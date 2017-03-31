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83 процента украинцев жалуются, что им не хватает денег, которые зарабатывают. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного социологической группой «Рейтинг» в феврале 2017 года.





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31.03.2017 , № 37 от 31 марта 2017 г. Премьер-лига Завтра стартует второй этап УПЛ, в котором 12 команд, поделенные на две шестерки, проведут между собой игры в два круга. НА ЭТОМ отрезке соревнований клубы сконцентрируют усилия не на том, чтобы одерживать локальные победы с целью накопить как можно больше зачетных баллов, а будут стремиться «конвертировать» свои желания в конкретное место в турнирной таблице.

Напомним: команды, пришедшие к промежуточному финишу на местах с первого по шестое включительно, разыграют между собой право представлять Украину в еврокубках. В сезоне 2017-2018 гг. нашу страну смогут репрезентовать пять клубов. Два – в Лиге чемпи­онов, три – в Лиге Европы. С высокой вероятностью (если не случится неожиданностей в Кубке Украины в виде невыхода в финал «Динамо» и «Шахтера») команды, которые в конечном итоге займут места с первого по пятое, станут нашими полпредами в европейских клубных турнирах. Здесь не у дел, скорее всего, окажется «Черноморец», попавший в когорту сильнейших лишь в силу благоприятного стечения обстоятельств.

Даже с учетом того, что в борьбе за чемпионский титул интрига, скажем так, в состоянии предсмертных конвульсий, в первой шестерке будет на что посмотреть. В первую очередь, речь идет о баталиях между тремя недавними представителями Украины в еврокубках. Шесть матчей, где сыграют «Динамо», «Шахтер» и самая прогрессирующая команда УПЛ – «Заря», пристального внимания болельщиков, без сомнения, стоят. Особенно, учитывая то, что действительно классных матчей с высоким уровнем исполнительского мастерства участников, в

Украине нынче не так много. Кроме того, интрига присутствует в борьбе как раз «Динамо» и «Зари». У команды Юрия Вернидуба еще есть небольшой шанс настичь и перегнать визави, впервые пробившись в квалификацию Лиги чемпионов.

Если бы команды начинали второй этап с учетом очков, набранных только в очных противостояниях первой шестерки, то «Динамо» сейчас бы отставало от «Шахтера» на шесть очков и опережало «Зарю» всего на два пункта. То есть интрига была бы живее. Поэтому составителям календаря чемпионата 2017-2018 годов следует задуматься над алгоритмом сохранения зачетных баллов на втором этапе...

Теперь о ситуации во второй по «успеваемости» части таблицы, где также шесть клубов за десять игр должны определить две «лишние» команды. Последние отправятся в Первую лигу и, соответственно, будут понижены в классе. В вопросе сохранения места в УПЛ на следующий сезон несомненными «фаворитами» выглядят «Сталь» и «Звезда». Первая вообще заслуживает звания «открытие весенней части», ведь подопечные Станислава Кучука набрали наибольшее число очков из всех команд в четырех турах соревнований после возобновления турнира (разделив звание лидера с «Шахтером»). В активе клуба из Каменского 10 баллов! С учетом того, как быстро бывший тренер киевского «Арсенала» поставил игру в своей новой команде, понятно, что «Сталь» не просто обезопасит себя от вылета, но и финиширует на седьмой позиции. Хорош и клуб из Кропивницкого. «Звезда» выглядит предпочтительнее, чем «Ворскла», и полтавчан опередить должна.

«Третьего лишнего» разыграют «Карпаты», «Днепр» и «Волынь». Больше шансов сохранить место в высшем дивизионе в будущем чемпионате у команды Олега Дулуба, которая явно прибавила после зимнего межсезонья.

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