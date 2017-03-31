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Выпуск № 37 от 31 марта 2017 г.
 
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  Главная / НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ / У Паниковского снова отобрали трость

У Паниковского снова отобрали трость
31.03.2017 , № 37 от 31 марта 2017 г.

ПроиСшествия


В КИЕВЕ вандалы отпилили и украли трость, являющуюся частью памятника Михаилу Паниковскому – персонажу произведения Ильи Ильфа и Евгения Петрова «Золотой теленок», сообщает «Вечерний Киев».
Скульптура стоит в сквере в центре города недалеко от пересечения Крещатика и Прорезной улицы. Ведь именно в этих местах промышлял «великий слепой».
И пока киевские власти продолжают обсуждать вариант замены медной трости на  деревянную, предприимчивые граждане снова и снова курочат памятник ради легкого заработка.

 


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