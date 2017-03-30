30.03.2017 , № 36 от 30 марта 2017 г.

Успех юных

ЮНОШЕСКАЯ сборная Украины по футболу, сформированная из игроков в возрасте до 18 лет, завоевала золотые награды ежегодного международного турнира «Кубок Федераций-2017», проходившего в Риге.

Подопечные Александра Петракова начали турнир ничьей со сборной Македонии – 1:1 (гол на счету Бондаря).

Во втором туре их ждал поединок с прошлогодним победителем «Кубка Федераций» сборной Норвегии. Счет открыли норвежцы. Но еще в первом тайме Веремеенко сравнял счет, в начале второго Кулаков вывел украинцев вперед – 2:1.

Все решалось в последний день. Утром норвежцы в зрелищном поединке обыграли македонцев 3:1 и на несколько часов возглавили турнирную таблицу. Теперь нашим ребятам надо было обязательно обыграть хозяев. И они справились с этой задачей – 1:0.

Победный гол забил… Вот тут интересная штука. На сайте ФФУ его автором значится Бондарь, а на сайте Латвийской футбольной федерации – Хохлев.

Но главное не это, а то, что почетный приз престижного международного турнира достался украинцам.

Награды граций

НА ТРЕТЬЕМ в этом году этапе Гран-при по художественной гимнастике в Тье (Франция) украинки завоевали три награды.

Первую медаль принесла Виктория Мазур, завоевав «серебро» в упражнениях с мячом. Полученная ею оценка 18,650 – лучшая в ее карьере.

Сборная команда в групповых упражнениях, успешно справившись с обоими упражнениями, получила 17,800 за упражнение с пятью обручами и 17,200 за упражнение с тремя мячами и двумя скакалками. И сумма в многоборье стала «бронзовой».

Медаль такого же достоинства наши девушки завоевали в финале за выступление с мячами и скакалками.

Кроме того, украинки заняли первое место по сумме результатов за индивидуальную и групповую программу и получили памятный кубок из рук мэра города Тье.

На ежегодном турнире «Кубок Афродиты» в Фалиро (Греция) в многоборье среди юниорских команд в групповых упражнениях украинская команда по результатам двух выступлений с 10 булавами (14.100 и 16.000) завоевала серебряную медаль.

В Минске состоялся Международный турнир БФСО «Динамо» на призы олимпийской чемпионки Марины Лобач.

В индивидуальных состязаниях Анна Галасюк завоевала два «серебра» в упражнениях с лентой и мячом. Такую же медаль юные грации взяли в команде.

Во Львове прошел третий Международный турнир «Хрустальные булавы 2017». Сильнейшей среди гимнасток 2002-2003 года рождения стала лучшая юниорка Украины Кристина Пограничная. Она очень хорошо справилась со всеми видами программы и одержала уверенную победу.

Не трожь чужую мать

ФИФА приняла решение дисквалифицировать лидера сборной Аргентины Лионеля Месси на четыре матча отборочного турнира. Дисквалификация вступит в силу с матча против Боливии, в котором аргентинцы уступили 0:2.

Причиной такого наказания стали слова Месси в адрес линейного арбитра Марсело Ван Гассе во время матча против Чили. Доклад об инциденте поступил в КОНМЕБОЛ, которая и иници­ировала наказание аргентинцу. По неподтвержденной информации, Месси позволил себе оскорбительные слова в адрес матери арбитра.

Таким образом, Аргентина лишилась Месси на большую часть отборочных матчей (также против Уругвая, Венесуэлы и Перу), в которых должна решиться судьба путевки на чемпионат мира.

На данный момент Аргентина занимает пятое место в таблице, но при этом опережает идущую на шестом месте сборную Эквадора всего на два очка.