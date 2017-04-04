04.04.2017

Повертаючись до надрукованого

Шкідливе виробництво в селі Лазірки Оржицького району Полтавської області буде закрито. Цього селяни домоглися, протестуючи проти забруднення повітря цехом протруювання зерна, котрий діє на місцевому елеваторі.

Зіпсували Аркадську ідилію

ЛАЗІРКИ, що на північному заході Полтавщини, – одне з найстаріших і найбільш упорядкованих сільських населених пунктів регі­ону. Це поселення виникло майже чотири століття тому. Тут займалися землеробством і скотарством, діяли селітряний і винокурний заводи, а на початку минулого століття з’явилися школа, лікарня, пошта, телефон, залізнична станція.

З 1923 року майже півстоліття Лазірки були центром однойменного району. Після колективізації в селі діяло чотири колгоспи й машинно-тракторна станція. 1950-го їх об’єднали в одне господарство, що згодом стало лідером аграрного виробництва регіону.

Нині економіка населеного пункту представлена трьома сільськогосподарськими підприємствами. Одне з них – елеватор, а точніше його насіннєвий цех, де обробляється зерно перед посівом, який і псує життя селянам. Введене в дію три роки тому це виробництво труїть не лише насіння, а й повітря, відтак страждають місцеві жителі. Вони почали частіше хворіти. Внаслідок несприятливої екологічної ситуації в Лазірках вчетверо підвищився рівень онкозахворюваності в районі, стверджує депутат обласної ради – лікар з Оржицького району Анатолій Яненко.

Борітеся – поборете!

ГРОМАДА Лазірок неодноразово зверталася до керівництва Кононівського елеватора з вимогою припинити шкідливі викиди в атмосферу. Воно ж заявляло, що виробництво не забруднює повітря, хоча дихати в селі стає дедалі тяжче. Обурені селяни не раз приходили на сесії обласної ради з проханням закрити протруювальний цех, що належить компанії «Кернел». Їхні звернення розглядалися на постійних комісіях, але рішення, що поліпшило б екологічну ситуацію в Лазірках, так і не було ухвалено.

На початку минулого місяця обурені мешканці Лазірок перегородили автошлях Київ – Харків, вимагаючи уваги до проблем свого населеного пункту. Але й після цього в регіоні належної реакції не було. Зневірившись знайти правду в області, селяни влаштували піший похід до столиці, щоб висловити свої вимоги під стінами Верховної Ради. Про це ми розповідали в публікації «Атмосфера погіршується» («Рабочая газета» за 17 березня 2017 р.).

Боротьба селян за чисте довкілля дала позитивний результат. Компанія «Кернел» заявила про намір закрити протруювальний цех у Лазірках. Про це вона листом повідомила Полтавську облдержадміністрацію. На елеваторі відтепер здійснюватимуть лише приймання, зберігання, калібрування та очищення насіння. Шкідливе виробни­цтво агрохолдинг обіцяє вже найближчим часом перенести до регіону, де виключатиметься контакт із місцевим населенням.



Полтава.