31.03.2017 , № 37 от 31 марта 2017 г.

2 апреля – Всемирный день распространения информации о проблеме аутизма

Этот день установлен Генеральной ассамблеей ООН в 2008 году. В разных странах его отмечают шествиями аутистов и их родственников, которые доносят до общества важность проблемы. Наш корреспондент беседует с соучредителем Запорожской областной общественной организации «Аутизм. Осознанное родительство» Натальей Острогляд.

Официальная медицина успокаивает

– КОГДА Вы столкнулись с проблемой аутизма?

– Я сама являюсь мамой ребенка с аутизмом. Дочке шесть лет, ходим в садик. В ближайшее время будем прорываться в учебное заведение города. Аутизм – это не болезнь, а нарушение развития, которое проявляется у детей в течение первых трех лет жизни. При рождении девочка была здоровой. Потом появились странности. Например, она не обращала внимания на игрушку, которую ей показывали. Посоветовали обратиться к педиатру, только – к частному, потому что наша официальная медицина чаще всего говорит: «Давайте подождем до трех лет». Классические фразы при этом: «Разговорится», «Разбегается», «Расходится». Но именно эти фразы и должны насторожить родителей.

Нужны особые подходы

– Что вы предприняли, когда узнали диагноз?

– Такие дети чаще всего начинают говорить, а потом после какого-то стрессового события (прививка либо отсутствие мамы) у ребенка явно или малозаметно начинается регресс. Вдруг навыки, которые у ребенка были, куда-то пропадают. Перестает ходить на горшок, начинаются непонятные истерики на пустом месте. Если есть такие признаки, лучше всего сразу обратиться к квалифицированному психиатру.

21 ноября 2013 года я вела дочку в ясли-сад. И на этот же день у меня была назначена встреча с психиатром высшей категории Ольгой Витальевной Доленко в Запорожье. Ей надоело бороться с официальной медициной, и она ушла в частную. Сегодня к ней обращаются за консультацией жители всей Восточной Украины, в том числе многие наши мамочки. И вот она подтвердила диагноз аутизма у дочки. Начался долгий процесс узнавания, что это такое и как с ним бороться.

Первым делом люди задают вопрос: почему это произошло? Дальше нужно понять, как себя с ним вести, ведь надо находить особые подходы. Я первоначально черпала информацию из Интернета, консультировалась с врачом. В два с половиной-три года у ребенка были истерики среди ночи. Но все это корректируется отношением и поведением родителей.

Таблеток от аутизма нет

– КАК идет воспитание дочери?

– Общение со специалистом Доленко дает возможность предусмотреть, что нас ждет в ближайшие два-три года. Она порекомендовала обратиться в Запорожский детский психоневрологический центр, где работают с такими детками профессионалы. К сожалению, надо ждать год. В январе 2014 года мы стали работать со специалистом по поведенческому анализу. Если в три года ребенок не говорил, то сегодня ситуация изменилась. Очень плотно занимаюсь с педколлективом. На сегодня оформила ребенку инвалидность и как мама-одиночка имею право не работать и полноценно заниматься дочкой.

Для наших детей характерны, кроме истерик и хождения на цыпочках, коммуникативные проблемы. Они не могут качественно поддержать беседу. У них нет понимания обращенной речи – на третьем слове они отключаются. И получается, параллельно с аутизмом происходит задержка психического развития. Еще недавно наша медицина им ставила диагноз шизофрения и забывала о них. Аутизм не лечится, таблеток от него нет. Единственный метод лечения – это коррекция поведения. И чем раньше этим заняться, тем лучше результат. К сожалению, таких специалистов на государственном уровне у нас не готовят. Цель нашей организации – помочь родителям сделать по возможности жизнь наших детей максимально самостоятельной.

Объединяют неравнодушных людей

– ВЫ стали инициатором создания общественной организации.

– Сначала я создала психологическую группу поддержки. К сожалению, наша медицина, наша система образования не дают ответа на многие вопросы. Основным источником информации в последнее время являются родители таких детей. Поэтому и решили объединиться – с моим соучредителем Еленой Малышевой, Людмилой Литвиненко и другими мамами. Активно помогают депутаты горсовета Вячеслав Зайцев и Елена Галкина в составе гуманитарной комиссии. В прошлом году 2 апреля мы провели марш от площади Маяковского до горсовета, в котором приняло участие 25 семей. В соцсетях создали свои странички, объединяем усилия родителей, журналистов, депутатов и специалистов. Стучимся во все инстанции.

Сегодня в области внедряют пилотный проект по инклюзивному образованию. К сожалению, наши дети из-за отсутствия специалистов оказались за бортом этого новшества. Нет специалистов и в медицине, не готова нас защищать и соцзащита. А ведь только в Запорожье детей-аутистов 209 человек, по области – 312. Численность вроде небольшая, но многие родители просто стыдятся своих детей, прячут их, что еще больше отдаляет их от соци­ума. Мировая статистика такова: дети с ДЦП – один на 700 детей, с синдромом Дауна – один на 500, с диабетом – один на 300, а с аутизмом – один на 68. Если по нашему региону число небольшое, то это говорит о том, что многие дети просто спрятаны. Две страны в мире, которые более преуспели в корректировке аутизма, – это США и Израиль.

В этом году 2 апреля совместно с общественной организацией «Преодолеем вместе» проводим акцию при финансовой поддержке горсовета. Встретимся в 19.00 у здания горсовета и подсветим его синим цветом. Ибо символом аутизма является голубой пазл. Развесим баннеры, распространим листовки и плакаты по области. Постараемся привлечь к проблеме как можно больше внимания.



Запорожье.