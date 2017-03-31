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31.03.2017 , № 37 от 31 марта 2017 г. Весной1944 года Красная армия успешно продолжала освобождение Украины от немецко-фашистских захватчиков. С начала февраля и до середины апреля советские войска провели ряд успешных наступлений, в результате которых от немецких оккупантов была очищена почти вся Правобережная Украина.

Ровно-Луцкая операция осуществлялась силами 1-го Украинского фронта с 27 января по 11 февраля

1944 года.

По итогам длительных сражений, 2 февраля были освобождены от немцев Луцк и Ровно, 11 февраля – важный стратегический пункт Шепетовка.

30 января – 29 февраля 1944 года – Никопольско-Криворожское наступление. Войска 3-го и 4-го Украинского фронтов сражались за Криворожский и Никопольский плацдармы. Эти регионы были очень важны для фашистской Германии, поскольку здесь велась добыча железной и марганцевой руды. Никополь освобожден 8 февраля, Кривой Рог – 22-го.

4 марта –17 апреля 1944 года проводились две параллельные операции: Проскурово-Черновицкая и Уманско-Ботошанская.

В них были задействованы войска 1-го и 2-го Украинских фронтов. Были освобождены: 10 марта – Умань, 15 марта – Дубно, 18-го – Жмеринка, 19-го – Могилев-Подольский, 20-го – Винница, 21-го – Хмельник, 23-го – Чортков, 26-го – Бельцы, 29 марта – Черновцы. Наши солдаты стремительно форсировали реку Прут и перешли границы Румынии. Правый фланг 2-го Украинского фронта вплотную подошел к предгорью Карпат. Одновременно велись бои в южном направлении.

С 6 по 18 марта войсками 3-го Украинского фронта осуществлена Березнеговато-Снигиревская операция,

в результате которой враг был разгромлен в междуречье Южного Буга и Ингульца, освобожден от фашистов ряд населенных пунктов.

18 марта наши воины вышли к Николаеву, который был освобожден 28 марта.

А 10 апреля 1944 года в результате Одесской операции был освобожден крупный черноморский порт – Одесса. День полного освобождения Украины приближался!

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