04.04.2017

В этот раз организаторы одесской Юморины-2017 сделали сильный упор на популяризацию и рекламу рабочих профессий, требующих высокой квалификации, словно поставили перед собой цель исполнить оду рабочему человеку. И именно на это, в первую очередь, обратил внимание наш корреспондент. Конечно, в Одессе было еще чуть-чуть и как обычно.

Почувствуй себя сталеваром!

В ПАРКЕ Победы, где 1 апреля проходила акция в поддержку рабочих профессий, одесситы даже установили новый рекорд Украины, выложив из ярко-оранжевых рабочих перчаток огромный смайл – значок, имеющий вид улыбающегося человеческого лица. Диаметр значка превысил шесть метров, а площадь его составила около сорока квадратных метров. Участники установления рекорда использовали для этого изображения 2500 перчаток. Рекорд официально зарегистрировал представитель Книги рекордов Украины Дмитрий Яицкий.

Многих участников Юморины заинтересовал в парке уголок Одесского центра профессионально-технического образования государственной службы занятости (ОЦПТО). Тем, кто не хочет, чтобы зарплата напоминала сдачу после покупки в магазине, слушатели центра советуют приобретать востребованные рабочие специальности. Оказывается, три десятка их можно освоить в центре. Влад Остренко приехал сюда из города Покровска Донецкой области. Он решил стать электрогазосварщиком.

В руках Влад держит табличку с призывом: «Надень робу сварщика и выйди на солнцепек! Почувствуй себя сталеваром!» Самого Остренко не пугают трудные условия работы: он знает, что выбранная им специальность дает надежный заработок. А еще он учит польский язык, так как намерен со временем уехать работать в Польшу, где большой спрос на сварщиков. Когда узнаешь, что ОЦПТО обучает своих слушателей на современном оборудовании в прекрасных мастерских, обеспечивает их комфортабельным общежитием, то невольно вспоминаешь руководителей предприятий, привычно жалующихся на острую нехватку профессионалов. При этом большинство их забывает вкладывать деньги в улучшение условий труда, в строительство собственного жилья, в социальные проекты, развитие инфраструктуры своих мест. А ведь когда удастся преодолеть кризис и люди перестанут хвататься за любую возможность заработать деньги, такие руководители могут оказаться, как говорится, у разбитого корыта.

«Он не повышает зарплату, я не увольняюсь»

В ПАРКЕ Победы я познакомился также с семьей Олега Шевченко. Он работает в Черкассах заместителем директора фирмы «ФотоникаПлюс», а в Одессу приехал на праздник смеха вместе с сыновьями – семиклассником Александром и восьмиклассником Эдуардом. В одной из шуточных фотозон их заинтересовали атрибуты строительного труда. Кстати, Саша намерен после школы приобрести профессию инженера-строителя, а Эдик хочет стать инженером-конструктором. Прежде чем сделать селфи, мальчики надели строительные каски. А Олегу Шевченко, решившему взять в руки кувалду, пришлось пройти небольшой «инструктаж по технике безопасности». Оказывается, чтобы не ударить себя по пальцам, кувалду ему советовали всегда держать двумя руками.

Изюминками других фотозон и уголков смеха был юмор моряков, юристов, официантов, дизайнеров, пищевиков... Интересным оказался и марафон анекдотов.

Приходит мужчина устраиваться на работу и говорит: «Возьмите меня, пожалуйста, у меня четверо детей!» А в ответ слышит: «Что вы еще умеете делать?»

Герой другого анекдота поставил начальнику ультиматум: «Или он повышает мне зарплату, или я увольняюсь. Пришли к компромиссу: он не повышает зарплату, я не увольняюсь».

«Мы этот фильм уже смотрели»

НАЧАЛЬНИК полиции выясняет у двух новых полицейских, упустивших преступника, за которым они следили, как это произошло. «Он пошел в кино». – «А вы?» – «А мы этот фильм уже смотрели». На первое место вышел анекдот о домохозяйке. Оказывается, самая страшная работа – это быть домохозяйкой. Зарплаты нет, выходных нет, отпуска нет, работа никогда не кончается. И при этом муж всегда с гордостью говорит: «Моя жена не работает, дома сидит!»

А главным событием Юморины стало традиционное карнавальное шествие по центру Одессы. В нем участвовали около полутора тысяч человек. Во главе его на большом стилизованном грузовике мы увидели участников международного фестиваля клоунов и мимов «Комеди­ада». Зрителей приветствовали народный артист Украины, президент фестиваля Георгий Делиев со знаменитым испанским клоуном Лео Баси. В ярко разукрашенной колонне выделялись цирковые артисты на ходулях, живописный отряд пиратов, герои «Звездных войн» во главе с Дартом Вейдером и Чубакой, байкеры… В рамках праздника под открытым небом прошли выступления участников «Комедиады», команд КВН, другие развлекательные программы для взрослых и детей.

Открывшаяся во Всеукраинском центре болгарской культуры выставка «Фотоюморина-2017» привлекает внимание колоритными женскими образами. Формулируя ее идею, одесский фотохудожник Борис Бухман заявил: «Пока нас не взяли в Европу, будем любить женщин. А когда возьмут – разберемся что делать!»



Одесса.