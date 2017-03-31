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31.03.2017 , № 37 от 31 марта 2017 г. Спортсмен месяца

В среду президент Национального олимпийского комитета Украины Сергей Бубка вручил приз «Лучший спортсмен февраля» капитану биатлонной сборной Елене Пидгрушной, а титул «Лучший тренер» получил ее первый наставник Олег Бунт.

ДЕЙСТВИТЕЛЬНО, самым ярким спортивным событием последнего зимнего месяца стало для украинского спорта выступление нашей женской эстафеты на чемпионате мира по биатлону в Хохфильцене (Австрия). Наши девушки, не блеснувшие в индивидуальных видах программы, смогли собраться и доказать, что по-прежнему являются одной из сильнейших команд планеты.

А ведь состав олимпийских чемпионок Сочи-2014 обновился наполовину. Сестры Семеренко пропустили этот сезон, и к Елене Пидгрушной и Юлии Джиме присоединились Ирина Варвинец и Анастасия Меркушина. Хотя украинки не числились в фаворитах, они уверенно прошли дистанцию, а блестящий финиш Пидгрушной поднял их на серебряную ступень пьедестала.

«Елена – настоящий лидер, который в течение многих лет ведет за собой всю команду. Ярким тому подтверждением стало выступление на чемпионате мира. Она блестяще провела гонку на ответственном последнем этапе, в очередной раз продемонстрировав в напряженной борьбе с сильнейшими биатлонистками мира высокое мастерство и невероятную жажду к победе », – сказал во время награждения Сергей Бубка.

Не случайно после награждения почетным призом Елена оказалась в тесном кольце журналистов. Больше всего их интересовали перспективы нашей команды на предстоящих в следующем году Зимних олимпийских играх в Пхёнчхане (Южная Корея). И капитан уверенно ответила: «Команда была, есть и будет!» А значит, будут и медали.

Хотя теперь уже можно говорить о Пидгрушной не капитан, а майор Национальной гвардии Украины. О повышении Елены в звании сообщил вице-президент Федерации биатлона Украины Виктор Корж.

Кстати, Пидгрушная уже в седьмой раз столь высоко отмечена НОК Украины.

Лидерами в этом рейтинге остаются фехтовальщица Ольга Харлан (девять наград) и гимнаст Олег Верняев, который уже восемь раз признавался лучшим спортсменом месяца в Украине.

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