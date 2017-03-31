31.03.2017 , № 37 от 31 марта 2017 г.

Штрихи до портрета сучасника

Ці слова, немов своєрідний рефрен, любить повторювати під час обслуговування замовників фастівський автослюсар Сергій Василашко.

Урок біля капота

СЕРГІЙ Василашко, широкоплечий, могутньої статури автослюсар – людина спокійної вдачі. Виробничі й житейські негаразди сприймає з розумінням ситуації. «Все минало, – каже він, – і це мине». «Природа, – жартують колеги, – дала йому залізні нерви». Жарт жартом, але в кожному з них частка правди є.

Та ніхто і не здогадується про його внутрішню колотнечу під час роботи, в яку іноді вклинюються чиїсь примхи, недолугість, головотяпство чи звичайна фахова недбалість. Щось подібне «з легкої руки начальника майстерень Валентина Гречухи, який підсунув йому каверзний наряд на зміну» трапилося й цього разу.

Буксиром притягують на ремонтний манеж сріблясту «Шкоду». За кермом сидить похмурий водій поважних літ.

– Що у вас? – запитує Василашко.

– Погано заводиться, – відповідає той, – а під час руху смикається.

– І давно?

– Третій день.

– На дисплеї світився ромбик попередження несправності двигуна?

– Навіть блимав.

– Він же вимагав терміново мчати на станцію техобслуговування, а ви… – повчає водія автослюсар.

– Але я мусив возити свого начальника, якого підганяли термінові справи.

– Довозилися, – каже Василашко, піднімаючи капот.

Автослюсар перевіряє у двигуні рівень масла, чорний колір якого викликає незадоволення.

– Коли востаннє його міняли? – питає.

– Півроку тому.

– А відтоді скільки кілометрів наїздили?

– Тридцять п’ять тисяч.

– У керівництві з експлуатації машини, – нагадує Сергій, – написано: міняти після пробігу не більш як п’ятнадцяти тисяч кілометрів. Ви ж це добре пам’ятаєте?

Мовчить водій. Та й що скажеш? Трапилося те, що трапилося.

А Василашко вже з’ясовує причини несправності авто.

– Вийшов з ладу датчик детонації, – «радує» він водія. – Судячи з усього, мітки в газорозподільному механізмі порушені. Треба виставляти. І коштуватиме це чимало.

– Платить господар, – пояснює водій і просить: – Будь ласка, зробіть якнайшвидше.

– Швидкості не гарантую, – дивиться йому у вічі Сергій, – та шануючи ваш вік, іду вам назустріч. До вечора, думаю, справлюсь.

Поставивши машину на підйомник, Сергій добирається до «серця» авто – ГРМ. Ключі та викрутки мигтять у його руках. Час у роботі минає непомітно швидко. Близько п’ятої години роботу завершено.

Господар машини розплачується за ремонт у касі підприємства. А водій, сівши за кермо, гукає автослюсареві:

– Дякую за урок біля капота!

– Будь ласка! – не без іронії всміхається Василашко.

«Не загуби себе»

У ВІВТОРОК, 15 січня 2013 року, селище міського типу Кожанка прощалося зі своєю землячкою поетесою Вірою Гречко, яка молодою «згоріла» від страшної хвороби. Відспівували її в невеличкій Покровській церкві, що не вміщувала односельців та шанувальників творчості поетеси, які прибули з Фастова й Києва.

У натовпі неподалік труни стояли Сергій Василашко та його старший брат Ігор – навчався в одному класі з Вірою. Для кожного з них вона дорога по-своєму. Ігор був у неї закоханий, але та надала перевагу льотчикові бойового літака з Узинського аеродрому. Вийшовши за нього заміж, подалася з ним на Далекий Схід, викладала там дітям українських військових українську мову та літературу. А коли чоловік не повернувся з польоту, приїхала на малу батьківщину, працювала за фахом у місцевій школі.

Сергій вдячний їй за те, що у скрутний для нього час, коли він за компанію з другом покинув перший курс Київського авіаційного інституту (нині Національний авіаційний університет) і почав «човникувати» до Польщі, вона мудро йому довела, що такі подорожі скоро закінчаться, а мати професію механіка авіації – це хліб на віки. «У пошуках легкого хліба, – казала Гречко, – можна легко себе загубити. Вдумайся. Не загуби себе!» Її аргументи були настільки вагомі й переконливі, що він повернувся на навчання, успішно закінчив вуз і за її ж порадою попросив направити його працювати на завод Антонова.

Не її провина в тому, що підприємство кризової пори змушене було скоротити велику кількість працівників, серед яких опинився і він. Швидко перекваліфікувався на автослюсаря. Друзі запропонували перебратись у Фастів, де відкрилася нова служба автосервісу. Порадився з дружиною, якій тут обіцяли роботу економіста, та дочкою-школяркою і махнув рукою на Київ.

У той період посада Віри Гречко у школі також виявилася зайвою, і довелось їй влаштуватися методистом у столичній бібліотеці. У Кожанці під час зустрічей з односельцями вона читала свої зворушливі вірші, які підтримували в людях віру в краще майбутнє. Прямуючи до селищного клубу на зустріч із нею, вони казали: «Йдемо до Віри за вірою». Ходив із друзями і Сергій. У серце запали її проникливі рядки:

Які б тобі не випали дороги,

У вибоях густих себе не загуби.

Заціпся і тягни віз до знемоги,

Бо перемог твоїх нема без боротьби.

Проводжаючи поетесу в останню путь, Сергій з Ігорем, як і інші, не соромилися своїх сліз.

Гілка мімози

– ВІРШІ кожанівської поетеси мають магічну силу, – розповідає Сергій Василашко. – Вони заряджають романтикою людей різного віку. Я i досі перебуваю під їхнім впливом. У пам’яті такі рядки:

Коли мигтить якась загроза,

Ти порятунку не проси.

Мерщій за гілочку мімози

Й коханій з радістю неси.

– Над вами нависала якась загроза?

– Було таке. Я довго холостякував. Думав, обзаведуся житлом, тоді й одружусь. Але з різних причин ніяк не міг вибратись із гуртожитку. Коли підходила моя черга одержувати окрему квартиру, раптом у когось народжується дитина, і мене просять як члена партії поступитись. Отак і настав критичний вік…

– Це скільки?

– Майже сорок років.

– І що?

– Згадую вірш Віри Гречко, мчу до квіткового магазину, хапаю гілку мімози і в день 8 Березня падаю з нею на коліна перед Зоряною: «Виходь за мене! Годі зволiкати!» Вона після інституту народного господарства працювала в економічному відділі авіазаводу й теж мешкала в гуртожитку. Справили молодіжне весілля, профком вручив нам ключі від однокімнатної квартири. Але криза змусила поміняти і роботу, і місце проживання. Тут у нас двокімнатна квартира, її придбали на виплат. Та й звідси до рідної Кожанки, де поховані батьки, двадцять хвилин їзди…



Фастів, Київська область.