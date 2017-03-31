31.03.2017 , № 37 от 31 марта 2017 г.
Автор: Михаил БАЛТЯНСКИЙ.
Штрихи до портрета сучасника
Ці слова, немов своєрідний рефрен, любить повторювати під час обслуговування замовників фастівський автослюсар Сергій Василашко.
Урок біля капота
СЕРГІЙ Василашко, широкоплечий, могутньої статури автослюсар – людина спокійної вдачі. Виробничі й житейські негаразди сприймає з розумінням ситуації. «Все минало, – каже він, – і це мине». «Природа, – жартують колеги, – дала йому залізні нерви». Жарт жартом, але в кожному з них частка правди є.
Та ніхто і не здогадується про його внутрішню колотнечу під час роботи, в яку іноді вклинюються чиїсь примхи, недолугість, головотяпство чи звичайна фахова недбалість. Щось подібне «з легкої руки начальника майстерень Валентина Гречухи, який підсунув йому каверзний наряд на зміну» трапилося й цього разу.
Буксиром притягують на ремонтний манеж сріблясту «Шкоду». За кермом сидить похмурий водій поважних літ.
– Що у вас? – запитує Василашко.
– Погано заводиться, – відповідає той, – а під час руху смикається.
– І давно?
– Третій день.
– На дисплеї світився ромбик попередження несправності двигуна?
– Навіть блимав.
– Він же вимагав терміново мчати на станцію техобслуговування, а ви… – повчає водія автослюсар.
– Але я мусив возити свого начальника, якого підганяли термінові справи.
– Довозилися, – каже Василашко, піднімаючи капот.
Автослюсар перевіряє у двигуні рівень масла, чорний колір якого викликає незадоволення.
– Коли востаннє його міняли? – питає.
– Півроку тому.
– А відтоді скільки кілометрів наїздили?
– Тридцять п’ять тисяч.
– У керівництві з експлуатації машини, – нагадує Сергій, – написано: міняти після пробігу не більш як п’ятнадцяти тисяч кілометрів. Ви ж це добре пам’ятаєте?
Мовчить водій. Та й що скажеш? Трапилося те, що трапилося.
А Василашко вже з’ясовує причини несправності авто.
– Вийшов з ладу датчик детонації, – «радує» він водія. – Судячи з усього, мітки в газорозподільному механізмі порушені. Треба виставляти. І коштуватиме це чимало.
– Платить господар, – пояснює водій і просить: – Будь ласка, зробіть якнайшвидше.
– Швидкості не гарантую, – дивиться йому у вічі Сергій, – та шануючи ваш вік, іду вам назустріч. До вечора, думаю, справлюсь.
Поставивши машину на підйомник, Сергій добирається до «серця» авто – ГРМ. Ключі та викрутки мигтять у його руках. Час у роботі минає непомітно швидко. Близько п’ятої години роботу завершено.
Господар машини розплачується за ремонт у касі підприємства. А водій, сівши за кермо, гукає автослюсареві:
– Дякую за урок біля капота!
– Будь ласка! – не без іронії всміхається Василашко.
«Не загуби себе»
У ВІВТОРОК, 15 січня 2013 року, селище міського типу Кожанка прощалося зі своєю землячкою поетесою Вірою Гречко, яка молодою «згоріла» від страшної хвороби. Відспівували її в невеличкій Покровській церкві, що не вміщувала односельців та шанувальників творчості поетеси, які прибули з Фастова й Києва.
У натовпі неподалік труни стояли Сергій Василашко та його старший брат Ігор – навчався в одному класі з Вірою. Для кожного з них вона дорога по-своєму. Ігор був у неї закоханий, але та надала перевагу льотчикові бойового літака з Узинського аеродрому. Вийшовши за нього заміж, подалася з ним на Далекий Схід, викладала там дітям українських військових українську мову та літературу. А коли чоловік не повернувся з польоту, приїхала на малу батьківщину, працювала за фахом у місцевій школі.
Сергій вдячний їй за те, що у скрутний для нього час, коли він за компанію з другом покинув перший курс Київського авіаційного інституту (нині Національний авіаційний університет) і почав «човникувати» до Польщі, вона мудро йому довела, що такі подорожі скоро закінчаться, а мати професію механіка авіації – це хліб на віки. «У пошуках легкого хліба, – казала Гречко, – можна легко себе загубити. Вдумайся. Не загуби себе!» Її аргументи були настільки вагомі й переконливі, що він повернувся на навчання, успішно закінчив вуз і за її ж порадою попросив направити його працювати на завод Антонова.
Не її провина в тому, що підприємство кризової пори змушене було скоротити велику кількість працівників, серед яких опинився і він. Швидко перекваліфікувався на автослюсаря. Друзі запропонували перебратись у Фастів, де відкрилася нова служба автосервісу. Порадився з дружиною, якій тут обіцяли роботу економіста, та дочкою-школяркою і махнув рукою на Київ.
У той період посада Віри Гречко у школі також виявилася зайвою, і довелось їй влаштуватися методистом у столичній бібліотеці. У Кожанці під час зустрічей з односельцями вона читала свої зворушливі вірші, які підтримували в людях віру в краще майбутнє. Прямуючи до селищного клубу на зустріч із нею, вони казали: «Йдемо до Віри за вірою». Ходив із друзями і Сергій. У серце запали її проникливі рядки:
Які б тобі не випали дороги,
У вибоях густих себе не загуби.
Заціпся і тягни віз до знемоги,
Бо перемог твоїх нема без боротьби.
Проводжаючи поетесу в останню путь, Сергій з Ігорем, як і інші, не соромилися своїх сліз.
Гілка мімози
– ВІРШІ кожанівської поетеси мають магічну силу, – розповідає Сергій Василашко. – Вони заряджають романтикою людей різного віку. Я i досі перебуваю під їхнім впливом. У пам’яті такі рядки:
Коли мигтить якась загроза,
Ти порятунку не проси.
Мерщій за гілочку мімози
Й коханій з радістю неси.
– Над вами нависала якась загроза?
– Було таке. Я довго холостякував. Думав, обзаведуся житлом, тоді й одружусь. Але з різних причин ніяк не міг вибратись із гуртожитку. Коли підходила моя черга одержувати окрему квартиру, раптом у когось народжується дитина, і мене просять як члена партії поступитись. Отак і настав критичний вік…
– Це скільки?
– Майже сорок років.
– І що?
– Згадую вірш Віри Гречко, мчу до квіткового магазину, хапаю гілку мімози і в день 8 Березня падаю з нею на коліна перед Зоряною: «Виходь за мене! Годі зволiкати!» Вона після інституту народного господарства працювала в економічному відділі авіазаводу й теж мешкала в гуртожитку. Справили молодіжне весілля, профком вручив нам ключі від однокімнатної квартири. Але криза змусила поміняти і роботу, і місце проживання. Тут у нас двокімнатна квартира, її придбали на виплат. Та й звідси до рідної Кожанки, де поховані батьки, двадцять хвилин їзди…
Фастів, Київська область.