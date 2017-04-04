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04.04.2017 Место для шуток По давней традиции 1 апреля – день шуток, розыгрышей и веселья. Говорят, история этого яркого праздника насчитывает не менее 2000 лет. Как свидетельствует летопись, День смеха отмечали еще в Древнем Риме, но тогда он назывался День глупцов. НЕ ЗАБЫЛИ этот праздник и украинские карикатуристы, открыв в киевском Доме художника 10-ю, юбилейную выставку своих работ. Острые и выразительные рисунки, представленные здесь, высмеивают политические и социальные стороны нашего бытия. Нет события, на которые бы не откликнулись мастера веселого карандаша. Как считают сами художники, карикатура, которая не доходит до зрителя, просто не живет.

В рамках выставки подведены итоги конкурса имени Валерия Зелинского, в свое время художественного редактора журнала «Перець». Председатель украинского Общества художников-карикатуристов Алексей Кохан вручил дипломы лауреатам Владимиру Солонько, Анатолию Гайно, Олегу Гуцолу, Николаю Капусте, Александру Коноваленко, Олегу Смалю, Сергею Рябоконю, Сергею Семендяеву и Сергею Федько.

Вспомнили и еще об одной дате – 95-летии со дня выхода журнала «Перець». Правда, в день появления, 1 апреля 1922 года, он назывался «Червоний перець». У его истоков стояли кинорежиссер Александр Довженко, писатели Василий Эллан-Блакитный и Остап Вишня. За столь долгий период это издание не раз и не по своей вине прекращало деятельность, но благодаря усилиям творческих людей возрождалось.

С мая 1945 года после четырехлетнего перерыва журнал «Перець» стал печататься регулярно.

В 1986 году его тираж достиг 3,3 миллиона экземпляров. В этот период он был, наряду с «Крокодилом», одним из самых популярных юмористических журналов СССР.

В 2013 году финансовые проблемы снова остановили работу сатирического издания. Понадобились большие усилия, чтобы оживить журнал. Сегодня обновленная версия называется «Перець. Весела Республіка», но даже этот сборник не вмещает многочисленные веселые авторские образы, создаваемые нашими карикатуристами.

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