, чего больше от сокотерапии – пользы или вреда?» – считает диетолог Оксана КАЛИНИЧЕНКО. – Оксана Николаевна, с приходом весны в редакционной почте стало больше писем о сокотерапии. Никита Угорьков из Харькова пишет, что надеется вылечить больное сердце при помощи свежего березового сока. Наш постоянный читатель из Киева Петр Фаддеевич Торбохват, прочитав в одной из газет о пользе соков, уже две недели с женой Ниной Николаевной ничего не ест, а только пьет свежевыжатые соки. И это при том, что у Петра Фаддеевича и его жены – сахарный диабет второго типа и панкреатит! Как вы относитесь к таким методам оздоровления?

– Негативно. Это ведь самолечение, а от него, как показали исследования, вреда больше, чем пользы. В березовом соке содержатся эфирные масла, витамины, сапонины, бетулол, более десятка органических кислот, сахара, микроэлеметны. Этот напиток помогает преодолеть весенний авитаминоз, депрессию, улучшает обмен веществ, но я не знаю ни одного человека, который бы вылечил березовым соком больное сердце. В народном сознании живет миф о волшебных свойствах березового сока. А что касается Петра Фаддеевича и его жены, то хочу напомнить, что при сахарном диабете и панкреатите соколечение категорически запрещается, потому что соки резко поднимают уровень сахара в крови, вынуждают поджелудочную железу работать в усиленном режиме. Нельзя, начитавшись каких-то статей, испытывать на себе сомнительные методы лечения. Прежде чем попытаться оздоровиться, посоветуйтесь с лечащим врачом.

– К слову сказать, не все наши читатели бездумно увлечены сокотерапией. Натуропат Анастасия Швыдка из Одессы пишет: «Пока есть зубы, надо есть цельные фрукты и овощи. Не можешь разжевать – потри на мелкой терке. Когда жуешь, переваривание пищи начинается уже в ротовой полости, выделяются ферменты, растительная клетчатка поступает в желудочно-кишечный тракт, а она очень полезна. Когда пьешь соки, клетчатка теряется, идет в отходы, в мусорное ведро, а фаза расщепления пищи в ротовой полости отсутствует».

– Золотые слова! Добавлю, что растительная клетчатка (растительные волокна) в питании человека исключительно важна. Она создает чувство сытости, способствует снижению уровня холестерина, ускоряет прохождение пищи по кишечному тракту и вбирает в себя по пути жидкость и шлаки, очищая организм, предотвращая запоры и онкологические заболевания. Вот почему пожилым людям и всем, у кого сидячая работа, нужны свежеприготовленные салаты, а не соки. Полезные бактерии, живущие в нашем организме, бифидобактерии и лактобактерии питаются клетчаткой, а они вырабатывают ферменты и витамины группы В. Но в соках, особенно если они без мякоти, клетчатки практически нет.

– Справедливости ради отметим, что не все отбрасывают клетчатку. Из Киева написала нам Лариса Потебня. Она регулярно делает фруктовые и овощные соки, но жмых не выбрасывает, а готовит из него котлеты с изюмом и курагой, а также пудинг.

– Это лучше, чем выбрасывать жмых в мусорное ведро, но все равно не рационально. Зачем тратить столько времени и сил на приготовление сока и овощных котлет, когда можно просто натереть овощи и фрукты на терку и получить салат? Свежие овощи – это богатейший источник клетчатки, разнообразных витаминов и микроэлементов. Овощи малокалорийны, что важно для худеющих. Ешьте салаты, а сок – это шок для вашей поджелудочной железы, пожалейте ее!

– В Интернете появилась статья о вреде сокотерапии. Статью активно читали, и вдруг кто-то ее удалил, осталась от нее только одна фраза: «Увлечение соками и отказ от твердой пищи может вызвать тяжелые заболевания». Как вы прокомментируете эту фразу и тот факт, что всю статью удалили?

– В Интернете десятки объявлений о продаже соковыжималок. Стоящие за этими объявлениями фирмы вряд ли заинтересованы в любой публикации, направленной против сокотерапии. А с фразой о вреде увлечения соками я полностью согласна: даже если абсолютно здоровый человек, скажем, год побудет на соковой диете – панкреатит, как минимум, ему обеспечен.

– Скоро появится первая клубника. На одном из сайтов опубликовано сенсационное сообщение американских диетологов. Исследовав 40 самых популярных продуктов, они пришли к выводу, что клубника способствует заболеванию раком из-за большого количества содержащихся в ней пестицидов. Можно ли верить таким сообщениям?

– Вполне. Не секрет, что подавляющее большинство производителей думает лишь о своей прибыли, старается поскорее вырастить продукцию, добиться, чтобы она имела товарный вид. При этом нередко грубо нарушается технология, удобрения и средства химической защиты вносятся бесконтрольно. Вот почему очень опасно покупать клубнику на стихийных рынках.

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