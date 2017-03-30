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30.03.2017 , № 36 от 30 марта 2017 г. Наши ветераны 14 марта 2017 года отметила 30-летие ветеранская организация столицы. В ЗРИТЕЛЬНОМ зале Киевского городского Дворца ветеранов звучат из динамиков дорогие сердцу мелодии военных лет. На лицах ветеранов светлые улыбки, блестят ордена и медали на выходных одеждах – праздник!

Торжественный пленум Совета и ревизионной комиссии организации открыл председатель Николай Мартынов, который и выступил с докладом. 30-летний путь киевской ветеранской организации, заметил докладчик, был непростым, особенно в начале 90-х годов, когда распался Советский Союз, произошла смена политического, экономического и государственного устройства. Сложные времена пережил народ Укра­ины тогда и переживает ныне. Нынешнее время схоже с «руиной», что уже было в истории страны в период гетманщины.

Происходящие катаклизмы больно бьют по незащищенным слоям населения, и в первую очередь по людям пожилого возраста. И не только в материальном, но и в моральном плане. Отмена основополагающих для ветеранов Закона Украины «Об увековечении Победы в Великой Оте­чественной войне 1941-1945 гг.» и Указа президента «О Дне защитника Украины» и принятие вместо них законов под общим названием «о декоммунизации» негативно повлияли на жизнь и деятельность ветеранов, нарушив их права и свободы.

Стремительно меняющиеся события, продолжил Николай Егорович, новые законы и указы, финансово-экономический кризис при беззастенчивой коррупции, девальвация гривны более чем втрое, отсутствие индексации доходов населения, безработица, мизерные зарплаты и пенсии (ниже фактического прожиточного уровня), неподъемные тарифы на оплату жилья и коммунальных услуг, заоблачные цены на лечение и медикаменты отбросили более 85 процентов пенсионеров за черту бедности. По данным ООН, ее порог наступает, когда человек получает менее пяти долларов в день.

В последнее время работа самих ветеранских структур крайне осложнилась в связи с отменой действия договора «О сотрудничестве между Киевгорсоветом и Советом ветеранов города» и заменой его «Положением о социальном партнерстве». Последнее дает возможность госчиновникам спекулировать на этой основе и не выполнять требования ст. 20 Закона Украины «О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты», что и практикуется в настоящее время.

В результате не все первичные организации обеспечены служебной площадью, исполнительные органы их советов и волонтеры вообще лишены какой-либо финансовой поддержки. Фронтовикам, ветеранам войны и труда причинен тяжелый моральный ущерб. Они испытывают унижение достоинства и чести из-за того, что новыми законами Украины им запрещено пользоваться символами Победы, с которыми они прошли пылающими дорогами войны. Ветераны возмущены сносом памятников, сооруженных в честь победителей, переименованием улиц и населенных пунктов без учета мнения ветеранской общественности.

Власть имущие, видимо, не ведают о высказываниях древних мудрецов, что уровень развития любого государства определяется его отношением к старикам, которые должны быть окружены любовью, уважением и заботой, как в развитых странах Европы, куда стремится попасть Украина.

Несмотря на трудности, ветераны столицы сделали немало доброго для города. С 2008 года Совет городской организации ежемесячно выпускает газету «Ветеран столицы», ежегодно – альманах «Память сердца», ставший для многих ветеранов настольной книгой. Готовится к переизданию книга «Ветеранские организации города-героя Киева». Открыты свои сайт и электронная почта, оборудовано семь компьютерных рабочих мест.

В заслугу ветеранам города и, в первую очередь, их полномочным представителям – активистам можно поставить подготовку и проведение 70-летних юбилеев освобождения Киева и Украины от фашистских захватчиков и Победы в Великой Оте­чественной войне. К этим датам в ветеранских организациях города, как и во всей стране, была проведена эстафета памяти под девизом «Слава освободителям Украины!» Примечательно, что в ней приняли участие около двух тысяч участников боевых действий минувшей войны, более четырех тысяч студентов, школьников и рабочей молодежи всех районов города, а на заключительном этапе (в мэрии столицы) – представители ветеранов всех 13 городов-героев бывшего СССР, Герои Советского Союза и Герои Социалистического Труда.

Крупным знаковым событием, организованным коллективом городской ветеранской организации, стало массовое шествие «Бессмертного полка» с портретами погибших или участвовавших в битве с фашизмом к могиле Неизвестного солдата, участие в котором приняло более 10 тысяч человек. Не менее впечатляющим были траурные митинги 22 июня 2016 года в Бабьем Яру и у стелы Неизвестному солдату в парке Вечной славы под девизом «Никто не забыт, ничто не забыто!»

Весьма интересным совместным проектом руководства ветеранской организации города и ТРК «Интер» стало изготовление и открытие скульптурной группы в парке Победы Днепровского района Киева, посвященных участникам боевых действий Герою Советского Союза летчику И.И. Селифонову и стрелку-радисту А.Ф. Коломейцевой. Все расходы по реализации проекта взяла на себя ТРК. Это не единственный случай поддержки ею ветеранов города.

Ее примеру следуют и другие небезразличные к судьбе ветеранов и пенсионеров благотворительные структуры. Прежде всего сказанное относится к общественной организации ВОФ «Завтра», Международному благотворительному фонду

«Inshe» и другим, которые содействуют Совету организации в нынешних тяжелых условиях, пытаясь хоть как-то осуществлять социальную защиту пенсионеров.

С приветствиями к ветеранам обратились известные политики и общественные деятели, в том числе председатель Совета Организации ветеранов Украины Петр Степанович Цыбенко, назвавший ветеранскую организацию Киева «лабораторией передового опыта».



Франц РЕНЬКАС.

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