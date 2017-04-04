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04.04.2017 Именно так, под впечатлением от завершившегося биатлонного сезона, можно назвать второй раунд чемпионата Украины, в котором команды разделились на две группы. АССОЦИАЦИЯ с биатлоном не случайна. Как в нем проводится гонка преследования? Право участвовать в ней получают лучшие 60 спортсменов преды­дущей гонки – спринта (как правило) или индивидуальной гонки. Биатлонисты стартуют в таком порядке, в каком они пришли к финишу гонки, по результатам которой проводится преследование. Стартовый гандикап (фора) равен финишному отставанию от победителя спринта или половине отставания от победителя индивидуальной гонки.

Вот такая ситуация и сложилась в Премьер-лиге. Правда, фора победителя в «спринте» на сей раз эквивалентна, пожалуй, километру, и упустить победу он сможет только если промажет на всех «огневых рубежах» (турах).

Но вернемся к футболу. Начну, естественно, с центрального матча «Заря» – «Шахтер». Матч между первой и третьей командой турнирной таблицы выдался на редкость напряженным и даже на 31-й минуте подарил небольшую сенсацию – «Заря» открыла счет (Бонавентуре). Впрочем, никто не успел насладиться ею сполна, ведь уже через пять минут Бланко-Лещук сравнял счет. А похоронил сенсацию на 63-й минуте Тайсон. Очередная победа «горняков», добытая тяжким трудом.

Еще хочется отметить арбитра матча Дмитрия Кутакова. Редко доводится видеть, как Срна получает «горчичник» за агрессивную манеру разговора с арбитром. И редко бывает, что количество предупреждений у дончан превышает их у соперника. В данном случае 7:3, причем Ракицкий заработал даже два «горчичника» и покинул поле.

А вот в Александрии сенсация держалась довольно долго. Уже на второй минуте хозяева открыли счет (Огиря). Все последующие попытки киевлян хотя бы сравнять счет разбивались о стойкость обороны соперника. Чтобы переломить ход встречи, Яремчука на 58-й минуте сменил Беседин. Он-то через две минуты и положил начало разгрому «Александрии».

Хозяева, недосчитавшиеся перед матчем десяти игроков (травмы, дисквалификация), явно выбились из сил, да и несколько упали духом. Так что дубль Ярмоленко и гол Гармаша – логичное завершение матча.



Результаты матчей 23-го тура (или 1-го тура второго раунда):

«Днепр» – «Звезда» 1:0

«Черноморец» – «Олимпик» 0:0

«Ворскла» – «Волынь» 2:0

«Карпаты» – «Сталь» 2:0

«Александрия» – «Динамо» 1:4

«Заря» – «Шахтер» 1:2



Расписание матчей 24-го (2-го) тура

8 апреля

«Сталь» – «Волынь» 14.00

«Звезда» – «Ворскла» 17.00

9 апреля:

«Карпаты» – «Днепр» 14.00

«Александрия» – «Заря» 14.00

«Шахтер» – «Черноморец» 17.00

«Динамо» – «Олимпик» 19.30



Но 5 апреля болельщиков ожидают два четвертьфинальных матча Кубка Украины:

«Полтава» – «Шахтер» 14.00

«Нефтяник», Ахтырка – «Динамо» 17.00

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