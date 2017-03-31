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31.03.2017 , № 37 от 31 марта 2017 г. Городской транспорт В областном центре Слобожанщины одновременно подорожала стоимость проезда в наземном и подземном электротранспорте.

А до этого сильно подняли расценки в маршрутках. ЧЕТЫРЕ гривны за проезд в метро, три гривны в трамвае и троллейбусе теперь платят в Харькове. Ранее поездка в подземке стоила на гривну меньше, а трамвае и троллейбусе – на 50 копеек. Решение об удорожании услуг общественного транспорта исполком горсовета пояснил тем, что прежние тарифы не покрывали расходы коммунальных транспортных предприятий. Перед этим мэрия дала добро на поднятие тарифа в автобусах. Стоимость проезда в зависимости от протяженности маршрута выросла от 50 копеек до полутора гривен и колеблется в диапазоне 5-7 гривен.

Накануне повышения тарифов на услуги общественного транспорта харьковчанам промывали мозги о необходимости такого шага. В начале года в метро и наземном электротранспорте появились обращения от имени коллективов коммунальных предприятий транспорта с просьбой с пониманием отнестись к возможному повышению цены проезда, ведь выросла себестоимость услуги.

Еще в 2015 году в мэрии муссировался вопрос о повышении стоимости проезда в метро. Но тогда городской голова Геннадий Кернес заявил, что подорожания услуг не будет, поскольку финансовое положение многих харьковчан очень сложное.

В середине прошлого года первый вице-мэр Игорь Терехов твердил, что стоимость проезда в метро не поднимется. Во время встречи с западными банкирами он сказал, что доходы городского бюджета возросли благодаря бюджетной децентрализации. Поэтому местная власть будет оказывать финансовую поддержку КП «Харьковский метрополитен». Вскоре сессия горсовета выделила на покрытие потерь от проезда льготников в подземке значительную сумму.

А ныне все расходы транспортников местная власть решила переложить на плечи пассажиров.

Харьков.

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