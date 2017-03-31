31.03.2017 , № 37 от 31 марта 2017 г.

Скандал

Ранним утром 29 марта работники Одесского припортового завода (ОПЗ) установили пикет в селе Визирка Лиманского района и заблокировали находящуюся здесь газораспределительную станцию, чтобы не допустить отключения газа и остановки своего предприятия.

Монополист предложил рабочим «погулять»

ПИКЕТЧИКИ держали красноречивые плакаты «Вы останавливаете не завод – вы останавливаете нашу жизнь!», «Коболев – убийца химической промышленности». И адресовались эти жесткие выводы главе правления НАК «Нафтогаз України» Андрею Коболеву и другим властным чиновникам, благодаря попустительству или прямой коррупции которых, считают протестующие, некогда успешное предприятие погружено в пучину долгов.

– 24 марта на ОПЗ пришло уведомление из Укртрансгаза о якобы нарушении условий договора на транспортировку природного газа, – рассказывают пикетчики. – Монополисты предложили нашему предприятию самостоятельно отключиться от газа и запломбировать оборудование. А в случае невыполнения их требований обещали отключить завод от газа принудительно. Крайний срок выполнения странного требования был установлен на утро 29 марта. Поэтому 29 марта мы после ночной смены сразу направились к газораспределительной станции, чтобы не допустить перекрытия газа. О нашем решении сообщили депутату Одесского облсовета Виталию Саутенкову.

Саутенков уже выносил на голосование в Одесском облсовете обращение к руководству страны о введении моратория на остановку ОПЗ. По его инициативе в Южном прошел масштабный митинг со сбором подписей под обращением к премьер-министру Украины Владимиру Гройсману с просьбой предотвратить остановку и закрытие завода. Депутат и на этот раз быстро прибыл на место событий, чтобы поддержать рабочих. Он заявил, что самоуправные действия по отключению ОПЗ от газа могут привести к непоправимым последствиям для трудового коллектива.

– Вынужденные простои ОПЗ в январе и феврале уже привели к тому, что предприятие начали покидать уникальные специалисты, уезжающие работать на аналогичные производства в Южную Африку, на химические предприятия Европы, – говорит Саутенков. – И едва это одно из последних украинских предприятий-гигантов, работающих в Украине, начало в марте действовать, как его снова пытаются остановить. ОПЗ – градообразу­ющее и бюджетообразующее предприятие города Южного. Закрыть завод – значит обречь на жалкое существование четыре тысячи семей, поставить в тяжелую ситуацию город.

Полицейские не стали разгонять пикетчиков

–Мы были очень рады, когда смогли после длительного простоя запустить производственный процесс в середине марта, – рассказывает заместитель председателя профкома ОПЗ Виталий Размерица. – Хорошо, что нашлась компания, которая согласилась оплатить пус­ковые операции предприятию. Мы сейчас работаем по схеме давальческого сырья, немножко начали вставать с колен. Люди увидели какую-то перспективу. И вот на этом подъеме нас снова подсекают. Огромный коллектив завода пытаются оставить без средств к существованию. В этом нет никакой логики. Только работая, предприятие может выплачивать долги Укртрансгазу и другим кредиторам. Если завод сейчас остановится, где нам в следующий раз найти компанию, которая согласится потратить на запуск предприятия до 70 миллионов гривен?

Но представителей Укртрансгаза не взволновали эти доводы. Они вызвали для разгона пикетчиков полицию. Благодаря вмешательству Виталия Саутенкова полицейские и газовики, не предприняв каких-либо действий, покинули место событий. Депутат облсовета заверил работников предприятия, что будет поддерживать с ними контакт, чтобы в любой момент включиться в борьбу с самоуправством чиновников.

А пикетчики вспоминали, что в течение всего прошлого года столичные чиновники твердили, мол, приватизация ОПЗ позволит не только пополнить государственную казну, но обеспечит в дальнейшем ритмичную производственную деятельность предприятия. Однако разгул коррупции, резко снизивший инвестиционную привлекательность Украины, привел к тому, что никто из бизнесменов не захотел участвовать в прошлом году ни в июльских, ни в декабрьских торгах. Ситуацию не спасло даже снижение стартовой цены на 99,6 процента акций ОПЗ с 13,175 миллиарда гривен в июле до 5,16 миллиарда в декабре. И теперь рабочие намерены уже решительно отстаивать свои интересы и активно бороться с коррупционерами, мешающими обеспечивать слаженную работу предприятия.



Одесская область.