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30.03.2017 , № 36 от 30 марта 2017 г. Ломать – не строить Доморощенные «мясники» с Печерских холмов успешно прирезали еще одну курицу, приносившую золотые яйца… В НАЧАЛЕ недели руководство российского Сбербанка объявило о заключении юридически обязывающего договора о продаже ПАО «Сбербанк» (Украина). Консорциум инвесторов приобретает 100 процентов акций ПАО «Сбербанк» (Украина), которое является дочерним банком ПАО «Сбербанк». В консорциум вошли «Норвик-банк» (Латвия) и белорусская частная компания. Соответствующий договор подписан 27 марта. Закрытие сделки ожидается в первом полугодии 2017 года после получения одобрения финансовыми и антимонопольными регуляторами всех четырех стран.

Инвесторами признано, что ПАО «Сбербанк» (Укра­ина) обладает необходимыми средствами для исполнения обязательств перед частными и корпоративными клиентами. Руководство российского Сбербанка выразило надежду, что решение о продаже будет способствовать разблокированию офисов дочернего банка и возобновлению нормальной работы, что позволит клиентам продолжить беспрепятственно пользоваться услугами одного из самых стабильных и эффективных банков в Украине и создаст основу для его дальнейшего развития.

ОТМЕТИМ, что «Норвик-банк» является частью Norvik Group, в которую входит также российский «Вятка-банк» и английский Norvik Banka UK Limited. Банк обладает обширной сетью филиалов и расчетных групп в Латвии – она доступна жителям аж 16 городов страны(!) Даже по объему активов «Норвик-банк» всего лишь восьмой из банков Латвии. Он убыточный: в 2014-м минус

43 миллиона, в 2015-м 10 миллионов долларов убытка, данные за минувший год пока не известны. Само название («Норвик») указывает на норвежские корни.

В свою очередь пресс-служба банка назвала следу­ющий состав консорциума: Саид Гуцериев – сын крупного российского бизнесмена Михаила Гуцериева (владеет «Бинбанком», «РуссНефтью», «Русским углем» и другими предприятиями), латвийский Norvik Banka (принадлежит бизнесмену Григорию Гусельникову) и частная белорусская компания, название которой не разглашается.

Проявленная со стороны Сбербанка оперативность кажется подозрительной. Как считают специалисты, заранее подготовленный на ближайшее будущее вариант продажи лежал в ящике до нужного момента. Слишком уж быстро были согласованы все нюансы продажи.



КАК мы уже писали, Порошенко заранее знал о продаже Сбербанка и организацией санкций надеялся направить сделку в нужное для себя русло. По мнению экспертов, новоявленный консорциум не более чем ширма. Точно по такому сценарию уже была дешево продана сеть заправок «Лукойл». Эксперты сильно сомневаются и в том, что у белорусов вместе с латвийцами могла бы найтись нужная сумма. Да и кто вообще решится вкладывать средства в воюющую страну, видя печальный опыт своих предшественников?

Цена продажи украинской «дочки» Сбербанка по итогам заявленной сделки колебалась в диапазоне 100–

170 миллионов долларов, считает директор аналитического департамента инвестиционной компании Concorde Capital Александр Паращий. Из-за санкций, примененных к банкам с российским капиталом с 23 марта, к сделке мог быть применен дисконт – не менее 10 процентов, а на практике и намного больший.

Как пообещал бизнесмен Гусельников, владелец Nor­vik Bankа: «Для того чтобы дальше не нагнетать обстановку, успокоить ее, бренд будет заменен и банк будет позиционироваться как европейский банк, которым он и будет являться». По его словам, переговоры о покупке Сбербанка шли несколько месяцев и «случайно совпали»(!) по времени с протестами против российских банков в Украине.

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