31.03.2017 , № 37 от 31 марта 2017 г.

Советы юриста



В редакционной почте «РГ» немало писем с жалобами на низкое качество товаров и услуг, читатели задают вопросы, связанные с нарушением прав потребителей.

Письма на эту тему комментирует юрист Зинаида НЕДАШКО.

«На оптовом рынке, прельстившись дешевизной, купил я пять пачек какао. А дома оказалось, что вкус коричневого порошка совсем не тот. Жена тоже попробовала и сказала: «Надули тебя, Гриша! Насыпали молотый ячмень, он ведь намного дешевле». Расстроенный, утром опять поехал на рынок. Нашел того продавца, который мне продал некачественный товар, потребовал его обменять. А продавец в ответ: «Уважаемый, вы меня с кем-то путаете. Лично я вас вижу первый раз. Я вам никогда какао не продавал. Наверно, вы у кого-то другого покупали». Я возмутился, начал угрожать, что напишу заявление в полицию. На шум сбежались продавцы, один из них спросил: «У вас есть чек о покупке?» А мне-то не дали никакого чека. «Тогда идите и не морочьте нам голову», – нагло заявил продавец. И ушел ни с чем. Но понял, что после каждой покупки надо брать чек и сохранять его, иначе в случае конфликта ничего не докажешь. Хотелось бы знать, какие законы защищают потребителя и какие организации могут помочь простому человеку в случае конфликта с продавцом».

Григорий Яценко. Киевская область.



– В СТАТЬЕ 42 Конституции Украины записано: «Держава захищає права споживачів, здійснює контроль за якістю і безпечністю продукції та усіх видів послуг і робіт, сприяє діяльності громадських організацій споживачів». Каждому потребителю надо знать Закон Украины «Про захист прав споживачів», это основной закон, охраняющий наши потребительские права. Кроме того, существуют подзаконные нормативные акты, регулиру­ющие каждую из сфер торговли. Государственный контроль за соблюдением требований законодательства о защите прав потребителей осуществляет Госпотребстандарт Украины, а также негосударственные организации в сфере соблюдения прав потребителей: Украинская ассоциация потребителей, Украинская ассоциация качества, независимые объединения потребителей и другие организации. Как показали соцопросы, у каждого третьего гражданина Украины хотя бы раз в год возникают жизненные ситуации, когда срочно нужна помощь юриста. Многие граждане ее не получают из-за дороговизны юридических консультаций или из-за незнания своих прав и невозможности пообщаться с юристом.

Одна из моих клиенток, пожилая женщина, как-то спросила: «А где мне узнать адреса и телефоны разных организаций, чтобы было куда пожаловаться на плохих продавцов? Интернета у меня нет». Я посоветовал пойти на почту и открыть толстую желтую книгу, привязанную шнурком к стойке, чтобы не украли. Это справочник, в котором вы найдете адреса и телефоны организаций, защищающих права потребителей.



«Купила внучке куклу на рынке, той игрушка очень понравилась, а наутро у девочки появилась аллергическая сыпь на теле. Какова ситуация с качеством детских игрушек в стране?»

Нина Яковенко. Сумы.



– В ЭТОЙ сфере не все благополучно. За последние 10 лет объемы продаж детских игрушек уменьшились в восемь раз. Причин две – падение рождаемости и низкая покупательная способность родителей. Многие игрушки слишком дороги, например, конструктор для развития детской фантазии стоит от 70 до 1000 гривен. В таких условиях производители стремятся удешевить свою продукцию, при этом экономят на сырье, используют самое дешевое, в результате качество многих игрушек низкое. Проверки детских игрушек на украинских рынках и в магазинах показали, что при реализации этого товара чаще всего отсутствуют документы о качестве и безопасности.

Не так давно весь мир был шокирован, узнав об отравлении сотен тысяч китайских малышей токсическим веществом меламином, содержавшимся в большой партии игрушек. По решению китайского суда два бизнесмена, повинные в производстве некачественного товара, были приговорены к расстрелу, еще два – к пожизненному заключению. К сожалению, лишь пять процентов игрушек на украинском рынке от отечественного производителя, большинство же продукции для наших детей произведено в Китае, Польше, Турции, Беларуси.

Проверки показали, что на рынках страны встречаются и игрушки неизвестного производства. Вероятно, это продукция нелегальных заводов и фирм, а также контрабандный товар, наиболее опасный для здоровья детей. И хотя контролирующие органы следят за качеством, многое зависит от самих родителей. Не экономьте на здоровье своего ребенка, не покупайте дешевые игрушки, не имеющие сертификата качества, особенно если эта продукция неприятно пахнет и раздражает кожу при прикосновении.