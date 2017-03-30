30.03.2017 , № 36 от 30 марта 2017 г.

Так герой нарису потомствений будівельник Федір Макаренко з міста Макарова Київської області відповідає на запитання, перед чим він ладен схилити голову, не вважаючи це за приниження своєї гордості й честі.

«І з кельмою дружу…»

ФЕДІР Макаренко, невисокий чоловік у сірій кепці й голубій куртці, кельмою зчищає штукатурку з цегляного парапету довкола будівельного управління. Крихке груддя гупає на бруківку, розбиваючись на друзки. Тоді робітник віником змітає їх у бляшаний совок і висипає в одноколісну тачку.

Судячи із зосередженого обличчя та різких, майже нервових рухів, особливого задоволення від такої роботи він не має. Але виконує її зі знанням справи. Про це свідчать його тихі вигуки: «Б-бракороби!»

– Кого це ви так «хвалите»? – запитую робітника.

– Та є в нас такі «майстри», – відповідає він. – Торік, виготовляючи штукатурну суміш, не дотрималися належних пропорцій піску, вапна, цементу і клейковини, що позначилося на якості розчину. Згідно з технологією, він мав служити мінімум двадцять років. Проте через вісім місяців почав відлущуватися від цегли.

– Виходить, ви чужі гріхи спокутуєте?

Федір мовчки хитає головою. Ні, він не скаржиться, його просто дратує фахова халатність.

– Утім, – жартує Макаренко, – якби не халтурники, то чим би я займався? От і дружу з кельмою, віником та совком.

– Штукатурити очищений парапет будете ви?

– Є така домовленість. І штукатурку з приготовленого мною розчину танком не відірвеш…Вибачте, але мені треба працювати. Якщо хочете, розмову продовжимо наприкінці дня.

– Згода.

«У нього руки золоті»

ПОКИ Федір Макаренко «спокутував гріхи бракоробів», ми з профлідером області Валентином Кононенком побували на кількох об’єктах, де він зі своїми активістами провів бесіди щодо дотримання правил техніки безпеки на виробництві. Час летить непомітно. Повертаємося до очищеного парапету.

За словами Валентина Федоровича, Макаренко належить до тієї категорії щасливчиків, про яких кажуть, що на вигляд вони не відповідають своїм рокам. Добре збереглися. Обличчя без жодної зморщечки, крім двох борозенок над по-жіночому виразними губами, і великі з широкими долонями руки. Все це більше пасувало б учителю чи бухгалтеру, ніж простому робітникові, звичному до постійних фізичних навантажень.

– І все-таки, – звертаюся до Макаренка, – скільки ж вам?

– Дві сімки, – усміхнено відповідає Федір.

– Тобто ви – дитина війни? Із законними пільгами…

– Були пільги, та влада їх украла. Інакше я не шукав би, де ще підзаробити.

– Федора Петровича загартувала постійна робота, – додає Валентин Кононенко. – Хоч за що візьметься – все горить у його руках. Золоті руки. Така ж і голова…

– То ви перебільшуєте.

– Аніскільки, – продовжує проф­лідер, – з такими людьми можна квітучу Україну побудувати.

З династії мулярів

– ДЕСЯТИРІЧКУ я закінчив у Королівці, – розповідає Федір Петрович. – Село наше славилося вирощуванням елітних сортів картоплі. Мати моя, Степанида Гнатівна, очолювала ланку, в якій мені доводилося працювати під час літніх канікул. Тому була думка вивчитися на агронома. Але батько, Петро Васильович, бригадир колгоспних мулярів, перетягнув на свій бік. «Ще країна заліковувала рани від Громадянської війни, – казав, – як мій батько, Василь Григорович, мурував опори майбутнього центрального стадіону в Києві. Потім будував Дніпрогес, піднімав з руїн знищений фашистами Хрещатик. Пристрасть споруджувати передалась мені, в профтехучилищі я оволодів кількома будівельними спеціальностями. Став потомственим муляром. Дуже не хотілося б, щоб на тобі, єдиному синові, обірвалася родинна будівельна традиція»…

І я вступив до Київського інженерно-будівельного інституту (нині Національний університет будівництва та архітектури). Закінчивши його, працював у пересувній механізованій колоні спочатку інженером технічного відділу, потім головним інженером і навіть начальником ПМК.

З Валентином Федоровичем нас звели спільні дороги під час евакуації жителів Прип’яті з радіаційної зони. Він тоді був секретарем обл­профради, я керував вантажним транспортом, яким доставляли будівельно-монтажні матеріали для спорудження саркофагу над четвертим реактором. Радіації нахапався стільки, що мене відправили до інституту Скліфосовського.

Повертаюся після лікування до Києва, а ПМК вже розформували. Пропонують посаду заступника завідувача відділу технології та механізації багатопанельного будівництва в Науково-дослідному інституті будівельного виробництва. Моїм шефом був щойно призначений кандидат технічних наук Віталій Іванович Сопік, людина виняткової творчої енергії. Під його керівництвом ми спроектували покрівлю для заміни купола українського парламенту.

З Віталієм Івановичем рідко зустрічаємося, частіше зідзвонюємося. «Ти бачиш, – запитує він, – яке неподобство коїться під нашим створінням?» – «Бачу, – кажу, – а що тут вдієш? Яких нардепів обрали, такі на нас і їздять. Хіба що купол зняти…»

За проектами Сопіка у столиці збудовано безліч споруд житлового і громадського призначення, а йому нарахували пенсію втроє меншу, ніж сьогодні одержує прибиральниця. Ганьба державі, яка так віддячує своїм фахівцям. У мене чорнобильська виплата. Але ж ціни й тарифи галопують. Через те й шкрябаю цією кельмою отакі парапети чи стіни цехів. Не відмовляюсь і від приватних замовлень.

Де народився, там і знадобився

– А ЩО вас змусило поміняти Київ на Макарів?

– Обставини. У Макарові під­робляю, а живу в рідній Королівці. Батька давно не стало, мати старенька – хто догляне? Ми з Тамарою, колишньою медсестрою, і перебралися до неї. Таке собі тріо пенсіонерів. Де народився, там і знадобився.

– Столичну квартиру продали?

– Там син із родиною живе. Олег також будівельник, працює в якійсь фірмі, невістка Оксана викладає музику. Старший онук Святослав закінчує школу, хоче бути дипломатом. А Сашко ще в сьомому класі…

* * *



Дорогою до Києва Валентин Федорович каже:

– Такий наш герой. Життя його викручує, а він не здається…



Київська область.