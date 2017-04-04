04.04.2017

Народні перлини

Великий знавець і щирий хранитель довколорелігійних обрядів Василь Григорович Швидкохід із Придунав’я називає бессарабські звичаї відзначати празник Благовіщення торжеством світлих надій та очікування бажаного миру і спокою на землі.

Благо – синонім добра

– НАШИМ читачам, Василю Григоровичу, судячи з їхніх численних листів, до вподоби ваші оповіді про бессарабські обряди, якими супроводжуються церковні свята. На порозі чергове – Благовіщення. Чому воно так називається? Що з ним пов’язано? Як вого вписується в наш цинічний час?

– Воно вписується в будь-який час. Сама назва складається з двох слів – благо і віщення. Благо – це символ добра, достатку, дарів природи, тобто всього того, чого потребує людина в житті. Благо – простонародного, земного походження. А слово віщення, що в парі з першим словом означає добру вість, узято з біблійних переказів про Пресвяту Діву Марію, яка після введення в Єрусалимський храм залишилася там під опікою священнослужителів і проводила час за молитвами, читанням Святого Письма й рукоділлям.

– А скільки ж їй тоді було років?

– П’ятнадцять. А за іудейськими звичаями дівчата в цьому віці виходили заміж. Первосвященики й кажуть Марії: «Виходь із храму, шукай собі чоловіка». «Ні, – відповідає вона, – мене батьки посвятили Богу, тому я хочу назавжди залишитися дівою».

– Вона знала чи відчувала своє особливе призначення?

– І те, й інше. Що ж роблять священики? Вони заручають Марію з благочестивим старцем Йосифом, який мав охороняти її, бути уявним чоловіком. У Назареті, в оселі праведного Йосифа, Пресвята Діва не змінювала свого способу життя.

І от одного весняного дня, а точніше 7 квітня, з’являється перед Дівою Марією Архангел Гавриїл і каже: «Радій, благодатная, Господь із тобою! Ти благословенна між жонами!»

– Василю Григоровичу, ви, звичайно, вірите в те, про що розповідаєте. А мене діймає інша версія з пушкінської «Гавриїліади».

– Читав, знаю, що вас цікавить: хто справжній батько Спасителя? Не богохульствуючи, прочитаю вам ці рядки. Після того, як голуб полетів, Марія подумала: «Вот шалости какие! // Один, два, три – как это им не лень? – // Могу сказать, перенесла тревогу: // Досталась я в один и тот же день // Лукавому, архангелу и богу».

Все це – романтичний домисел геніального поета. І не один він творив подібне. Але могутня віра в чудеса Всевишнього не похитнулась.

– А чому саме сьомого, а не іншого числа з’явився Божий посланець?

– У церковних писаннях цю дату називають тому, що саме цього дня, за Біблією, Бог сотворив чоловіка…Діву Марію стривожило оте привітання ангела. Але він заспокоїв: «Ти в Бога благодать знайшла. І в своїй утробі зачнеш, і Сина народиш, і даси Йому ймення Ісус». Марія запитала: «Як же станеться таке, коли мужа не знаю?» «Дух Святий злине на тебе, – відповів ангел, – і Всевишнього сила обгорне тебе, через те й Святе, що народиться, буде Син Божий»… Рівно через дев’ять місяців народився Ісус. І ми святкуємо Різдво Христове.

«А ми кривого танцю йдемо»

– ВІДОМИЙ етнограф Олекса Воропай називає Благовіщення особливим празником. Цього дня категорично забороняється працювати. Але ж в одному з послань Луки сказано: «Щодня працюй і матимеш». Який із цих моментів більш правильний?

– Обидва правильні. У моїй домашній бібліотеці, крім Олекси Воропая, є чимало іншої дослідницької та художньої літератури. В них поняття особливості до якогось одного релігійного свята не застосовується. Бо всі релігійні свята особливі. Особливість закладено лише в народних звичаях.

Святкування Благовіщення Пре­святої Богородиці відбувалося з самого початку створення Християнської Церкви. В Назареті, на тому самому місці, де Архангел благовістив Діву Марію, побудовано храм у пам’ять Благовіщення Богородиці.

Шостий вселенський Собор, який відбувся 691 року, 52-м правилом визначив на Благовіщення не служити літургії Ранішосвячених Дарів, хоч би на який день Великого Посту він випав, тим самим вказуючи на його величність.

– За звичаєм, виходить, що цього правила дотримується сама природа і вся її фауна? Бо ж кажуть, що на Благовіщення і птиця гнізда не в’є…

– Цього дня птиця не тільки не в’є гнізда, але й не несеться. Зна­єте, чому зозуля підкидає свої яйця в чуже гніздо? Так робити її покарано за те, що колись вила кубло на Благовіщення.

Бессарабські жителі від Введення до Благовіщення не пораються на землі, бо «вона в цей час відпочиває, набирається сили». А після нього Бог благословляє землю «і всяке дихання». Як кажуть у нашому Шевченковому, «Бог вкладає голову в землю, щоб її розігріти, і від того будиться вся живина, що спала в землі: муравлі, жаби, гади…»

– А яких обрядових звичаїв дотримуються ваші односельці?

– У церкві цього дня святять проскури. Годуючи бджіл, пасічник висипає в мед потерту на порошок благовіщенську проскуру – «щоб бджоли роїлися». Хлібороби змішують її із землею і сіють у чотирьох кутах ниви – «щоб дощова хмара ниви не минала і град посіву не побив». Хворому на пропасницю дають її як ліки. Вважається, що благовіщенська проскура і стрітенська вода – цілющі, тому їх зберігають на божнику поміж святими образами.

Ще до схід-сонця молодиці йдуть у гай, трясуть березу і збирають насіння, з допомогою якого швидше виростає розсада капусти. Бог благословляє цього дня рослини, і все починає рости. Цвітуть перші весняні квіти: проліски, первоцвіт, ряст, сон-трава…

– Ваша дружина також піде в гай?

– Звичайно. І дочку поведе. А коли повернуться, то дочка разом із дівчатами по обіді коло церкви водитиме перший весняний хоровод: «Кривий танець». Побравшись за руки, вони бігатимуть поміж трьома вербовими кілочками, застромленими в землю, і співатимуть:

А ми кривого танцю йдемо,

Кінця йому не знайдемо,

То в гору, то в долину,

То в ружу, то в калину…

А ми кривому танцю

Не виведемо кінця,

Його треба вести,

Як віночок плести…

Наприкінці хороводу дівчата

ніби розмовлятимуть із весною:

Вже ж весна воскресла, –

Що ж ти нам принесла?

– Принесла вам росу,

Дівочу красу!

– Хай усім удасться –

Принеси нам, весно, щастя!

Чоловіки на сторожі миру

– А ЧОЛОВІКИ цього дня чим займаються, якщо працювати не можна?

– Відповім так: рішення вселенського Собору, про який я казав, стосується головним чином священиків. Люди керуються ним по-своєму. Надворі весна, все оживає, потребує уваги, рук. Жіночій частині людства дозволено полегшену справу ходити в гай, милуватися природою, вчитись у неї, співати пісень. А чоловіча рать має поратися по господарству, берегти в краю тишу і спокій. Тобто бути на сторожі миру. Так діятиму і я, годуючи й напува­ючи домашню живність…