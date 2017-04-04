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В Украине 60 процентов населения живет за чертой бедности. Об этом заявил постоянный представитель программы развития ООН в Украине Нил Уокер. «Что касается Украины, мы говорим о 1,7 миллиона внутренне перемещенных лиц, 2,8 миллиона людей с инвалидностью и о том, что 60 процентов населения находятся за чертой бедности»





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Главная / НОВОСТИ ЭКОНОМИКИ / Как аукнется соломоново решение суда?

04.04.2017 Здраво рассуждая Не надо далеко ходить – среди людей порядочных даже возвращение карточного долга считается святой обязанностью. А ведь в этом случае человек ничего ни у кого не крал. А уж если взял и не вернул? Мошенничество чистой воды! В делах нашего государства, окончательно победившего достоинство, все обстоит наоборот.

В МИНУВШУЮ среду Высокий суд Лондона, с одной стороны, как бы обязал Украину выплатить России долг в 3 миллиарда долларов, полученных правительством Азарова.

По крайней мере, так это расценили в российском Минфине, который счел решение суда Лондона как окончательное. Согласно судебному постановлению, украинская сторона должна не только вернуть России ранее взятую у нее взаймы сумму, но и уплатить проценты.

Вместе с тем отечественный Минфин отмечает, что Украина уже заявила о намерении оспорить вынесенное решение в Апелляционном суде Лондона.

В этом «оспаривании» и заключена вся закавыка.

Власти Украины заявляли, что готовы вернуть деньги, но только после того, как Россия вернет Крым и компенсирует потери Украины от войны. Эта позиция абсолютно нелогичная и совершенно неоднозначная.

С одной стороны, официально Укра­ина войну ни с кем не ведет, а власти даже отрицают наличие гражданского конфликта на востоке, всего лишь какая-то АТО. С другой стороны, требование Киевом компенсации означало, что Высокий суд Лондона должен признать Россию участницей официально не существующей войны. А требование Украины признать Крым аннексированной территорией – прерогатива вовсе не лондонского суда, а Совета Безопасности ООН.

Фактически Украина пыталась превратить рассмотрение иска о трех миллиардах долларов в международно-правовую легализацию судом политических претензий Киева к Москве, ведь любое государство может обвинить кого угодно в информационной, гибридной, хакерской и прочей агрессии. Лондонский суд на такое не пошел. Почему? Если любой подобный суд будет принимать к рассмотрению политические аргументы, то возврат ни одного кредита в мире не будет гарантирован. Достаточно просто обвинить кредитора в каком-либо из многочисленных типов «скрытой агрессии» и заручиться поддержкой одного или нескольких влиятельных членов мирового сообщества и можно вообще не отдавать кредиты. А это подрывает всю существующую систему международных отношений.



КАК считают осведомленные эксперты, любое решение суда, с точки зрения интересов Великобритании (суд-то Лондонский, и интересы своей страны для него превыше всего. – Авт.), было плохим. И опытные в процедурных вопросах судьи нашли выход.

В решении, обнародованном 29 марта, суд формально принял сторону России, отвергнув все украинские аргументы. Более того, судьи согласились рассмотреть иск в ускоренном порядке, без прений сторон. Фактически данное решение должно было предрешить судьбу процесса. Более того, поскольку аргументы украинской стороны признаны юридически несостоятельными, а других формальных поводов для отказа от выплаты долга у Украины не было, Россия теоретически могла бы попытаться приступить к процедуре взыскания долга немедленно. Однако суд признал за украинской стороной право на апелляцию, а также по просьбе Киева заморозил все возможные действия по взысканию долга. Таким образом судьи Высокого суда Лондона смогли умыть руки, уйдя от ответственности за любой вариант решения.



ТЕПЕРЬ Украина подаст апелляцию на решения Высокого суда Лондона в Верховный суд Великобритании, высшую апелляционную инстанцию по всем гражданским делам. Судьи Верховного суда назначаются королевой пожизненно, но должны подать в отставку по достижении 70-летнего возраста. Срок полномочий пяти судей из 11 завершается в 2018 году. Еще трое судей должны уйти в отставку в 2020 году. То есть уже сейчас основные политические силы начали лоббировать, другими словами, проталкивать своих ставленников на восемь из одиннадцати мест в Верховном Суде.

Апелляционное производство может завершиться и за три месяца, а может растянуться на год. В том состоянии, в котором сейчас находится Украина, все прекрасно понимают, что Киев ничего никому (не только России) не собирается отдавать. Просто потому, что не из чего отдавать. Да и что будет с Украиной через год, не скажет ни один пророк.



ТУТ уместно вспомнить ветхозаветного пророка Исаию, который давал наставления соплеменникам: «Не отдавай в рост брату твоему ни серебра, ни хлеба, ни чего-либо другого, что можно отдать в рост; иноземцу отдавай в рост, а брату твоему не отдавай в рост» (Второзаконие, 23:19). «…И будешь давать взаймы многим народам, а сам не будешь брать взаймы [и будешь господствовать над многими народами, а они над тобою не будут господствовать.]» (Второзаконие, 28:12). «Тогда сыновья иноземцев будут строить стены твои, и цари их – служить тебе,.. народ и царства, которые не захотят служить тебе, погибнут, и такие народы совершенно истребятся» (Исаия 60:10-12).

Соплеменники с честью справились с эти заветом, что мы и наблюдаем ныне по достижениям мировой финансово-кредитной системы. А вот судьи Высокого суда слегка перемудрили, нарушая вековые основы общества наживы и чистогана. Так что, не бывает худа без добра…

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