31.03.2017 , № 37 от 31 марта 2017 г.
ПроиСшествия
В КИЕВЕ вандалы отпилили и украли трость, являющуюся частью памятника Михаилу Паниковскому – персонажу произведения Ильи Ильфа и Евгения Петрова «Золотой теленок», сообщает «Вечерний Киев».
Скульптура стоит в сквере в центре города недалеко от пересечения Крещатика и Прорезной улицы. Ведь именно в этих местах промышлял «великий слепой».
И пока киевские власти продолжают обсуждать вариант замены медной трости на деревянную, предприимчивые граждане снова и снова курочат памятник ради легкого заработка.