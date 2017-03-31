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Главная / НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ / Разобрали «Пекторали»-2017

31.03.2017 , № 37 от 31 марта 2017 г. Театральные хроники Всемирный день театра в колонном зале Киевской госадминистрации был отмечен церемонией награждения особо отличившихся столичных служителей Мельпомены ежегодной премией «Киевская пектораль». ГОРОДСКАЯ театральная премия «Киевская пектораль» учреждена в 1992 году по инициативе киевского отделения Национального союза театральных деятелей при поддержке Главного управления культуры КГГА. Таким образом, нынешняя церемония стала юбилейной – «Киевскую пектораль» вручали в двадцать пятый раз.

Ранее награждение проходило, как правило, в одном из театров столицы. В госадминистрации – впервые. По этому поводу остро­словы не преминули пошутить: мол, вся жизнь – театр, и отныне «Пекторали» следует вручать в КГГА, а премии лучшим цирковым артистам – в Верховной Раде. Церемонию награждения предварил своей прочувствованной речью о пользе театра знаменитый боксер и мэр города Виталий Кличко.

Премии вручаются в пятнадцати номинациях. Отметим главных героев в списке лауреатов. Лучшим драматическим спектак­лем была названа постановка «Без вины виноватые» Театра на Липках (режиссер Виктор Гирич). Приз за лучшую мужскую роль достался Богдану Бенюку за роль

Ричарда III в одноименном спектакле Театра имени Франко. Титул «Лучшая женская роль» получила Кристина Микитин, создавшая образ Элен в спектакле Театра на Липках «Меня прислал доктор Хоу».

Традиционную премию «За вклад в развитие театрального искусства» получила театральный педагог Нинель Антоновна Быченко – преподаватель актерского мастерства и режиссуры, доцент кафедры театрального искусства Киевского университета культуры и искусств. Она воспитала целую плеяду известных сегодня актеров и режиссеров. Те, кто учился у нее (а это несколько поколений театральных деятелей), отмечают ее педагогическую мудрость, неповторимость, широту взглядов и бескорыстное отношение к своей профессии.

Впервые в этом году вручили также специальную премию «За энергичность творческих поисков». Ее обладателем совершенно заслуженно, на мой взгляд, стал созданный не так давно «Дикий театр», организатором и вдохновителем которого является действительно супер­энергичная энтузиастка Ярослава Кравченко. Театр, не имеющий пока постоянной площадки, отличается мобиль­ностью и креативностью.

«Киевская пектораль» – не только констатация успехов столичных актеров и театральных деятелей. Ее польза в том, что она служит как бы лоцией для театрала на длительный период времени. Иными словами, на вопрос, куда пойти и что посмотреть, легче ответить, заглянув в список лауре­атов столичной «Пекторали». В этом списке, кроме уже названных спектаклей, «Графиня Марица» Национального театра оперетты, «Двое, не считая собаки» Театра русской драмы имени Леси Украинки, «Ослик должен быть худым» Театра «Созвездие», «Снежная королева» Национальной оперы…

– Жюри отметило интересные актерские, режиссерские работы, сценографические, музыкальные и пластические решения, – говорит народный артист Украины, сопредседатель оргкомитета премии Алексей Кужельный. – И это является гарантией того, что зритель обязательно найдет в отмеченных премией спектаклях что-то яркое, новое, удивительное.

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