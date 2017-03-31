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83 процента украинцев жалуются, что им не хватает денег, которые зарабатывают. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного социологической группой «Рейтинг» в феврале 2017 года.





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Главная / ВЕСТИ ИЗ РЕГИОНОВ / Энергонезависимый Каменец-Подольский

31.03.2017 , № 37 от 31 марта 2017 г. голь на выдумки хитра В ПРЕДЫДУЩЕМ номере мы шутили по поводу традиционного украинского композитного материала «глина+навоз+солома», который ныне внедряется в украинском авиастроении. Но, оказывается, две составляющие этого материала – солома вместе с навозом – способны полностью обеспечить и отечественную энергонезависимость.

Новый оплот энергонезависимости появился там, где неприступность границ Украины вплоть до 1939 года обеспечивал Каменец-Подольский с его старинной цитаделью. Теперь тут намерены научить всю Украину согреваться по-новому, вернее, старым, но хорошо забытым способом – соломой. А забыли о нем опять же «благодаря» проискам ныне преданной анафеме советской власти и коварного российского газа.

Коммунальщики этого славного города в Хмельницкой области смогли восстановить справедливость, перевести все объекты теплоэнергетического комплекса на твердое биотопливо. Секрет его состава в упомянутых выше элементах чисто национального материала, которые при внезапном появлении лишних денег (что в украинских реалиях крайне сомнительно) можно дополнить щепой или даже древесиной. Хотя сие уже можно расценивать как расточительство и нерациональное использование бюджетных денег.

Об этом сообществу истинных патриотов сообщил мэр Михаил Симашкевич. В частности, в ходе своего интервью местному изданию он объяснил, что «благодаря проектам коммунального предприятия «Гортепловодоэнергия» и инвестициям международных финансовых организаций Каменец-Подольский теперь имеет самую эффективную альтернативу российскому голубому топливу. Стотысячный город перевел котлы на солому и прочие подручные материалы. На переход, правда, ушло почти пять лет. Как уточнил мэр, «в 2011-2016 годах нам удалось провести модернизацию оборудования и ввести в эксплуатацию шесть котельных на твердом топливе – пеллетах из соломы, дровах и щепе общей мощностью 11,47 МВт». Ныне продолжается реконструкция еще одной котельной, где установлен твердотопливный котел мощно­стью уже 2,5 МВт с использованием уникальной турбины с модулем ОRS. Особенность работы турбины «органический цикл Ренкина» заключается в использовании жидкости с температурой 200°С. Какой природы эта жидкость, не уточняется, но будем надеяться, что это не то, о чем все подумали.

«Этот проект вполне заслуживает звание эксклюзивного, ведь Каменец-Подольский станет пятым в мире и лишь третьим в Европе городом, который будет использовать этот современный метод производства тепловой энергии», – с гордостью заявил пан Симашкевич.

Городской голова сделал широкий жест, выразив готовность от лица всех горожан научить остальную Украину, как отказаться от российского газа на зависть надменному соседу. После сих слов вдохновение мэра достигло размеров, прямо скажем, небывалых: «Ежегодно Каменец-Подольский принимает десятки делегаций из разных уголков Украины. И местами, которые прежде всего стремятся посетить наши гости, становятся не только исторические памятники, но и модернизированные объекты теплоэнергетики». Представьте себе, уважаемые читатели, как толпы туристов вместо музеев и памятников архитектуры стоят в очередях, чтобы оказаться в святая святых – в машинном зале одной из шести городских котельных.

«Энергосбережение и альтернативные виды топлива становятся темой многочисленных круглых столов, семинаров и конференций. Представляем свои проекты и на многих престижных международных выставках, где наши павильоны всегда собирают немало посетителей, – продолжал градоначальник. – Опыт Каменца-Подольского становится примером для многих украинских городов, которые стремятся избавиться от газовой зависимости. К примеру, недавно его изучали коллеги из Умани, которые только начинают этот путь. С завидной регулярностью наши энергоэффективные проекты появляются и на телевидении. Об успехах Каменца уже знают по всей Украине и за ее пределами, потому что попали даже в объектив съемочной группы из Швеции(!)» С легкой руки каменчан Украина сможет оставить далеко позади в деле обогрева самые развитые страны Европы, не говоря уж об Африке, где с кизяком вовсе нет проблем.

Навстречу таким энтузиастам, как мэр Каменца, с удовольствием идет наше правительство, которое упорно продолжает «тарифные реформы на выживание» населения. Пока в стране газ в очередной раз подорожал для промышленности. А с 1 мая уменьшатся социальные нормы энергопотребления на обогрев жилищ. Никаких оснований для остановки роста цифр в кошмарных платежках не видят даже профильные эксперты.

Ко всему официальная блокада Донбасса «помогла» украинским предприятиям по производству теплоэнергетики остаться без угля. Да и что толку в этом вечно чадящем источнике тепла с его тоннами золы по сравнению с изящным ноу-хау подолян? Вот только жаль, что нашего скромного поголовья крупного рогатого скота не хватит для повсеместного внедрения подольского опыта во всей стране.

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