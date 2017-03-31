31.03.2017 , № 37 от 31 марта 2017 г.

Актуально

В течение последних нескольких месяцев автор этих строк изучил и проанализировал десятки деклараций львовских судей, налоговиков, таможенников, полицейских чиновников. Фактов несметных богатств в этих документах выявить не удалось. Зато стало многое известно об особенностях коррупции по-львовски…

Они хорошо подготовились

ГЛАВНЫЙ вывод, который напрашивается по итогам изучения электронных деклараций вышеобозначенной категории лиц, заключается в следующем: к электронному декларированию эти самые лица успели очень хорошо подготовиться. С этой целью многие квартиры, дома, права на земельные участки были переоформлены на ближайших родственников (как правило, это дети либо родители), которые проживают отдельно от декларантов. Точно такая же ситуация с дорогостоящим автотранспортом. В своем большинстве его владельцами зарегистрированы мамы, папы, бабушки, проживающие не с декларантом и очень часто имеющие отличную от него фамилию. Аналогично и с правами собственности на доли в предприятиях: свои корпоративные права многие фигуранты спешно переоформили на ближайших родственников, носящих другие фамилии.

Однако при всей своей засекреченности» обнародованные документы являются настоящим клондайком информации об особенностях нынешней коррупции. Из данных, зафиксированных в декларациях, четко вырисовываются многочисленные коррупционные проявления, связи, схемы.

Из деклараций местных судей, к примеру, «вылезают» многочисленные факты о родственных связях в судейской и юридической среде. Из этих фактов, в частности, явствует, что такое явление, как судейские династии, среди львовских служителей Фемиды в последнее время приобрело характер эпидемии. На должностях судей в судах Львовской области успешно трудятся лица, которые являются мужьями и женами, родителями и детьми, братьями и сестрами.

По понятным причинам к таким семьям должно быть самое пристальное внимание со стороны правоохранительных и антикоррупционных органов, особенно в тех случаях, когда один член данной семьи, к примеру, работает в суде первой инстанции, а его ближайший родственник – в апелляционной. Однако вот какая незадача: судя по декларациям, служители Фемиды очень часто имеют в близких родственниках чиновников органов прокуратуры, национальной полиции, налоговой службы.

Декларации местных налоговиков (речь идет о руководящем звене) в первую очередь обращают на себя внимание цифрами внушительных доходов, которые декларируют их ближайшие родственники. В большинстве случаев это «дохід від підприємницької діяльності». Однако чем именно (каким бизнесом) так успешно занимаются данные лица, из обнародованных документов совсем не понятно, поскольку они не являются ни владельцами акций, ни собственниками предприятий, а все, как один, работают в качестве индивидуальных предпринимателей.

Декларации таможенников изобилуют дорогостоящими подарками: чаще всего это земельные участки, квартиры, роскошные дома в загородных коттеджных поселках. В числе дарителей чаще всего фигурируют их близкие и дальние родственники. Каким образом у них появились средства на такие подарки, в декларациях, естественно, не указано, но догадываться и предполагать нам никто не запрещает, и сделать это не сложно.

«Семейный» бизнес львовских судей

ЕЩЕ один важный вывод, сделанный по итогам анализа деклараций, заключается в том, что данные документы представляют собой обширнейший и весьма ценный материал для журналистов, практикующих расследования. По фамилиям родственников декларантов, названиям зарегистрированных на них фирм (задействовав при этом другие реестры, в первую очередь Единый государственный реестр судебных решений) можно в кратчайшие строки выявить серьезные коррупционные схемы.

Вот лишь несколько примеров отслеживания этих схем на основе «зацепок» в электронных декларациях.

Она (жена) работает судьей областного хозяйственного су­да. Он (муж) адвокат, владеет юридической компанией и имеет свидетельство арбитражного управляющего. На его фирме числятся еще двое арбитражных управляющих, на протяжении последних лет они регулярно избираются распорядителями имущества в судебных делах, которые рассматриваются хозяйственным судом и которые ведет жена их «босса». Причем дела эти «все как на подбор». Предприятия-должники, фигурирующие в них, очень часто имеют большую задолженность перед налоговыми органами, которая после окончания процедуры банкротства (которая, как правило, начата искусственно) считается погашенной.

Она (жена) судья районного суда. Он (муж) должностное лицо полиции, занимается экономическими преступлениями. Родители судьи – пенсионеры, на которых оформлена компания по производству мяса (на самом деле она ничего не производит и работает как посредник). При этом данная фирма длительное время регулярно выигрывает тендеры на поставку мяса в больших количествах в детские заведения. Несмотря на то, что конкурсы эти проводятся с грубейшими нарушениями, все жалобы, заявления конкурентов «мясной» компании «отфутболиваются» при помощи правоохранительных и судебных органов.



Львов.