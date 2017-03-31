31.03.2017 , № 37 от 31 марта 2017 г.

Горячая тема

Нынешнюю вакханалию с выдачей разрешений на лов рыбы могли спровоцировать чиновники, имеющие рыболовецкий и охотничий бизнес на территории национальных природных парков, чтобы добиться отмены решений об их создании, заявили корреспонденту «РГ» протестующие херсонские рыбаки.

У департамента нет полномочий

ДВА мощных пикета провели перед Херсонской облгосадминистрацией представители местных промысловых организаций, отстаивая свое право ловить рыбу. Они возмущены, что охранники национального природного парка (НПП) «Нижнеднепровский» устроили на рыбаков «охоту»: изымают выловленную рыбу и составляют штрафные протоколы, заявляя, что у них нет разрешений заниматься таким промыслом на землях природно-заповедного фонда. Между тем на руках рыбаков имеются разрешения, полученные в управлении «Херсонрыбоохраны».

«Требование каких-то дополнительных разрешений незаконно, – утверждает юрист ассоциации производителей и экспортеров водных гидробиоресурсов «Аква-300» Анатолий Коблюк. – В разъяснительном письме, полученном из департамента по вопросам заповедного дела Министерства экологии и природных ресурсов Украины, отмечается, что промышленное рыболовство в пределах лимитов и квот, утвержденных Министерством агропромышленного комплекса Украины, должно осуществляться на основании разрешений на специальное использование водных биоресурсов, выданных Госрыбагентством».

Однако у директора НПП «Нижнеднепровский» Алексея Чачибая на этот счет иное мнение: «Закон о природно-заповедном фонде» четко оговаривает, что разрешения на специальное использование природных ресурсов в пределах хозяйственных зон выдают местные органы власти, а противоречащие этому другие приказы и правила недействительны. Мы встречались с пользователями, рассказывали им об этом, и все они обратились в департамент экологии облгосадминистрации за такими разрешениями. Однако департамент не может их выдать, так как еще не получил соответствующих полномочий от Кабинета министров и Минэкологии».

Директору парка угрожают люстрацией

ЕСТЕСТВЕННО, участникам протестных акций такие разъяснения не нравятся, и они грозят «строптивому» директору народной люстрацией. Масло в огонь подлил и исполняющий обязанности заместителя губернатора Евгений Рыщук, усмотревший в создавшейся ситуации непрофессионализм в работе руководства НПП «Нижнеднепровский». Этот парк создан в 2015 году по инициативе Херсонской облгосадминистрации. Местным жителям тогда пояснили, что ловить рыбу на территории парка не запретят даже в промышленных масштабах. Более года это заверение действовало.

Однако в начале нынешнего года появилась директива Министерства аграрной политики и продовольствия Украины, согласно которой промышленный вылов рыбы на территории природно-заповедного фонда возможен впредь лишь при наличии спецразрешений, которые должны выдаваться департаментами экологии и природных ресурсов облгосадминистраций в тех областях, где есть заповедная территория. Однако «новаторы» не учли одно существенное обстоятельство. Полномочия по выдаче документов, связанных с лимитами на рыбную ловлю, у чиновников от экологии еще в 1992 году отобрал Кабинет министров.

«Чтобы «разрулить» юридическую казуистику, мы еще 10 февраля обратились в Министерство экологии и природных ресурсов Украины с просьбой внести изменения в «запретное» постановление Кабмина и делегировать нам соответствующие полномочия. Но ответа из Киева пока нет», – отмечает директор департамента экологии и природных ресурсов облгосадминистрации Юрий Попутько. Участникам второго пикета было обещано, что губернатор Андрей Гордеев лично выедет в Киев и попытается ускорить процесс выдачи разрешений на лов рыбы.

Когда начинают жечь шины…

А СИТУАЦИЯ действительно создалась парадоксальная: имея разрешение на промысловый лов в низовьях Днепра, рыбаки не могут выйти туда со снастями, ибо не имеют отдельного разрешения на промысел в пределах акватории НПП «Нижнеднепровский». Из-за этого угроза окончательного разорения нависла над селами Рыбальче, Геройское, Старая Збурьевка, где большинство жителей занимаются ловлей и переработкой рыбы. «Сегодня у нас из-за бюрократических ограничений не могут заработать себе на жизнь около четырехсот семей из пятисот, – говорит сельский голова Рыбальчего Сергей Трофименко. – Закрыть свой бизнес намерены и физические лица-предприниматели, зарабатывающие в этой сфере. Из-за неурядиц бюджет села может лишиться пятой части доходов. А еще селяне намерены предложить чиновникам взять на иждивение детей рыбаков».

«Взрыв недовольства рыбаков, угрожающих начать жечь шины перед облгосадминистрацией, очень четко отражает экономическую и общественную ситу­ацию в стране, – говорит эколог Николай Касимов. – Безвыходное положение создают чиновники-коррупционеры, сросшиеся с бизнесменами, желающими безнаказанно вести промысел краснокнижной осетрины, икра которой на черном рынке стоит от 700 долларов за килограмм, охотиться на краснокнижных животных, зарабатывать на других незаконных видах деятельности и крышевать браконьеров».



Херсонская область.