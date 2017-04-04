Акценты дня

В Украине 60 процентов населения живет за чертой бедности. Об этом заявил постоянный представитель программы развития ООН в Украине Нил Уокер. «Что касается Украины, мы говорим о 1,7 миллиона внутренне перемещенных лиц, 2,8 миллиона людей с инвалидностью и о том, что 60 процентов населения находятся за чертой бедности»





Архив

« Апрель 2017 » ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Главная / КОМЕНТАРИИ / СОБЫТИЯ. ФАКТЫ. СУЖДЕНИЯ

04.04.2017 УКРАИНА • Посевная кампания идет во всех областях Украины. Ранними зерновыми и зернобобовыми культурами засеяно уже более 850 тысяч гектаров. А это треть от запланированного, сообщает пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия.

• В Украине простаивает более 90 процентов мощностей по производству азотных удобрений, сообщил в эфире радиостанции «Голос столицы» заместитель директора ГП «Укрпромвнешэкспертиза» Сергей Поважнюк. Он подчеркнул: для покрытия потребностей украинских сельхозпроизводителей необходимо запустить черкасское ПАО «Азот», ПАО «Ровноазот», ЧАО «Северодонецкое объединение Азот» и Одесский припортовый завод.

• О необходимости воссоздать в Украине военные суды, решения которых не будут ставиться под сомнение украинскими воинами, заявил президент Порошенко. Это заявление, как написал в Facebook главный редактор сайта «Цензор.НЕТ» Юрий Бутусов, появилось после приговора одному генералу спустя три года после начала войны. За это время сотни солдат были осуждены обычными гражданскими судами.

• В теневом секторе экономики Украины сейчас обращаются средства, приблизительно составляющие 35-40 процентов объема официального ВВП страны, пишет в своей статье в zn.ua ведущий научный сотрудник

ГУ «Институт экономики и прогнозирования НАН Украины» Инна Шовкун.

• Самая низкая средняя зарплата в Украине в Тернопольской и Черновицкой областях. По итогам февраля 2017 года она составила 4790 и 4792 гривен соответственно, сообщает Государственная служба статистики. Средняя зарплата в целом по стране составила 6209 гривен. Выше всего этот показатель в Киеве (9832 гривны).

• Около 60 процентов столичных теплосетей отработали гарантийный срок, сказал в комментарии корреспонденту «Голос.ua» директор Института города Александр Сергиенко. Выделенных из городского бюджета на ремонт киевских теплосетей 70 миллионов гривен недостаточно, отметил эксперт.

ЗА РУБЕЖОМ

• Премьер-министр Сербии Александар Вучич уверенно победил на президентских выборах, набрав уже в первом туре более 55 процентов голосов, сообщает УНИАН. Его главный конкурент от либеральной оппозиции Саша Янкович занял второе место с большим отставанием: у него 15 процентов голосов избирателей.

• В Южной Атлантике исчез мощный южнокорейский сухогруз-руловоз «Стеллар Дейзи». На его борту находились 24 моряка, передает ВВС. Сообщается, что на спасательном плоту нашли живыми двух матросов-филиппинцев. Поиски остальных продолжаются.

• НАТО в ближайшее время откроет офис связи в Кишиневе, сказал Генсек альянса Йенс Столтенберг на совместной пресс-конференции в Брюсселе с премьер-министром Молдавии Павлом Филипом. По словам Столтенберга, это будет небольшая дипмиссия, состоящая исключительно из гражданского штата, которая будет оказывать поддержку в проведении реформ. Президент Молдовы Игорь Додон, выражая волю большинства населения страны, выступает категорически против.

• Страны Ближнего Востока предложили Израилю мирный план стабилизации отношений в обмен на освобождение страной территорий, захваченных в 1967 году. На этих территориях Лига арабских государств предлагает создать независимое государство Палестина, передает агентство Deutsche Welle.

• Европейский союз хочет создать свою прокуратуру для борьбы с финансовыми преступлениями, пишет Delfi. Тринадцать самых влиятельных стран поддерживают эту инициативу. В то же время правительства Польши, Венгрии и Швеции выступили против, опасаясь, что новый орган может подорвать независимость национальных правоохранительных органов.

• В Румынии Высокий кассационный суд приговорил к шести годам лишения свободы бывшего министра регионального развития и туризма Елену Удрю, пишет «Укринформ». Вердикт вынесен за превышение служебных полномочий и взяточничество. Также осуждены еще шесть человек, причастных к «нечистым» делам экс-министра. • Премьер-министр Сербии Александар Вучич уверенно победил на президентских выборах, набрав уже в первом туре более 55 процентов голосов, сообщает УНИАН. Его главный конкурент от либеральной оппозиции Саша Янкович занял второе место с большим отставанием: у него 15 процентов голосов избирателей.• В Южной Атлантике исчез мощный южнокорейский сухогруз-руловоз «Стеллар Дейзи». На его борту находились 24 моряка, передает ВВС. Сообщается, что на спасательном плоту нашли живыми двух матросов-филиппинцев. Поиски остальных продолжаются.• НАТО в ближайшее время откроет офис связи в Кишиневе, сказал Генсек альянса Йенс Столтенберг на совместной пресс-конференции в Брюсселе с премьер-министром Молдавии Павлом Филипом. По словам Столтенберга, это будет небольшая дипмиссия, состоящая исключительно из гражданского штата, которая будет оказывать поддержку в проведении реформ. Президент Молдовы Игорь Додон, выражая волю большинства населения страны, выступает категорически против.• Страны Ближнего Востока предложили Израилю мирный план стабилизации отношений в обмен на освобождение страной территорий, захваченных в 1967 году. На этих территориях Лига арабских государств предлагает создать независимое государство Палестина, передает агентство Deutsche Welle.• Европейский союз хочет создать свою прокуратуру для борьбы с финансовыми преступлениями, пишет Delfi. Тринадцать самых влиятельных стран поддерживают эту инициативу. В то же время правительства Польши, Венгрии и Швеции выступили против, опасаясь, что новый орган может подорвать независимость национальных правоохранительных органов.• В Румынии Высокий кассационный суд приговорил к шести годам лишения свободы бывшего министра регионального развития и туризма Елену Удрю, пишет «Укринформ». Вердикт вынесен за превышение служебных полномочий и взяточничество. Также осуждены еще шесть человек, причастных к «нечистым» делам экс-министра.

КОММЕНТИРОВАТЬ комментариев: 0 Опубликовать печатная версия