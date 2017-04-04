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04.04.2017 Рэкет по-американски Для тех, кому не приходилось ими пользоваться, уточним, что веками эти правила были неизменными: платит тот, кому оказывают услугу. Но американские плейбои решили внести в них коррективы: платить должен тот, кто эти, определенного характера, услуги предоставляет… ТАКОЙ вывод напрашивается после того, как США предъявили Германии иск на сумму в 375 миллиардов долларов. По сообщению лондонской газеты Sunday Times со ссылкой на источник в правительстве ФРГ, именно на такую сумму президент США Дональд Трамп предъявил счет канцлеру Германии Ангеле Меркель. Произошло это во время их последней встречи в Белом доме. Как уверяет источник, указанную сумму Берлин «должен» НАТО за мероприятия по обороне Германии.

Отмечается, что один из немецких министров охарактеризовал представление счета на переговорах между лидерами двух стран как «возмутительное». «Общая идея, стоящая за выдвижением подобных требований, заключается в том, чтобы запугать другую сторону, но канцлер приняла это со спокойствием и не стала отвечать на подобные провокации», – приводит газета слова министра, чье имя не упоминается, но намекается, что это министр обороны Урсула фон дер Ляйнен.

Напомним, что после встречи с Меркель Трамп в своем Twitter написал: «Несмотря на то что вы слышали в фейковых новостях, я провел замечательную встречу с канцлером Германии Ангелой Меркель. Однако Германия должна НАТО огромные средства, и Штаты должны получать больше за ту мощную и очень дорогую защиту, которой они обеспечивают Германию!».

Как считает та же Урсула фон дер Ляйнен, сначала нужно модернизировать концепцию безопасности, справедливо распределить денежное бремя, а потом уже считать, кто, кому и сколько должен.

Если взглянуть на ситуацию из нашего советского прошлого, то получается, что Западной и Восточной Германии давно уж нет, но американские оккупационные войска на территории объединенного государства как стояли, так до сих пор и стоят. И не просто стоят, а еще и деньги за это требуют!

В Германии размещено полтора десятка баз сухопутных войск и пять военно-воздушных общей численностью около 100 тысяч человек. Там же складируется ядерное оружие, в том числе новые образцы серии В 61-12. Аналогичная ситуация и в Японии, где война кончилась тоже в 1945 году, но победители со своими военными базами остались до сих пор.

Такой американский государственный рэкет выглядит, как знакомый нам бандитизм 90-х, когда рэкетиры требовали с кооператоров и прочих мелких предпринимателей деньги за их «крышевание».

Для сравнения. Российская Федерация ежегодно платит за содержание своих военных баз, например, Казахстану до 200 миллионов долларов, Киргизии до 400 миллионов долларов.

В свое время Украина за военно-морскую базу ЧФ в Севастополе получала до 100 миллионов долларов в год.

Уточним, что бюджет Германии в 2016 году составил 316,1 миллиарда долларов, так что иск в 375 миллиардов долларов – сумма для немцев далеко не шуточная.

А от себя добавим, что все что ни делается в этом мире с учетом моральной составляющей краха западной цивилизации – все во благо нашего будущего!

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