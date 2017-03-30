30.03.2017 , № 36 от 30 марта 2017 г.

Политдозор

Обратная сторона безвиза

НЕСОМНЕННАЯ «перемога» наступила в конце марта 2017 года, когда Комитет по гражданским свободам, юстиции и внутренним делам Европарламента проголосовал за предоставление Украине безвизового режима. Но ведь там, в гуще европейской демократии, крутятся такие ржавые и неспешные бюрократические маховики, что, кроме скрипа, пока ничего нет. То бишь до вожделенного безвиза еще ой как далеко!

И у разумной части населения Украины (а такие еще остались) стали появляться всякие размышления на эту животрепещущую тему. Одна мысль требует особого внимания. А именно:нужен ли нынешней украинской власти этот безвиз для всех?! У них-то, властвующих, полный безвиз давно да плюс пара паспортов иностранных, да плюс карманные деньги, которые не в каждый карман помещаются даже в виде кредитных карточек.

Давайте-ка рассмотрим натюрморт безвиза на фоне ландшафта Украины. А общий ландшафт такой: страна воюет. Из 37 тысяч войск на «восточном фронте» добровольцев на контракте очень немного, и их резерв на данный момент исчерпан.

Не далее как в феврале этого года военкоматы в регионах получили приказ о подготовке списков для всеобщей мобилизации. Списки, конечно, подготовят, но там все больше «мертвые души». «Иных уж нет, а те далече» – военнообязанные мужики уже давно попрятались или рванули кто куда, но все больше в Россию. Оставшиеся на низком старте ждут безвиза, чтобы, пройдя все муки, раствориться на европейских просторах.

Про «муки» отдельно: биометрический паспорт; обратный билет; наличная валюта (45 евро в сутки на человека) или дорожные чеки, кредитные карточки или справки о стипендиях; гарантийное письмо или приглашение; ваучеры на проживание в гостинице или приглашение друзей, родственников; медицинская справка. И въезд в Европу сроком на 90 дней вам обеспечен. А об умении украинцев прикинуться шлангом или раствориться в любой кислотной среде без остатка можно и не говорить – само собой разумеется. Это вам не мусульмане, шумные мигранты с темными лицами. Это тихие тертые ребята, готовые на любую работу – упал под листик, затаился, и никакая полиция, никакой Интерпол их не найдет. До той поры, пока в Украине не наступит хоть какая-то стабильность, хоть какая-то надежда на завтрашний день – чего не видно пока даже в перспективе.

Притягательные деньги

ИНТЕРЕСНЕЙШЕЕ во всех отношениях сообщение обнаружилось на многих новостных сайтах: «Полиция Киева освободила начальника департамента электроснабжения «Укрзалiзницi» Валерия Людмирского, которого похитили и восемь месяцев удерживали в заложниках ради выкупа в 10 миллионов евро». Людмирский был похищен 18 июля 2016 года. Позже похитители вступили в контакт с семьей с требованием выкупа в

10 миллионов евро.

Слово министру МВД Авакову («Фейсбук»): «Вчера ночью в частном доме в селе Фастовец Киевской области правоохранители обнаружили подвальный тайник-бункер, состоящий из двух камер, оборудованный вентиляцией, освещением, водоснабжением и канализацией, бронированными дверями и постоянным видеонаблюдением – помещение явно специально готовилось для длительного удержания заложников. В соседней камере изъяты автомат Калашникова, магазины для него, пистолеты иностранного производства, подствольный гранатомет с гранатами и килограмм тротила».

Отметим, что глава банды дагестанец. Жил он в Украине два года нелегально, завербовал украинца и обратил его в ислам. В отличие от Авакова, я сразу отбросил поиск связей с террористическими исламскими организациями. Это обычный бандитизм. На Северном Кавказе похищения с целью получения выкупа – обычный бизнес. Сейчас, когда бандитов там прижали серьезно, они расползлись по СНГ.

Но это присказка, сказка впереди. Возникают три вопроса, касающихся этого похищения непосредственно. Первый: каким образом дагестанец с бункером в фастовском селе получал информацию, на которой он основывал свое похищение киевского чиновника не очень высокого ранга. Значит, болтается где-то в ближайшей близости от Людмирского червячок-завистник, знающий о бизнесе дагестанца. И наверняка «состо­ящий в доле».

Второе: обратите внимание, любезные соотечественники, на должность похищенного: «начальник департамента электроснабжения ««Укрзалізниці». Птица не очень высокого полета, и «кормушка» на первый взгляд мелковата. Логика тут простая: если бандиты предполагали «свинтить» 10 миллионов евро, следовательно, они знали, что такой суммой Людмирский располагал. И тут сами собой всплывают две догадки – об уровне коррупции и об уровне «доходов» более крупных чиновников.

И, наконец, третье. На месте Авакова я бы этого не говорил, но он сказал: «Всего за 2015-2016 годы только в Киевской области было совершено 12 похищений». В основном потерпевшими становятся обеспеченные люди, за которых близкие выплачивают огромные суммы. Однако Валерий Людмирский стал первым государственным чиновником, который был похищен ради выкупа». Если «только в Киевской области 12 похищений» и «огромные суммы», то сколько же по всей Украине?! Получается, что за три года в Украине развился, ширится и крепнет большой бандитский бизнес – он же мафия.