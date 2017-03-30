30.03.2017 , № 36 от 30 марта 2017 г.

УКРАИНА

• Ежемесячная абонплата за подключение к системе газоснабжения – еще один вид платежа для украинцев, установленный Нацкомиссией по вопросам регулирования в сфере энергетики и коммунальных услуг. С 1 апреля, констатирует агентство «Укринформ», потребители обязаны это делать независимо от фактического объема потребления газа.

• Сотрудничество Украины с МВФ не просто привело к разорению страны, но и к нарушению Конституции, что снизило уровень социальной защиты населения, приводит бизнес-портал «Капитал» суждение политолога, директора Европейского института политической культуры Александра Булавина. «Фактически все страны, которые пользовались услугами МВФ, попадали в страшную финансовую кабалу, оказывались в зоне дефолта, и это приводило к самым тяжелейшим экономическим последствиям», – подчеркнул он.

• В Луцке неизвестные обстреляли помещение Генконсульства Польши. В крыше здания образовалась дыра и разбито окно, пишет «Цензор.нет» со сылкой на местное интернет-издание «Волынь-24». Правоохранители предполагают, что стреляли из гранатомета.

• Руководство Всемирного банка отложило утверждение проекта для Украины, который предполагает выделение займа в

150 миллионов долларов. Как сообщается, пишет Ua-banker.com, вопрос будет обсуждаться на заседании совета директоров 2 мая. Причины этого решения не уточняются.

• Новый железнодорожный маршрут соединил Донецкую, Харьковскую и Днепропетровскую области, информирует пресс-служба «Укрзалізниці». Пригородный электропоезд Славянск – Лозовая – Покровск (через Павлоград-1) будет курсировать ежедневно.

• Потери украинского экспорта за последние годы в целом составили 25,2 млрд долларов. При этом из-за проблем Донбасса и Крыма ущерб составил 12,9 млрд долларов, сообщается в проекте экспортной стратегии, опубликованном на сайте Минэкономразвития и торговли.

ЗА РУБЕЖОМ

• Парламент Шотландии проголосовал за проведение второго референдума о независимости страны и выходе из состава Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии. Об этом сообщает британское издание The Guardian.

• Система противоракетной обороны США «создает мощный скрытный ударный потенциал для возможного нанесения внезапного ракетно-ядерного удара по России», заявили в Генштабе РФ, сообщает «Правда-ТВ». Там считают, что третий позиционный район ПРО, который планирует развернуть Вашингтон, позволит перехватывать любые ракеты России и Китая.

• В Эстонию из Франции прибыло около 30 единиц военной техники для боевой группы НАТО. По планам, дислоцирование натовцев в городе Тапа завершится в первой половине апреля. Сейчас в Эстонии уже находится более двухсот военнослужащих из Соединенного Королевства и пятьдесят – из Франции.

• В Австралии набирает силу тропический циклон «Дебби». Мощный шторм заставил более 30 тысяч жителей страны покинуть свои дома и спасаться бегством. Тех, кто не успел оставить опасную зону, спасатели призывают скрываться в убежищах. Уже есть первые жертвы стихии. Скорость ветра в эпицентре достигает 260 километров в час.

• Австрия намерена отказаться от дальнейшего размещения у себя греческих и итальянских беженцев, что требует программа Евросоюза, пишет агентство АРА. Канцлер Кристиан Керн считает, что страна уже выполнила предписанную норму, поскольку через нее мигранты следуют в Европу и множество нелегалов уже осели в Австрии.