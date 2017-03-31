Акценты дня

83 процента украинцев жалуются, что им не хватает денег, которые зарабатывают. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного социологической группой «Рейтинг» в феврале 2017 года.





Архив

« Апрель 2017 » ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Главная / НОВОСТИ ВЛАСТИ / Агентурно-диверсионный роман

31.03.2017 , № 37 от 31 марта 2017 г. На злобу дня Как иронически замечают в социальных сетях, за последние три года в Украине научились оперативно раскрывать наиболее резонансные преступления. Что бы ни случилось, сразу рапортуй о «руке Москвы» и отчитывайся о раскрытии.

ЕДВА только начали взрываться арсеналы с боеприпасами под Балаклеей, как нам сразу же рассказали, что вражеский беспилотник осуществил бомбардировку стратегического объекта. Не успела просохнуть на тротуаре кровь убитого в центре украинской столицы беглого российского депутата, как убийца объявляется завербованным российскими спецслужбами агентом, который прошел подготовку в основанной еще НКВД диверсионной школе и был внедрен в ряды Национальной гвардии Украины по заданию кремлевских кураторов. Выстрел из гранатомета по зданию польского консульства в Луцке – и снова обнаруживается зловещая «рука Москвы», пытающаяся вбить клин между польским и украинским народами.

Ладно если бы все это озвучивалось падкими до сенсаций блогерами и журналистами, но такие заявления звучат от советников руководителей силовых ведомств или даже самих руководителей. Да что там советники, если сам президент сразу после убийства Вороненкова назвал случившееся «актом государственного терроризма со стороны России», тем самым фактически загоняя следствие в узкие рамки версии, озвученной главой исполнительной власти.

«Можно ведь было дождаться результатов предварительного расследования, а потом уже заявлять, что убийца Вороненкова был русским шпионом, – комментирует заявление президента директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский. – Теперь же нет никаких шансов, что тебе поверят. Как теперь себя вести прокуратуре? Не будут же там компрометировать президента и генерального прокурора, если вдруг выяснится, что русские тут вообще ни при чем».

А ведь ради создания хотя бы видимости объективности стоило бы предположить, что склады с боеприпасами могли взорваться из-за халатности и что убитый депутат от КПРФ Вороненков еще не так давно радовался присоединению Крыма к России и возмущался тем, что происходит в постмайданной Украине, а потому версия о мести со стороны украинских националистов вполне имеет право на жизнь.

Но антироссийская риторика, вне зависимости от того, оправдана она или нет, сегодня стала одной из главных подпорок действующей власти, а потому все прочие версии, за исключением «руки Москвы», отсеиваются не в результате кропотливой следственной работы, а исключительно по причине политической целесообразности.

Впрочем, и с антироссийским накалом страстей, публично демонстрируемым сегодня украинской властью всех уровней и рангов, все не так однозначно. Тем более что сами представители власти, причем зачастую члены одной коалиции и даже фракции, регулярно обвиняют друга в работе на Кремль.

«Товарищи, нет ли такого ощущения, что Украиной сейчас правит самая пророссийская власть за всю историю?», – задается вопросом юрист Андрей Портнов. При всей саркастичности поставленного вопроса нельзя не отметить рациональное зерно в подобного рода утверждениях, по крайней мере, в деле территориальных уступок в пользу России. Если в вину прежней власти можно поставить небольшой кусочек морского шельфа у острова Змеиный, то нынешняя сразу же начала сдавать в пользу соседей целые регионы.

Так что никого не должна вводить в заблуждение демонстративно-показательная антикремлевская риторика сегодняшнего политического режима. Что нам показывает опыт, который, как известно, лучший критерий истины? То, что надетой на пленарное заседание в Верховной Раде вышитой сорочки, пусть даже и заправленной в брюки, и выбритого на голове оселедца, мало, чтобы стать реальным патриотом, пусть даже ты будешь неустанно повторять «Слава Украине!»

«Как показывает практика, самыми резкими антироссийскими высказываниями отличаются те, кто наиболее тщательно поработал во благо Путина. Это Турчинов, который подарил Кремлю Крым. Это Порошенко, который сделал все, чтобы Путин забрал Донбасс. Это Тимошенко, которая загнала Украину в московскую кабалу газовым контрактом 2009 года. И мы еще за него ответим десятками миллиардов долларов, когда проиграем суд в Стокгольме. О каком национальном лидере, отстаивающем интересы страны, мы можем говорить? У нас веками ничего не меняется», – приходит к выводу политический аналитик Дмитрий Корнейчук.

КОММЕНТИРОВАТЬ комментариев: 0 Опубликовать печатная версия