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04.04.2017
Автор: Александр БЕЛЕНЬКИЙ.
герои спорта
В последний день марта в Киеве на главной спортивной арене страны – НСК «Олимпийский» прошла ежегодная Всеукраинская торжественная церемония «Герои спортивного года».
ЕСЛИ бы спортивные звезды сияли так же, как небесные, в зале можно было бы ослепнуть. Однако отсутствие сияния никоим образом не снижало величия спортивных героев прошлого и настоящего. Помимо них и журналистов, было немало других известных персон – в частности, исполняющий обязанности президента Европейских олимпийских комитетов Янез Косьянчич. Несколько удивило отсутствие министра молодежи и спорта Украины Игоря Жданова, но, похоже, на это мало кто обратил внимание.
Помимо публичных людей, хватало на церемонии и тех, кто может стать ими в будущем, – юных звездочек. С них и началось вручение украинских спортивных «Оскаров».
Вообще-то, при заполнении анкеты НОК у меня было мало сомнений в определении победителей номинаций. И мое мнение практически совпало с окончательным решением Украинской академии спорта, кроме этой номинации –
«Олимпийская надежда Украины»
Ею признана Кристина Дмитренко – чемпионка II зимних Юношеских Олимпийских игр в Лиллехаммере по биатлону (гонка преследования). Будем надеяться, что она вскоре станет достойной сменой нашим чемпионкам. Среди них Леся Калитовская (велоспорт), Дарина Зевина и Андрей Говоров (плавание), Алина Комащук (фехтование), Юлия Левченко (прыжки в высоту), Анастасия Меркушина (биатлон). Все они уверенно вышли на лидирующие позиции и во взрослом спорте.
«За преданность спорту»
Номинация, где победителя было трудно определить даже многознающим журналистам. В ней соперничали основатель горнолыжного курорта на Полтавщине «Сорочий яр» Георгий Бидный, директор Верхнеясеневской школы Ивано-Франковской области Ярослав Прокопышин и ставший победителем
Эммануил Ганев – основатель Музея футбола и клуба болельщиков футбола в Одессе
В следующей номинации лауреатов не выбирали – их назвали «академики».
«Спортивная слава Украины»
Почетный приз получили:
Лариса Карлова – гандболистка звездного «Спартака» Игоря Турчина, двукратная олимпийская чемпионка (1976 и 1980 года), бронзовый призер Олимпиады 1988 года, двукратная чемпионка мира (1982, 1986), серебряный призер чемпионата мира (1978) и шестикратная обладательница Кубка европейских чемпионов.
Андрей Химич – олимпийский чемпион 1968 года в каноэ-двойка, серебряный призер чемпионата мира (1966), трехкратный чемпион Европы.
Далее – номинации, претенденты которых прочно заняли подиумы крупнейших международных состязаний.
«Вместе с олимпийцами» (неолимпийские виды спорта)
Анна Музычук – чемпионка Всемирной шахматной Олимпиады в индивидуальном первенстве, бронзовый призер Всемирной шахматной Олимпиады в командном первенстве. Чемпионка мира по быстрым шахматам, чемпионка мира по блицу.
Хорошая семейственность, ведь в прошлом году этот приз получила Анина сестра Мария.
Замечу, что шахматисты хорошо освоили эту номинацию. Победителями становились Анна Ушенина (2012) и мужская сборная (2010).
А рекордсменка в этой категории – Лариса Соловьева (пауэрлифтинг), которая и на сей раз была в числе номинантов. Она дважды (2011,2013) принимала почетный приз.
«Сильные духом» (паралимпийские виды спорта)
Максим Крипак – обладатель пяти золотых и трех серебряных медалей Паралимпийских игр в Рио-де-Жанейро по плаванию (поражение опорно-двигательного аппарата).
По традиции торжественной церемонии на сцену были приглашены и другие номинанты: Виктор Дидух – чемпион Паралимпиады по настольному теннису в составе команды (поражение опорно-двигательного аппарата) и Дмитрий Залевский (полностью незрячий) – чемпион Паралимпиады по плаванию
«Лучшая команда года» (сборная)
Женская сборная Украины по фехтованию на саблях в составе Ольги Харлан, Елены Кравацкой, Алины Комащук, Елены Ворониной – серебряные призеры Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро, бронзовые призеры чемпионата Европы.
Отмечу, что эта команда – рекордсмен номинации. Она уже в пятый раз становится победительницей, и всегда в ее составе была Ольга Харлан. Она оказалась единственной, кто принял приз. Как говорится, не было бы счастья, да несчастье помогло. Оля сейчас восстанавливается после операции плеча, а то бы вместе с подругами по команде выступала на этапе Кубка мира в Янчжоу (Китай).
Все победители и номинанты получили подарки от многочисленных спонсоров церемонии. Но больше всех «заработали» триумфаторы в номинациях «Лучший спортсмен года», «Лучшая спортсменка года», «Лучший тренер года», «Народный выбор» (отдельно среди мужчин и женщин). Они получили от НОК Украины денежные премии в размере 50 000 гривен, а спортивный партнер «Интерспорт» подарил им сертификаты на сумму 10 000 гривен.
Номинация «Народный выбор» стоит особняком. Победителей в ней определяют не специалисты, а любители спорта электронным голосованием. На сей раз их выбор таков:
Анна Ризатдинова – бронзовый призер Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро, бронзовый призер чемпионата Европы по художественной гимнастике.
Юрий Чебан – чемпион Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро по гребле на каноэ (200 м).
«Лучший тренер года»
Им назван Вячеслав Сорокин – личный наставник Юрия Чебана.
И на закуску две главные номинации.
«Лучший спортсмен года»
Олег Верняев – чемпион и серебряный призер Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро по спортивной гимнастике (упражнения на брусьях, многоборье), чемпион и серебряный призер чемпионата Европы (опорный прыжок, упражнения на брусьях).
Олег вторично получил золотистую статуэтку.
«Лучшая спортсменка года»
Ольга Харлан – серебряный призер Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро по фехтованию на саблях в командном первенстве, бронзовый призер в индивидуальном первенстве, бронзовый призер чемпионата Европы в индивидуальном и командном первенствах.
Оля – абсолютная рекордсменка Всеукраинской торжественной церемонии «Герои спортивного года». Помимо пяти командных призов, она обладательница и трех личных.
Так что нашим героям спорта – настоящим и будущим – есть к чему стремиться.
Надеемся, что в следующем году многие из них добьются самых престижных титулов.