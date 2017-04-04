04.04.2017

Скандалы территориальной реформы

Как ни странно, но вопрос территориальной реформы в Болградском районе, проходящий в рамках Закона Украины «О добровольном объединении территориальных громад», неожиданно приобрел международный резонанс.

Не сметь свое мнение иметь…

НЕДАВНО президент Болгарии Румен Радев во время встречи с Чрезвычайным и Полномочным послом Украины в Болгарии Николаем Балтажи выразил надежду, что административно-территориальная реформа в Украине, в частности в Одесской области, будет проводиться с учетом исторических особенностей и необходимости сохранения статуса Болградского района в существующих административных границах. А ранее у народного депутата Украины Антона Киссе в ходе его поездки в Страсбург состоялась дискуссия с депутатами Европарламента о необходимости сохранения статуса Болградского района как административного центра самой крупной в Украине этнической диаспоры. И он обратился к европейским коллегам с просьбой включить вопрос соблюдения международных правовых норм при проведении административно-территориальной реформы в повестку официальных переговоров с украинской стороной.

Местные жители считают, что проблема вышла на международный уровень по очень простой причине: чиновникам не понравилось, что на последних выборах представители провластных партий получили в Болградском районе очень слабую поддержку. Поэтому якобы и было принято негласное, недемократическое решение о расформировании одного из самых крупных по численности населения районов Одесской области, где насчитывается около 70 тысяч человек. В нем компактно проживают болгары, гага­узы, албанцы. А поскольку сформированные здесь под влиянием исторических, природно-географических, культурно-этнических и экономических факторов населенные пункты достаточно велики, то общественность района посчитала целесообразным не укрупнять отдельные общины, а сохранить район, создав в его рамках единую объединенную территориальную громаду (ОТГ).

Руководители района «забыли» об интересах громад

ПОЭТОМУ неудивительно, что осенью прошлого года болградцы были взбудоражены, узнав, что в областной перспективный план формирования ОТГ вошло предложение о создании на территории Болградского района четырех ОТГ вместо 19 самостоятельных громад с центром в Болграде, как требует общественность района и подавляющее большинство его жителей. Особенно накалились страсти после того, как на проходившей в сентябре прошлого года конференции, посвященной вопросу сохранения Болградского района, глава райгосадминистрации Олег Голован и председатель райсовета Дмитрий Димитров не посчитали нужным выступить и рассказать, как они пытались отстаивать интересы района на областном уровне.

После конференции начался сбор подписей за выражение недоверия Олегу Головану и Дмитрию Димитрову за несоблюдение конституционных прав граждан при реализации Закона «О добровольном объединении территориальных громад». В райсовете отказались принять проект решения по поводу выражения недоверия Димитрову, мотивируя тем, что сначала надо было направить обращение на его имя. А на последовавшей вскоре внеочередной сессии Болградского райсовета проект решения о выражении недоверия главе райгос­администрации не был принят даже за основу. Однако после голосования Олег Голован заявил, что, чувствуя ответственность за происходящее в районе, он напишет заявление об увольнении по собственному желанию. И в конце прошлого года он был уволен с должности по собственному желанию.

«Мы даже представить себе не могли, что при реализации закона «О добровольном объединении территориальных громад» будет игнорироваться мнение общественности, нарушаться закон», – говорил заместитель председателя райсовета Михаил Садаклиев. – Пока же чиновники предпочитают не задумываться над тем, что процесс децентрализации регионов идет вразрез с продекларированным Киевом строительством демократического общества». Прислушиваясь к мнению избирателей, депутаты райсовета проголосовали на сессии за то, чтобы сохранить Болградский район как административно-территориальную единицу и включить в перспективный план формирования территорий громад Одесской области на 2017 год Болградский район в составе 19 громад.

Что на уме у столичных чиновников?

НО у болградцев нет уверенности, что к их мнению прислушаются областные и столичные чиновники. И по их просьбе депутаты Одесского облсовета приняли обращение к премьеру Владимиру Гройсману с просьбой сохранить Болградский район. Премьеру напоминают, что в процессе административно-территориальной реформы должны соблюдаться основополагающие законы Украины и международные акты, ратифицированные Верховной Радой Украины, учитывающие интересы и законные права национальных меньшинств. Ратифицировав Рамочную Конвенцию Европы о защите прав национальных меньшинств, а также Европейскую хартию региональных языков и языков национальных меньшинств, Украина взяла на себя обязательство воздерживаться от применения действий, ведущих к изменениям пропорционального состава населения в местах компактного проживания нацменьшинств.

А Антона Киссе тревожит, что в Болградском районе происходит существенное сокращение государственных организаций, свидетельствующее о том, что попытка уничтожить район не прекращается. Об этом он заявил на встрече с Владимиром Гройсманом. По словам Киссе, премьер-министр с пониманием отнесся к настроениям жителей многонационального юга Одесчины и дал поручение Министерству регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины провести встречу с инициативной группой, представляющей общественность Болградского района, для более глубокого изучения вопроса. «Премьер-министр согласен с тем, что при проведении реформы должен учитываться этнический фактор и особенности многонационального региона, – говорит Антон Киссе. – Теперь необходимо выработать алгоритм действий, позволяющий исправить ошибки, которые уже были допущены в ходе реализации административно-территориальной реформы».



Одесская область.