Главная / НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ / У Паниковского снова отобрали трость

31.03.2017 , № 37 от 31 марта 2017 г. ПроиСшествия

В КИЕВЕ вандалы отпилили и украли трость, являющуюся частью памятника Михаилу Паниковскому – персонажу произведения Ильи Ильфа и Евгения Петрова «Золотой теленок», сообщает «Вечерний Киев».

Скульптура стоит в сквере в центре города недалеко от пересечения Крещатика и Прорезной улицы. Ведь именно в этих местах промышлял «великий слепой».

И пока киевские власти продолжают обсуждать вариант замены медной трости на деревянную, предприимчивые граждане снова и снова курочат памятник ради легкого заработка.

КОММЕНТИРОВАТЬ комментариев: 0 Опубликовать печатная версия