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04.04.2017
Автор: Григорий ПЕТРАКОВ.
Вести из регионов
ПАО «Запорожсталь» с визитом посетила австрийская делегация мировых компаний Voestalpine и Kuettner.
ЭТИ компании разрабатывают и реализуют технические решения для металлургии. Ее специалисты на протяжении многих лет успешно реализуют проекты создания новых и модернизации имеющихся цехов в черной и цветной металлургии, литейном производстве, решают задачи повышения эффективности и экологической безопасности предприятий на основе инновационных решений в области автоматизации процессов, природоохранных технологий и преобразования энергии.
Гости ознакомились с ходом реализации масштабного проекта по реконструкции доменной печи № 3 в рамках программы экологической модернизации комбината, передает пресс-служба предприятия. Генеральный директор ПАО «Запорожсталь» Ростислав Шурма и представители делегации обсудили инновационные для Украины решения, которые были применены при разработке и реализации проекта реконструкции доменной печи № 3. В частности, интеллектуальное моделирование доменной печи позволило исключить и исправить более 11 тысяч ошибок на этапе проектирования. Особое внимание гости предприятия уделили решению по крупноузловой сборке агрегата, что позволило существенно сократить сроки реализации проекта. В ходе встречи также обсуждались перспективы дальнейшего инвестиционного сотрудничества.
«За последние полгода комбинат достиг значительного прогресса как во внедрении инновационных решений при реконструкции доменной печи № 3, так и в процессе внедрения новых технологий в доменном производстве в целом. Интерес специалистов ведущих мировых компаний подтверждает тот факт, что доменная печь
№ 3, которую мы сейчас реконструируем, – это действительно образец современного металлургического производства не только в украинских, но и в европейских масштабах», – подчеркнул Ростислав Шурма.
Австрийская делегация также побывала на строительной площадке доменной печи № 3, где продолжаются круглосуточные работы по реконструкции домны.
Запорожье.