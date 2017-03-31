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83 процента украинцев жалуются, что им не хватает денег, которые зарабатывают. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного социологической группой «Рейтинг» в феврале 2017 года.





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31.03.2017 , № 37 от 31 марта 2017 г. Жизнь как она есть МАРИНА родилась и две трети своей жизни прожила в Ки­еве. Украинка по происхождению и по паспорту, она вышла замуж за еврея Михаила, родила двух сыновей Яшу и Петю.

Однажды младший, пятилетний Петя, пришел домой заплаканный, в синяках, в разорванной рубашке и, вытирая слезы, спросил отца: «Папа, а кто такой «жид»? Отец побледнел и спросил: «Кто тебя так назвал?». – «Ребята во дворе, – объяснил Петя. – Они бьют меня, не хотят со мной играть, обзывают «жидом», говорят, что я здесь жить не должен и мне надо уезжать в Израиль».

Этот случай стал последней каплей, переполнившей чашу терпения. Михаилу давно не нравилось, что в Украине поднимает голову национализм. Обида, нанесенная сыну, ускорила отъезд в Израиль. В этой стране считается, что принадлежность к еврейскому народу передается исключительно по материнской линии, и, заботясь о будущем детей, Марина решила пожертвовать своей национально­стью. Заплатив 500 долларов взятки, она купила липовую справку, что является еврейкой…

Семья эмигрировала в Израиль. Марина выучила чужой язык, переняла манеры поведения еврейских женщин, и вскоре даже опытный глаз коренного израильтянина не заметил бы ничего неестественного в ее поведении. Ради семьи, ради будущего детей женщина изменила свою жизнь. Но в Киеве осталась родная сестра Оксана и племянники.

Недавно Марина приехала погостить к сестре.

«Как тебе живется в Израиле? – спросила Оксана. – Не жалеешь, что уехала?» – «Нисколько. Ты же видишь, что в Украине с каждым годом все хуже и хуже. Когда мы уезжали, доллар можно было купить за две гривны, а сейчас за 28. Вся эта «независимость» задумана, чтобы разорить Украину, расчленить ее и уничтожить. В 90-е годы здесь хоть какая-то стабильность была. В Израиле люди жили богато, но в постоянном страхе из-за терроризма. А сейчас в Украине так же опасно жить, а уровень жизни в десятки раз ниже, чем у нас. Кучка проходимцев в Украине с жиру бесится, а народ живет в нищете». – «Почему на бедной земле израильтяне живут намного лучше, чем украинцы на своих черноземах?» – «Израильтяне живут как одна большая семья, друг за друга мы стоим горой. А украинцы завидуют друг другу, здесь не принято помогать ближним. Богатый украинец лучше купит себе еще один вертолет, чем повысит зарплату своим рабочим, а в Израиле богатые люди привыкли делиться с теми гражданами, которые не могут или не умеют много зарабатывать».

«Марина, как ты относишься к украинским националистическим партиям?» – поинтересовалась сестра. «Я им не верю, – сказала го­стья. – В XXI веке «чистых» наций практически нет, особенно на территории Украины, где тысячелетиями смешивалась кровь разных народов. Многие из тех, кто в Украине имеет паспорт украинца, на самом деле являются евреями, русскими или поляками. Украинский национализм не имеет практической базы, ведь непонятно, кого считать украинцем. Да и какой смысл в украинском национализме? Способен ли он объединить страну, поднять ее экономику, покончить с гражданской войной? С 1991 года националисты руководят страной, и чего они добились? Они могут только разрушать – строить они не умеют».

«Умеют – свои «хатынки», свое личное благополучие», – возразила сестра. «Да, ты права, – согласилась Марина и добавила: – Поняв это, я и уехала отсюда. Но душа до сих пор болит за Украину. На такой богатой земле и так бедно жить! Если бы поучились у евреев их трудолюбию, терпению, мудрости, практичности, их чувству сплоченности и взаимопомощи, возможно, тогда бы Украина возродилась».

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