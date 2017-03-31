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Главная / НОВОСТИ ПОЛИТИКИ / «Хай чабан, – усі гукнули, – за отамана буде!»

31.03.2017 , № 37 от 31 марта 2017 г. В ФЕВРАЛЕ 2017 года в украинских СМИ появилась информация, что бывший советник Януковича Пол Манафорт разработал план разрешения конфликта на востоке Украины, якобы предполагающий возвращение в страну экс-президента в качестве «регионального лидера», который будет управлять Донецкой и Луганской областями. Политическая кухня что в Украине, что в России, что в США, что в Европе похожа тем, что рецептура приготовления блюд одинакова, хотя повара и разные. В отличие, скажем, от китайской кухни. Там политические повара неспешны, методичны и изощрены. Да еще ингредиенты для своих блюд подбирают весьма неожиданные.

Политологи и политические журналисты как в Украине, так и в России (сузим луч до точки) сидят на паутинках материальных и политических интересов. За какую паутинку потянут, оттуда и будет чириканье. Так что «план Манафорта» совсем не обязательно имеет американское происхождение. В вольном поиске можно предположить и найти отправные точки в самой Украине или решить, что кураторы Украины, которые эту горькую кашу заварили, не знают, что им делать с ДНР-ЛНР, но понимают, что после всей этой кровищи обратной дороги в Украину не будет.

В свою очередь и Москве присоединить Донбасс по примеру Крыма не так-то просто. В Крым уже вбухано рублей немеряно, но там войны не было. А в Донбассе инфраструктура разрушена, многие работающие предприятия и шахты непонятно кому принадлежат, да и обе области как раной кровоточащей разрезаны линией фронта, там еще воевать придется.

И тут, как чертик из коробочки, появляется «волшебник Манофорт». Какой он волшебник, всем понятно – его советы довели Януковича до унизительного краха. Но слово было произнесено… И понеслось: политологи, как российские, так и украинские, снова начали размешивать, разбалтывать тему превращения ДНР и ЛНР в «альтернативную Украину», которую мог бы возглавить «легитимный» Янукович.

И тут руководитель ДНР собирает пресс-конференцию в Донецке и не жалеет слов: «Что касается Януковича, Клименко, Арбузова, Азарова, моего однофамильца Захарченко и других, мы внесем их в список невъездных в ДНР. С предателями нам делать нечего».

О чем говорит сие резкое заявление Александра Захарченко? Думаю, как раз о том, что из России донеслись слухи, что возможен «десант руководителей» в Донбасс. Но это как раз тот случай, о котором говорит народная мудрость: «Избавь нас, Боже, от (таких) друзей, а от врагов мы и сами избавимся».

Как написал один библейский классик: «Есть время разбрасывать камни, есть время собирать их». Вся эта «региональная» гоп-компания столько камней разбросала, а собирать их не собирается.

Мне тут в статье места хватает, чтобы напомнить о подвигах Януковича – Азарова со товарищи. Они дважды выигрывали за счет юго-востока и Крыма, обещая «золотых яблок воз». Каждому. И оба раза обманывали народ самым шулерским образом. То, что называется «мастера кидалова». Воровали много, жадно, нагло. Сразу легли под посольство США и заигрывали с националистами. Перед переворотом сложилась уникальнейшая ситуация – у регионалов было все: президент, правительство, большинство в парламенте. Не было только мозгов, порядочности и смелости. Все СМИ безнаказанно поливали их грязью, разве что не матом, а они сидели по норкам, поджавши лапки, тогда как можно было те же телеканалы на законном основании затаскать по судам и разорить вдрызг чудовищными штрафами. После переворота Янукович и его подручные не поехали в Донецк «поднимать массы» и даже в Крым не рискнули спрятаться, потому что их бы там прибили – не было им там веры ни на грош.

Мне кажется, что Путин спас Януковича на всякий случай. Но очень быстро в нем разочаровался как в политическом неликвиде. Думал, подобрал под карточным столом выпавшего из колоды короля, если не туза. А оказался валетик дешевый да еще и непонятной масти. Разочароваться в Януковиче несложно, достаточно один раз услышать, как он мычит, пытаясь говорить на человеческом языке. Это, кстати, ложится в один ряд с «украинским языком» Азарова – они готовы на любое унижение, чтобы удержаться у власти и украсть еще хоть что-то…

Уместно упомянуть в итоге и недавнее заявление главы ЛНР Игоря Плотницкого о том, что цель республики – присоединение к России. И он не исключил, что в обозримом будущем будет проведен референдум по этому вопросу.

Никоим образом не верится, что Путин включил Януковича и его гопников в политические расчеты. Клич «Януковича в атаманы» веет скорее духом тайной либеральной оппозиции, которой полно в российском правительстве. Любая инициатива российских либералов разрушительна для самой России. А Янукович – это полное разрушение всего, к чему бы он ни прикоснулся.

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