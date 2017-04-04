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В Украине 60 процентов населения живет за чертой бедности. Об этом заявил постоянный представитель программы развития ООН в Украине Нил Уокер. «Что касается Украины, мы говорим о 1,7 миллиона внутренне перемещенных лиц, 2,8 миллиона людей с инвалидностью и о том, что 60 процентов населения находятся за чертой бедности»





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Главная / НОВОСТИ ЭКОНОМИКИ / Грозовое предупреждение самоуверенным

04.04.2017 Зима тревоги нашей Удачное сравнение нашел один из винницких блогеров: Карл XII понадеялся на Мазепу – плохо кончил; Гитлер взял под покровительство бандеровцев – кончил еще хуже; госпожа Клинтон связалась с «жидобандеровцами» – проиграла выборы: Westinghouse и Toshiba взяли под свое крыло украинскую атомную энергетику вместе с бандерлогами – и «им карма настучала стремительным домкратом». ДЛЯ Westinghouse попытка проглотить все энергоблоки Украины завершилась тем, что она подавилась и той частью, которую ей удалось заграбастать, а украинский кошмар завершился ее полным банкротством. Решение о признании Westinghouse Electric банкротом уже рассмотрено и одобрено материнской компанией – японской корпорацией Toshiba. «Совет директоров Toshiba 29 марта одобрил инициативу компании о подаче заявления о банкротстве», – сообщила газета Nikkei.

Причиной нелегкого решения, как сообщает издание, стали убытки компании, достигшие почти семи миллиардов долларов. Доля долгов украинских пользователей ядерных стержней Westinghouse оказалась критической. Как говорится, последней каплей, переполнившей терпение инвесторов компании.

Ситуация для любителей ждать указаний из американского посольства после финансового краха Westinghouse Electric может завершиться довольно плачевно – остановкой нескольких реакторов на украинских АЭС. Если для многих стран мира эта новость интересна лишь в качестве обычного бизнес-конфликта, то для Украины банкротство Westinghouse Electric превращается в проблему национального масштаба.



ЕЩЕ в 2012 году украинский госрегулятор предусмотрительно запретил использование топливных сборок Westinghouse до завершения расследования происшествий с тепловыделяющими сборками американского производства.

Но после государственного переворота 2014 года для киевского режима ставка на ядерное топливо из США стала знаком послушания в глазах Вашингтона, который уже давно продвигает интересы

Westing­house в Восточной Европе, создавая риски для безопасности местных АЭС.

Лично премьер Арсений Яценюк проводил консультации с компанией по составу нового регулятора по ядерной безопасности Украины. В том же 2014-м Украина и Westinghouse договорились о поставках американского ядерного топлива на некоторые блоки украинских АЭС до 2020 года. В августе 2016-го состоялась договоренность с американцами об увеличении поставок, а также о строительстве завода по производству топлива в самой Украине.

Все это вопреки предупреждениям экспертов о возможных проблемах, реальных случаях разгерметизации тепловыделяющих элементов Westinghouse при использовании их на АЭС, построенных по советским проектам. Несколько лет назад на чешской АЭС «Темелин», где на реакторах российского производства используется топливо Westinghouse, произошла разгерметизация.

И уже в мае 2016 года в реакторе энергоблока № 3 Южно-Украинской АЭС, где это топливо использовали с 2015 года, случилась такая же авария. А ведь предупреждали «Укрэнергоатом», как мальчика в коротких штанишках, мол, «не суй пальчики в розетку»!

Да и с экономической точки зрения партнерство с Westinghouse для третьих стран менее выгодно. Россия сейчас поставляет самое недорогое топливо, поэтому наценка при сотрудничестве с Westinghouse – это плата за якобы диверсификацию поставок.

Ситуация, сложившаяся в Украине, стала для Westinghouse удобным поводом для захвата рынка. Именно ставку на выдавливание «Росатома» с украинского рынка ядерного топлива под все тем же лозунгом диверсификации американцы сделали своим самым масштабным проектом последнего времени, пытаясь спастись от банкротства. Но получилось, как у бандита из подворотни, который отнял у прохожего пустой кошелек.



Вопрос функционирования АЭС для Украины стоит довольно остро: в феврале, в условиях прохладной погоды, дефицита угля и блокады Донбасса доля атомной генерации в общем энергобалансе выросла до 62 процентов. При этом коэффициент использования установленной мощности (КИУМ) превышал 91 процент, а это очень высокие показатели, свидетельствующие о максимальной загрузке АЭС. Свободных ресурсов в стране почти не осталось.

Всего в Украине действуют четыре АЭС, на которых работают 15 энергоблоков общей установленной электрической мощно­стью 13,835 ГВт. В прошлом году энергоблоки трех из четырех наших АЭС постоянно останавливались, а в марте Южно-Украинская АЭС была остановлена полно­стью. «Энергоатом», оператор всех четырех АЭС, остался без денег – тоже фактически банкрот. При этом энергоблоки АЭС либо близки к срокам завершения эксплуатации, либо эти сроки уже вышли (см.

таблицу).

Создание нового энергоблока обходится до 200 миллиардов гривен. Таких денег у режима просто быть не может. Закрывать энергоблоки в Украине не принято. По необходимости их модернизируют и продлевают сроки эксплуатации. На это требуется 4-6 миллиардов гривен на один блок. Но и это непосильные средства. Денег хватает только на несколько футбольных команд. Футболисты бегают, но энергии не производят и денег в кассу не добавляют. Значит, реакторам светит не модернизация, а формальное продление ресурса.



ЕСЛИ выйдут из эксплуатации все изношенные блоки, Украина потеряет около 40 процентов всей генерации. Это обернется масштабным дефицитом электроэнергии, так как угля и газа для восполнения потерь просто не хватит, как и денег на их закупку. А блокада Донбасса только усугубляет дефицит. Разбились вдребезги и мечты об энергетической независимости Украины от своего коварного соседа.

Как раз заменой Westinghouse может служить только «Росатом». Но для киевского режима, для которого приоритетом являются политические амбиции, а не финансовая целесообразность и безопасность граждан, этот путь настрого заказан. Благо впереди лето, тепло, короткие ночи, зеленая травка, возможность принимать воздушные и солнечные процедуры. А более чем на несколько дней вперед наши предводители не загадывают. Они во всем полагаются на Вашингтон, даже не догадываясь, что его тоже ждет судьба Westinghouse. Советуем нашим гражданам уже сейчас начинать думать, как следующую зиму зимовать станем.

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