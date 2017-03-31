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Главная / НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ / «Восточный экспресс» удивил театралов

31.03.2017 , № 37 от 31 марта 2017 г. Культура Посмотреть спектакли театров разных регионов Украины, не выезжая из родного города, смогли жители Северодонецка. Такую возможность они имели на фестивале зрелищных видов искусства «Восточный экспресс», прошедшем в нынешнем административном центре Луганской области. НАКАНУНЕ Международного дня театра в Северодонецк приехали коллективы негосударственных театров страны. Они победители отбора, проведенного оргкомитетом фестиваля среди тридцати двух творческих труп, подавших заявки на участие в первом на Луганщине межрегиональном смотре жрецов Мельпомены. Пальма первенства была отдана труппам с авангардными постановками. Их зрители смотрели на протяжении трех дней в городском Дворце культуры.

Фестиваль начался с показа спектакля «Иди» киевского «Те­атра переселенца». Пьеса молодого драматурга Евгении Видищевой рассказывает о родителях, оставивших свои семьи. В день открытия смотра актеры театра «Запорожская новая драма» сыграли драму «Сестра», где поднята актуальная тема – осознание событий, происходящих ныне в Донбассе. Ее автор драматург театра Анастасия Косодий.

Труппа луцкого театра «Гармидер» заявила о себе спектаклем по произведению землячки Леси Украинки «На поле крови». По сюжету это исповедь библейского персонажа Иуды, который после предательства Христа испытывает муки совести и пытается объяснить свой поступок. Харьковский «Театр 19» представил на суд зрителей и жюри свою новую работу «Зверские истории». Актеры, разыгрывая забавные приключения зверушек, похожих на людей, на самом деле создают своего рода портрет современника со всеми присущими ему страхами, тревогами, мечтами и надеждами. Кстати, это произведение американского драматурга Дона Нигро впервые поставлено на украинской сцене.

Вопрос, властно требующий от человека решения перед новым его серьезным шагом, звучит и в работах черниговских актеров, приехавших на фестиваль «Восточный экспресс». Так, труппа Theatrum Mundi («Театр мира») ищет ответ на него в пьесе «Почему люди не...», отталкиваясь от знаменитого монолога принца Гамлета из трагедии Шекспира. Свою, неклассическую, трактовку другого произведения великого английского драматурга – «Отелло» – дает черниговская платформа современного искусства Scene Loft («Сцена на чердаке»), для чего помещает главных героев пьесы в мультимедийное пространство.

В параллельной реальности действуют и герои спектакля Godo 2.0, представленного северодонецкой театральной мастерской «Арт и Гарт». Это авторская интерпретация луганского режиссера Александра Шмаля трагикомедии ирландского драматурга Сэмюэла Беккета «В ожидании Годо», повествующая о надежде двух бездомных изменить свое бессмысленное существование. К произведению другого зарубежного автора – канадского драматурга Мишеля Марка Бушара – обратился в своей работе и киевский «Дикий театр». Он поставил пьесу «Том на ферме», которая раскрывает проблемы социальных стереотипов.

В финале фестиваля выступил киевский экспериментальный театр «Транс Лабораториум», показавший спектакль «Диктатура жертвы», в котором утверждается, что будущее общества определяется его отношением к прошлому.

По итогам смотра жюри фестиваля определило победителей. Ими стали столичный «Дикий театр» и «Театр 19» из Харькова. Специальный приз получил «Театр переселенца», в котором играют актеры из Луганской области.

– Традиционные театры ставят ныне классику или «развлекаловку», написанную современными зарубежными драматургами, – отметила театральный критик Инга Долганова. – Негосударственные же театры, созданные молодыми, ищущими актерами, берутся ставить спектакли, в которых затрагиваются темы, пусть еще и не набравшие большой актуальности, но уже стоящие на повестки дня сегодняшнего глобального мира. И раскрываются они через какие-то необычные сюжеты.

В рамках фестиваля «Восточный экспресс» прошли мастер-классы по театральному искусству. Их провели ведущие мастера столичной сцены, а также известные режиссеры и продюсеры. Организаторы северодонецкого смотра театрального искусства надеются, что в дальнейшем он станет ежегодным.



Северодонецк.

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