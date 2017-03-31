Главная / НОВОСТИ ВЛАСТИ / Нет москалей – будем бить ляхов!

31.03.2017 , № 37 от 31 марта 2017 г. вседозволенность В НОЧЬ на 29 марта на четвертом этаже административного здания Генерального консульства Польши в Луцке произошел взрыв. В СБУ заявили, что, по предварительным данным, причиной стал выстрел из гранатомета РПГ-26. Жертв в результате взрыва нет. Открыто уголовное производство по статье «Теракт».

По сообщению РИА Новости Украина, 29 марта в Луцк прибыл Чрезвычайный и Полномочный посол Польши в Украине Ян Пекло. Вместе с дипломатом в Луцк также прибыли журналисты из Польши, которые представляют различные средства массовой информации, в частности один из крупнейших телеканалов TVP Polonia. В Генеральном консульстве Польши Пекло провел брифинг для польских журналистов. Параллельно был организован телемост с Польшей. На вопросы представителей польских СМИ отвечали местные активисты, журналисты и чиновники.

В МИД Польши заявили, что вызвали украинского посла Андрея Дещицу в связи с инцидентом. Министр иностранных дел Украины Климкин выразил возмущение обстрелом здания генконсульства Польши, назвал его провокацией и заявил, что виновные будут наказаны. Президент Украины поручил усилить охрану иностранных диппредставительств и консульств для предупреждения возможных провокаций после инцидента с польским консульством в Луцке. У консульства дежурят работники полиции с автоматами.

Однако вопросы польских журналистов касались не только обстрела консульства, но и других актов вандализма антипольской направленности. Один инцидент случился во Львовской области, где был взорван памятник полякам, убитым воинами дивизии «Галичина» в 1944 году в ныне несуществующем селе Гута Пеняцка. Еще один акт вандализма был зафиксирован на польском кладбище на территории национального историко-мемориального заповедника «Быковнянские могилы» в Киевской области. Неизвестные нарисовали краской символику дивизии СС «Галичина» на мемориале на польском кладбище. МИД Польши отреагировал на эти два случая нотами протеста, МИД Украины также осудил действия вандалов.

В марте посол Польши в Украине Ян Пекло сообщал, что два польских памятника осквернили за последние сутки на территории Украины, раскрасив их красной краской и написав на них «СС» и «Смерть ляхам».

Генеральные консульства Республики Польша временно прекратили работу на неопределенный срок и заработают в привычном режиме на территории Украины только после того, как им обеспечат эффективную охрану. Об этом сообщил посол Украины в Польше Андрей Дещица, передает телеканал «112 Украина».

Соб. инф.

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