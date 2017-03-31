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83 процента украинцев жалуются, что им не хватает денег, которые зарабатывают. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного социологической группой «Рейтинг» в феврале 2017 года.





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31.03.2017 , № 37 от 31 марта 2017 г. Только факты СОГЛАСНО информации Министерства экономического развития и торговли Украины, в течение двух лет экспортные потери Украины из-за утраты Крыма и военного конфликта в Донбассе достигли 13 миллиардов долларов. При этом экспорт с территории Луганской области за два года упал на 93 процента, из Донецкой – на 70 процентов.

В общей сложности за два года Украина потеряла объемы экспорта на 25,2 миллиарда долларов. Доля непризнанных ДНР, ЛНР и Крыма в этом объеме достигает 12,9 миллиарда долларов. Начиная с 2012 года, украинский экспорт на российский рынок снизился в пять раз и теперь составляет

3,6 миллиарда долларов (было 17,3 миллиарда долларов).



НА МИРОВОМ сахарном рынке готовится масштабный передел. С 1 октября этого года Евросоюз планирует отказаться от импорта тростникового сахара и одновременно снять все ограничения на производство и экспорт своего свекловичного, то есть максимально поддержать собственных сахарозаводчиков. В ЕС не скрывают, что хотят не только закрыть потребности внутреннего рынка, но и максимально расширить поставки сахара за пределы Европы. Для Украины такая неожиданная активизация конкуренции может оказаться несладкой, предупреждают эксперты. В «Укрцукре» считают, что к новому сезону «лишними» окажутся более

700 тысяч тонн сахара. Но пристроить их на внешних рынках будет не так-то просто, особенно если активизируются европейские конкуренты. К тому же о своих планах нарастить экспорт в 25 раз, до 200 тысяч тонн, недавно заявила Россия.



ДАННЫЕ Всемирной ассоциации производителей стали свидетельствуют о том, что металлургические предприятия Украины по итогам работы в феврале 2017 года сократили производство стали на 3,6 процента по сравнению с февралем 2016 года и выпустили 1,9 миллиона тонн. Это переместило Украину с 10-го на 11-е место в рейтинге 67 стран – основных мировых производителей этой продукции. В то же время зафиксирован рост выплавки стали в большинстве стран первой десятки, которая по итогам февраля выглядит следующим образом: Китай (61,187 млн тонн, рост на 4,6 процента), Япония (8,340 млн тонн, падение на

0,1 процента), Индия (8,113 млн тонн, рост на 8,9 процента), США (6,362 млн тонн, падение на один процент), Россия (5,585 млн тонн, падение на 0,3 процента), Южная Корея (5,508 млн тонн, рост на 8,3 процента), Германия (3,453 млн тонн, рост на 2,6 процента), Турция (2,739 млн тонн, рост на 15,6 процента), Бразилия (2,572 млн тонн, рост на 5,7 процента) и Италия (1,973 млн тонн, рост на 1,2 процента).



«ВЫСОКИЙ суд Лондона по результатам рассмотрения ходатайства Российской Федерации о рассмотрении иска к Украине в ускоренном порядке принял решение о том, что каких-либо аргументов, опровергающих доводы истца о наличии долга по еврооблигациям, и, как следствие, отсутствует необходимость рассмотрения предоставленных аргументов защиты в ходе полномасштабного судебного разбирательства, предполагающего прения сторон. В частности, в вынесенном решении суд указал, что, учитывая, что речь идет о требовании исполнить обязательства по долговому инструменту. У ответчика отсутствуют какие-либо подлежащие рассмотрению в суде аргументы в пользу непризнания обоснованности этого требования», – говорится в пресс-релизе. Таким образом, Украина обязана выплатить России номинальную стоимость еврооблигаций в сумме три миллиарда долларов США, а также соответствующую сумму начисленных процентов. Каких-либо дополнительных слушаний по данному вопросу в Высоком суде Лондона не предполагается.

Вместе с тем Минфин отмечает, что Украина уже заявила о намерении оспорить вынесенное решение в Апелляционном суде Лондона.

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